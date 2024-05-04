Жаркий сезон: каких болезней нужно опасаться в путешествии

Наступает долгожданный сезон отпусков. Чтобы не омрачить отдых, следует знать, какие опасности поджидают туристов в чужих странах. При этом нужно следовать определенным правилам, чтобы не заболеть и не привезти инфекцию на Родину, – об этом в материале Zakon.kz.

Каждый турист должен понимать, что во время путешествия можно столкнуться с неприятностями в виде экзотических заболеваний. Об этом предупреждают и турагенты во время организации поездки. Но, тем не менее, многие "отпускники", отправляясь на заслуженный трудовой отдых и пребывая в эйфории от самого факта скорой встречи с теплым морем и ярким солнцем, легкомысленно относятся к предупреждениям специалистов об опасности инфекционных заболеваний.

Не так давно произошла непредвиденная ситуация, связанная с плохим самочувствием пассажиров, получившая широкую огласку в СМИ. Туристы, совершавшие перелет самолетом казахстанской авиакомпании, почувствовали серьезное недомогание и с подозрением на холеру были переданы медикам, как только рейс из Алматы в Уральске приземлился. Врачи не выявили у двоих россиян опасного инфекционного заболевания. Но в воздушной гавани успел случиться серьезный переполох, так как холера – заразная и крайне опасная инфекция.

Болезнь проявляется выраженным поражением желудочно-кишечного тракта, и именно такие симптомы проявились у пострадавших. Холерой легко заражаются все люди, независимо от возраста и пола. Поэтому ее называют "болезнью грязных рук".

Врач-инфекционист высшей категории Мэйрим Евсеева рассказала, что особенно опасными для туристов являются тропики, в которых, по данным ВОЗ, каждый год от паразитарных и инфекционных заболеваний умирает около двух миллионов человек.

"Нужно понимать, что именно путешественники наиболее подвержены заражению чужеродными инфекциями, так как у местных жителей, тех же тропических стран, со временем вырабатывается полный или частичный иммунитет к серьезным заболеваниям этой местности. Поэтому у туристов даже самое легкое заболевание может протекать в весьма серьезной форме, тем самым отпуск будет испорчен, или даже опасен", – сказала врач.

Иностранные туристы, посещающие жаркие страны, чаще всего могут быть подвержены следующим заболеваниям:



1. Желтая лихорадка: передается через укусы комаров и может привести к серьезным осложнениям. Для защиты необходимо пройти вакцинацию.

2. Малярия: также передается через укусы комаров. Рекомендуется принимать профилактические препараты и использовать репелленты от комаров.



3. Холера: инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную воду и пищу. Важно соблюдать гигиенические нормы и употреблять только бутилированную или кипяченую воду.



4. Гепатит А: передается через загрязненную пищу или воду. Для профилактики рекомендуется вакцинация.



5. Лихорадка Денге: передается через укусы комаров. Важно использовать средства от укусов и избегать сидения на открытом воздухе во время активности кровососущих насекомых. Необходимо соблюдать профилактику тропических инфекций.

Средством для защиты от этих и других заболеваний при посещении жарких стран на сегодня считается вакцинация перед поездкой.

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По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана (КСЭК МЗ РК), в республике за 2023 год зарегистрирован всего один завозной случай малярии. При этом за первые четыре месяца текущего года уже зафиксирован новый случай завоза малярии.

Кроме того, за прошлый год зафиксировано три факта завозной лихорадки Денге. При этом в 2023 году не было ни одного заболевшего туриста холерой, однако с начала этого года уже зарегистрировано три таких случая.

Как отмечают эпидемиологи, своевременное выявление и локализация очагов инфекций со стороны санитарно-эпидемиологической службы позволяет не допустить распространения завозных инфекций внутри страны.

"В случае, если у пассажира выявили инфекцию, определяется круг близких контактных пассажиров, назначается лабораторное обследование. Больные и контактные пассажиры госпитализируются в инфекционные стационары. После по отрицательным результатам лабораторных исследований с контактных лиц медицинское наблюдение снимается. Все выявленные заболевшие за прошедший период успешно прошли лечение и были выписаны из стационара с благоприятным исходом". КСЭК МЗ РК

Следует отметить, что важными рекомендациями для казахстанцев, особенно для тех, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой и других тропических инфекций (а это некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан), являются следующие:



⁠употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

⁠избегать использования льда для охлаждения напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

⁠мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде;

⁠поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

⁠купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;

при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.

Следование этим советам поможет минимизировать риск заболевания и защитить себя от вредных последствий после поездки в жаркие страны.

Тропические регионы обещают удивительные приключения, но туристы должны быть готовы к возможным угрозам для своего здоровья. Защита от насекомых, вакцинация и соблюдение основных правил гигиены – ключевые меры для минимизации рисков и комфортного отдыха.