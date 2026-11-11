Зима близко: Алматинский зоопарк обратился к посетителям с предупреждением

11 ноября зоопарк Алматы предупредил о переходе на зимний режим работы, сообщает Zakon.kz.

Изменения связаны с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня.

Новый график:

Зоопарк открыт: с 09:00 до 17:00.

Кассы работают: с 09:00 до 16:00.

"С наступлением темноты видимость на территории зоопарка ухудшается. Дополнительное яркое освещение также не является лучшим решением, поскольку может нарушать естественные биологические ритмы животных, влиять на их отдых и самочувствие", – пояснили причину в зоопарке.

О том, как обитатели зоопарка Алматы живут в период первых холодных дней, Zakon.kz рассказывал здесь.