Канализация, хлорелла и очистные сооружения: как в Костанае планируют решить проблемы экологии

Тему очистки канализационных стоков в Костанае поднимают годами. Их до сих пор очищают лишь механически. Экоактивисты говорят о повышенном содержании в стоках химии, включая моющие средства, бензин, машинное масло.

В Казахстане лишь два областных центра, где нет станции биологической очистки. И один из них – Костанай. Экологи называют этот фактор серьезной проблемой регионального масштаба, сообщает Zakon.kz.

Ухудшение качества воды в прудах-накопителях подтверждают лабораторно сотрудники департамента экологии Костанайской области. Но реализация проекта по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) не по карману ни самому водоканалу, ни городу, ни области.

Цена вопроса

Строительство канализационных очистных сооружений в стандартной комплектации по ценам 2023 года обойдется примерно в 29 млрд тенге. Мощность сооружения – 40 тыс. кубов в сутки. Город сегодня сбрасывает в районе 30 тыс. кубов ежесуточно. В КОСах стоки будут проходить механическую и биологическую очистку. В зависимости от параметров на выходе, получившуюся воду можно будет сливать сразу в реку Тобол или направлять на сельхознужды.

Сегодня все стоки идут в пруды-накопители, что расположены в степи, в 15 километрах от реки и примерно на таком же расстоянии от города. Рядом с прудами небольшой поселок. Особого запаха даже в летнее время здесь не чувствуется. Главное – не подходить слишком близко. Зелени хватает, водится карась. То есть по факту назвать пруды-накопители мертвой зоной никак нельзя. Но проблема загрязнения есть, пусть она и не видна глазу.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Экологи на регулярной основе производят здесь замеры показателей качества воды. Результаты говорят о том, что из трубы стоки приходят чище. Вторичное загрязнение в прудах-накопителях, которые не чистили как минимум последние 30 лет, доказано лабораторно. За это владелец сооружений ГКП "Костанай Су" не раз платил штрафы.

И вроде бы в этом случае Горводоканал должен двумя руками быть за КОСы, но весь вопрос в деньгах.

Специалисты даже внутри предприятия расходятся во мнении. Одни настаивают на том, что нужно максимально очищать воду до сброса в пруды-накопители. Другие говорят, что решить проблему можно иначе, не тратя настолько огромные деньги.

Расходы на строительство в итоге могут лечь на плечи потребителей, если заложить сумму в тариф или взять кредит. После принятия нового экологического кодекса ГКП "Костанай Су" получило возможность направить деньги эмиссий на реализацию этого проекта, оформив комплексное экологическое разрешение. Это 30 млн тенге в год.

Естественный процесс

Возможно, именно финансовая дилемма и дала право на жизнь проекту по реабилитации костанайских прудов-накопителей с помощь водорослей. Речь идет об адаптированном для нашего климата штамме водорослей Chlorella vulgaris (хлорелла). По заверениям ученых, при достаточной концентрации эти микроорганизмы выедают биоотходы и в целом улучшают качество воды в водоеме.

Впервые заговорили о такой возможности еще в 2020 году петропавловские ученые. Тогда пытались найти решение для Рудного, где страдает качество подаваемой в город воды. Схема не подошла. И в 2022 году в рамках работы областного экологического совета при партии AMANAT тему вновь подняли. Но теперь искали решение проблемы вторичного загрязнения стоков в прудах-накопителях ГКП "Костанай Су".

Уже в начале 2023 года между петропавловским ТОО "Научно-технологический центр воды" и Костанайским водоканалом заключили договор. Руководитель предприятия Александр Рейбандт первый год работы назвал не самым эффективным. Для водоросли надо было создать условия для размножения. В пруды-накопители за календарный год вылили чуть меньше 200 тонн суспензии с хлореллой. Работу вели и зимой.

Фото предоставлено Александром Рейбандтом

Анализы показали, что микропомощники ощутимо сократили содержание биоотходов, аммония и нитритов в воде. Значительно выросло содержание кислорода. Как результат, впервые за много лет карась пошел на удочку, поднявшись со дна водоема. Рыбаков теперь у прудов-накопителей стало значительно больше. Хотя кто-то и говорит, что есть такую рыбу не хотел бы.

В 2024 году работу по насыщению хлореллой петропавловцы продолжат, а в 2025-м передадут Костанайскому горводоканалу специальную установку для размножения хлореллы и маточную культуру, научат со всем этим работать.

Трехлетний проект, который должен помочь снизить уровень загрязнения прудов-накопителей, обойдется водоканалу всего в 320 млн тенге. По подсчетам специалистов, годовое содержание КОСов в нынешних ценах составляет около 290 млн тенге.

И все же строить

Директор ГКП "Костанай Су" Казбек Шалабаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что проект по внедрению хлореллы в будущем может помочь удешевить строительство КОСов. Проектно-сметную документацию по ним должны разработать в 2025 году.

Пока же предприятие ищет варианты комплектации очистных сооружений с учетом наилучших доступных технологий. Но нужно дождаться результатов проекта по хлорелле. Возможно, результаты действительно порадуют и дадут возможность городу решить эту экологическую проблему меньшими затратами.