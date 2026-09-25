Остались без денег: как обезопасить себя от карманников в путешествиях

Путешествия не всегда дарят позитивные эмоции. Туристов могут поджидать и опасности. Ведь они с полным кошельком, в предвкушении шопинга, экскурсий и развлечений порой сами подают сигнал карманнику: "Ограбь меня". Zakon.kz подготовил советы, как не омрачить отдых с большими деньгами.

Одни в чужой стране

Туристы массово в соцсетях стали жаловаться на воров. Среди пострадавших казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, более известная под псевдонимом Мадлен. Недавно она держала путь в Венецию, как в бизнес-классе итальянского поезда ее обокрали на 70 тыс. долларов.

"Я смотрела вперед, в телефон, а воры провернули аферу прямо над головой. Украли целый чемодан вещей, крокодиловых сумок, обуви. Когда я увидела свою подушку, которую просто отстегнули от чемодана и бросили на сиденье, у меня буквально онемели руки. Каждый раз, когда я приезжаю в Европу, я максимально соблюдаю все меры безопасности. Я прекрасно знаю, сколько здесь карманников, особенно во время Каннского или Венецианского фестивалей, когда съезжается огромное количество звезд на красную дорожку, с украшениями и сумками – это лакомый кусок для воров. Даже Ким Кардашьян обокрали в Париже. Я из тех людей, кто даже ночью закрывает окна и всегда старается быть начеку. Но к тому, что у меня могут настолько нагло украсть чемодан в бизнес-классе – прямо над головой, пока сижу на своем месте, я готова не была". Мадинахон Мамадалиева

Своей печальной историей поделилась и россиянка Анна Магнели. Они с супругом решили переехать из Грузии во Вьетнам. Для этого летели рейсом казахстанской авиакомпании по маршруту Тбилиси – Алматы – Дананг. Однако потеряли все свои накопления прямо в небе.

"В нашей ручной клади, которая всю дорогу находилась с нами, лежал конверт с 3 400 долларами. Это были практически все деньги, которые мы взяли с собой на первое время: мы специально перевели накопления в доллары перед переездом. Уже после прилета, когда заселились в апартаменты и открыли конверт, обнаружили, что долларов там больше нет. Вместо них кто-то положил пачку совершенно другой валюты – банкноты Малави по 2000 квач". Анна Магнели

Семья только приехала в другую страну. Апартаменты, которые они забронировали, всего на несколько дней. А чтобы найти постоянное жилье, нет денег.

Где всегда опасно

То, что в поле зрения злоумышленников попадают именно туристы, вполне оправданно, ведь они никогда не отправляются в путешествия с пустыми руками, говорит председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

"Для туристов, которые выезжают за границу с целью путешествий, у нас есть правило: при обслуживании обязательно рассказывать им, в какой стране какие особенности. Есть направления, где принимаются меры предосторожности вплоть до организованных выходов. Например, на экскурсиях по некоторым африканским странам гостей сопровождают с автоматами, чтобы не допустить никаких проблем. У всех на слуху Бразилия и некоторые страны Латинской Америки, но я бы не стала даже называть города, потому что говорить, что там какая-то тенденция, будет неправильно. Был период, когда воры очень сильно промышляли во Франции". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Руководитель фонда отметила, что в настоящее время серьезная проблема ощущается на территории общеизвестных туристических мест, где много туристов, которые, потрясенные шедеврами, забывают о мерах безопасности. И этим, конечно, пользуются карманники.

"Там целые синдикаты – чувствуется, как одни отвлекают, другие задают вопросы, а третьи забирают телефон, который только что был в твоем кармане, и мгновенно оказываются на расстоянии 200-300 метров. При этом люди все будут стоять на месте, никто никуда не побежит, но сцену разыграют. А полиция, которая вызывается, просто с тяжелым взглядом смотрит и просит обращаться в службу, которая занимается безопасностью самих смартфонов. Они не всегда берутся разыскивать пропажу. У нас был случай, когда мама с дочерью за один день были трижды обворованы в испанской Барселоне, сумочку так и не нашли, а паспорта все-таки обнаружили на следующей станции метро". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Не выделяться из толпы

Эксперт рекомендует одеваться проще, а также не носить с собой наличку – это анахронизм, особенно в Европе.

