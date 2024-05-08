Фламинго в зеркальном пруду, резвые "мишки", безмятежные бегемоты: зоопарк Алматы ждет наплыва посетителей

В Алматы потеплело и стало меньше дождей. А это значит, что теперь можно увидеть почти всех животных зоопарка в уличных вольерах. Zakon.kz решил посмотреть, как питомцы переходят на летний режим, чем питаются и заодно узнать, как себя чувствуют новорожденные детеныши.

Алматинский зоопарк был создан в 1937 году и был одним из первых в Казахстане. На его огромной площади животные и птицы живут в вольерах, клетках и специальных водоемах.





Зоопарк делится на семь сегментов: хищные млекопитающие, копытные, приматы, хищные птицы, экзотические птицы, экзотариум, аквариум. За лето в день его посещают в среднем 4-5 тыс. человек. Здесь обитают около 4 тыс. особей 370 видов. Из них большая часть – это рыбы – 130 видов.



Фото: Zakon.kz

По словам Акжами Рахимовой, Алматинский зоопарк входит в ассоциацию, которая позволяет обмениваться животными со всего мира. Также у зоопарков существует единая база животных, там они отслеживают, где кто родился. Эта работа проводится на регулярной основе.

Фото: Zakon.kz

Кстати, недавно в зоопарке Алматы было пополнение. У пары тянь-шаньских бурых медведей Герды и Курманбека родились два медвежонка. Судя по поведению, медвежата чувствуют себя хорошо. Они резво прыгают и играют друг с другом. А их мама внимательно наблюдает за этим.

Фото: Zakon.kz

Еще один из видов медведей, который обитает в местном зоопарке, это белая полярная медведица по имени Пурга. Ее привезли из Московского зоопарка в прошлом году. Специалисты рассказывают, что она любопытна и всегда рада посетителям.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание посетителей притягивают грациозные ягуары, у которых на свет за последние годы уже появилось четыре детеныша. Примечательно, что один из них родился в 2019 году, именно поэтому его назвали "Австралия" в знак поддержки страны в период лесных пожаров. Имена для питомцев сотрудники зоопарка выбирают сообща, объявляя конкурс в социальных сетях.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Во время прогулки по Алматинскому зоопарку нам показали почти всех животных, было видно, как они радуются наконец-то наступившей солнечной погоде. Особенно удивили розовые фламинго в зеркальном пруду, которых выпустили на улицу буквально на днях. Зеркала на пруду установлены специально для того, чтобы создать иллюзию стаи и тем самым мотивировать их размножаться.

"Практически все животные сейчас на улице, кроме приматов. Мы ждем более теплую устоявшуюся погоду. Все теплолюбивые животные переходят в летние вольеры, когда ночная температура не опускается ниже +13 градусов". Акжами Рахимова

Фото: Zakon.kz

К слову, единственные животные, которых привезли из Южной Африки, – это жирафы и носороги. По словам Акжами Рахимой, несмотря на свой рост, размер и красоту, жирафы в природе живут лишь 25 лет. Животные питаются зеленью и специальным кормом.

Фото: Zakon.kz

В Алматинском зоопарке почти каждый год рождаются новые жирафы. С момента поселения пары у них родились 14 детенышей. Сотрудники отмечают, что они очень красиво бегают и, если повезет, можно увидеть это вживую.

Фото: Zakon.kz

Говоря о рационе питания, Акжами Рахимова объяснила, что у каждого свое разработанное меню. Оно зависит от пола, возраста и положения (беременна самка или нет). Например, у медведицы рацион питания был увеличен почти на 50%, поскольку сейчас она кормит своих малышей.

"У каждого животного свой рацион, и мы стараемся, чтобы они себя чувствовали комфортно. Если будет переедание, то это может привести к ожирению. А значит, будет нарушен обмен веществ, пострадает ЖКТ и сердечно-сосудистая система. Кормим животных строго по рациону и в отведенное время. В воскресенье у животных, которые едят мясо, разгрузочный день. В период лактации, если мама кормит малышей, увеличиваем питание". Акжами Рахимова

Фото: Zakon.kz

А это уже бегемоты – Лотти и с дочкой Глорией. Сейчас они наслаждаются яркими алматинскими солнечными лучами и прогревают тело, но уже скоро с повышением температуры воздуха бегемоты предпочтут освещающие ванные. Как рассказала Акжами Рахимова, в этом вольере они только вдвоем. Такое решение было принято из-за того, что порой самцы бывают непредсказуемы и могут навредить самке в положении или их ребенку.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники зоопарка рассказывают, что у всех животных разнообразный рацион. К примеру, среди всех животных больше всего мяса съедают амурские тигры. Хищников кормят один раз в день. Всего в день взрослый тигр съедает 10-12 кг мяса (говядина, крольчатина, курица и др.) У более молодых рацион по 7-8 кг в день. А вот слонов в Алматинском зоопарке кормят два-три раза. Всего в день они едят по 100 кг корма (каши, овощи, фрукты и др.).

Фото: Zakon.kz

В зоопарке обитают животные из ближнего и дальнего зарубежья. Это Россия, Лаос, Кыргызстан, Африка и другие европейские и азиатские страны.

Фото: Zakon.kz

Руководство зоопарка Алматы также рассказало, что уже в этом году планируется строительство "Африканской саванны" и "Арктики". В настоящее время разработана проектно-сметная документация. После прохождения согласования начнется строительство.

За последние годы алматинский зоопарк кардинально преобразился. Появились новые и современные вольеры, освещение и прогулочные зоны. Все это сделано для комфорта и удобства посетителей.