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Общество

Зима близко: Алматинский зоопарк обратился к посетителям с предупреждением

медведица из зоопарка Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
11 ноября зоопарк Алматы предупредил о переходе на зимний режим работы, сообщает Zakon.kz.

Изменения связаны с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня.

Новый график:

  • Зоопарк открыт: с 09:00 до 17:00.
  • Кассы работают: с 09:00 до 16:00.
"С наступлением темноты видимость на территории зоопарка ухудшается. Дополнительное яркое освещение также не является лучшим решением, поскольку может нарушать естественные биологические ритмы животных, влиять на их отдых и самочувствие", – пояснили причину в зоопарке.

О том, как обитатели зоопарка Алматы живут в период первых холодных дней, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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