"В азиатских странах без денег никуда, потому что есть районы, где не будет возможности расплатиться другим способом. Но таких мест становится все меньше. Например, в Китае в любой глубинке можно оплатить покупку через приложения. С одной стороны – это упрощает ситуацию, но с другой – главное – не ходить с карточкой, завернув ее в бумажку с ПИН-кодом. Так как часто туристы не утруждают себя запоминанием паролей. Но воры "технично" работают, и вы не успеете обнаружить пропажу карточки, как денег на ней уже не будет. Если вы находитесь в крупных городах, то деньги лучше не носить. Если у вас две-три карточки, стоит разбросать их в разные карманы. Ни в коем случае никаких простых цифр в качестве ПИН-кода не используйте". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Не следует считать деньги в толпе или на перекрестке, тем более демонстрировать, где вы их храните, предупреждает собеседница.

"Даже если вам нужна наличка, зайдите в уборную, возьмите ту сумму, которая вам нужна, все остальное уберите дальше. Бывает, что совершенно неподходящие внешне под образ гангстеров люди могут быть наводчиками. Например, в Германии на моих глазах покупатели полностью рассчитались за товар, оставили его в тележке, пока отвлеклись на секунду, корзину уже вывезли". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

По наблюдениям Инны Рей, карманников перестали привлекать гаджеты. Потому что система, которая вшивается в них, зачастую очень сильно защищает персональные данные и сами аппараты. Но все равно лучше смотреть в оба. Она советует настроить на телефоне функцию, которая в случае чего поможет определить, где находится ваш смартфон.

Можно использовать рюкзаки, но не носить в них ценные вещи. А лучше держать за пазухой барсетку, чтобы она находилась впереди под вашим контролем.

"Вы должны понимать, что как только вышли в незнакомом городе за покупками, вы уже находитесь в достаточно опасном месте. И нужно себя вести собранно и предусмотрительно. Например, в таком большом мегаполисе, как Стамбул, часто на перекрестках мотоциклы срывают с рук сумки. Поэтому нужно избегать таких мест или как можно быстрее доносить покупки до машины". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Практика показала, что надежнее держать деньги в сейфе отеля либо оставлять их в номере в чемодане, закрытом на код.

"Это тоже обезопасит ваши средства. Потому что сотрудники, которые обслуживают вас, тоже могут "охотиться" за вашим кошельком. Поэтому старайтесь все свои ценные вещи, украшения либо в сейф запирать под код, либо в чемодане и обязательно вводите код". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Куда обращаться за помощью

Если вас все же обокрали, то куда вам нужно обращаться, будет зависеть от того, в каком месте это все произошло.

"Чаще всего в центрах, которые в Европе, всегда есть доступ к туристской полиции, где вы можете сообщить о произошедшем. Или вызвать обычную полицию. Обязательно сообщите представителю той компании, которая вас обслуживает. Он подскажет, куда обращаться и что делать. Если вас обворовали потому, что вы взяли пакет с вещами, поставили на скамейку и сами пошли делать селфи, то есть сами нарвались, готовьтесь к тому, что это вызовет негодование представителей властей и они с вами будут разговаривать достаточно жестко". Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей

Если пропали деньги или другие ценности, то этими вопросами должна заниматься местная полиция. Но если у вас пропали документы, в том числе ваш паспорт, нужно обращаться к сотрудникам посольств, миссий, представительств, которые есть в крупных городах и в каждой стране. Вам, как правило, выдадут разрешение, которое позволит выехать из страны до определенного дня и далее с ним нужно пойти в местный ЦОН для восстановления документа.

Инна Рей подчеркнула, что, находясь за границей, нужно постоянно думать о собственной безопасности. Эти простые правила и главное – ваша бдительность не дадут омрачить отдых и помогут еще больше полюбить путешествия.