Пасха, куличи, яйца: сколько стоит накрыть пасхальный стол

Празднование православной Пасхи в 2024 году пройдет 5 мая. В преддверии праздника Zakon.kz подсчитал, в какую сумму может обойтись приготовление основных блюд пасхального стола и по какой цене можно приобрести готовые изделия в магазинах.

Приобрести пасхальные куличи в предпраздничные дни можно в больших торговых сетях, в небольших супермаркетах, пекарнях, кондитерских цехах и магазинах или приобрести изделия на заказ. Разброс цен на готовую пасхальную сдобу довольно обширный – в среднем от 300 тенге за простой кулич с посыпкой в супермаркете до более, чем 3-5 тысяч тенге за изделие со съедобным декором в кондитерских магазинах. На конечную цену влияет вес, размер, состав и даже дизайн пасхального кулича. Отдельные кондитерские предлагают авторскую выпечку стоимостью свыше 10 тысяч за готовое изделие весом 0,5 кг.

Усредненный ценовой диапазон на готовые пасхальные куличи в интернет-магазинах, кондитерских и супермаркетах выглядит так:

Кулич 150 грамм – от 300 до 1500 тенге

Кулич 250 грамм – от 650 до 2500 тенге

Кулич 350 грамм – от 800 до 3500 тенге

Кулич 500 грамм – от 1000 до 5000+

Цены на куличи от домашних кондитеров существенно разнятся, но в среднем цена на изделие весом 300-400 грамм начинается от 3,5 тысячи тенге.

Индекс кулича

Как видно, покупка одного из основных блюд Пасхи может быть довольно затратной, особенно, если вы планируете приобрести несколько изделий для себя или в подарок. Чтобы сравнить, насколько выгоднее будет испечь куличи дома, мы подсчитали примерную стоимость ингредиентов, ориентируясь на средние цены необходимых продуктов.

Чтобы определить ориентировочную себестоимость одного кулича, мы решили использовать распространенный классический рецепт изделия. Для него потребуется: килограмм муки, 0,5 литра молока, упаковка сливочного масла, 6 яиц, 300 грамм сахара, щепотка соли, пакетик сухих дрожжей и ванильного сахара, упаковка изюма. Из этого количества ингредиентов должно получиться 6-7 куличей весом по 300 грамм. Отдельно потребуется белковая глазурь (из сахарной пудры и яичного белка) и простые посыпки для украшения.

Для подсчета мы использовали усредненные розничные цены на продукты из супермаркетов и популярных онлайн-магазинов. В цифрах это выглядит так:

Фото: Zakon.kz

Добавим, что стоимость упаковки изюма в среднем 600-800 тенге. Таким образом, общая сумма составит от 3460 до 4010 тенге. Если разделить ее на 6, то ориентировочная себестоимость одного кулича выйдет около 580-670 тенге за изделие весом 300 грамм. Если прибавить к этому декор в виде кондитерских посыпок или мастичных украшений, стоимость может увеличиться на 100-200 тенге.

Творожная пасха и пасхальные яйца

Помимо куличей, в магазинах можно найти сваренные и покрашенные пасхальные яйца, причем не только куриные, но и перепелиные. Они продаются штучно – стоимость за одну единицу – около 100 тенге, или наборами по 3, 5, 9 или 10 штук. Цена набора варьируется от 300 до 1500 тысяч тенге.

Яйцо, покрашенное в домашних условиях, будет несколько дешевле. При стоимости одного яйца 60-70 тенге и упаковки красителя – 100 или 150 тенге – конечная цена не превысит 80-85 тенге.

Фото: Freepik

Реже можно найти готовые творожные пасхи, тем не менее, многие домашние кондитеры или кондитерские могут изготовить их на заказ. Стоимость такого изделия – в среднем от 5000-6000 тенге.

В домашних условиях приготовить пасху будет также дешевле. Для этого потребуется творог – 1000 тенге, сливочное масло – 1000 тенге, сметана – 400 тенге, изюм – 100-200 тенге (за 50 грамм), сахар – 20-25 грамм, щепотка ванилина. Общая сумма – около 2600-2700 тенге без учета декора, форм для оформления и прочего.

Ранее Zakon.kz поделился рецептами, как правильно хранить пасхальные яйца и сколько кулича можно съесть на Пасху.