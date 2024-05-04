"Рогатый" и экологичный: алматинскому троллейбусу – 80 лет

Весной 1944 года в тогдашней столице Казахстана случилось долгожданное чудо: по улице Гоголя почти бесшумно прошелестел первый троллейбус под номером 1. Так началась эра электротранспорта в Алматы – единственном городе Казахстана, где существуют "рогатые" машины, сообщает Zakon.kz.

По данным алматинского краеведа Владимира Проскурина, решение правительства республики о пуске первого городского троллейбуса было принято еще 12 июня 1941 года. Десять 52-местных машин Ярославского завода хотели пустить по линии от клуба-театра НКВД (ныне – Корейский музыкальный театр) по улице Дзержинского (Наурызбай батыра), далее по Калинина (Кабанбай батыра) и Ленина (Достык) к базару на Головном арыке (площадь Абая). Были уже посланы на стажировку в Москву первые водители.

Но началась война, и мирные планы нарушились. И только в марте 1944 года удалось-таки проложить вдоль улицы Гоголя троллейбусную линию от трамвайного парка до парка культуры и отдыха имени Горького (Центральный парк отдыха).

Троллейбус ЯТБ-2 1940-х годов. Фото: gruzovikpress

*Новое дело вызвало множество кривотолков. – пишет Проскурин. – Горожане эгоистично считали, что троллейбус должен пройти мимо их работы или дома. Письма протестов против выбора линии были предметом бурного обсуждения на страницах "Казправды". Вот одно из суждений:

"В настоящее время можно наблюдать, как по улице Гоголя сооружают троллейбусную линию. Это вызывает недоумение. Действительно, троллейбус нужен. Но возникает вопрос, почему он должен ходить по улице Гоголя? Проведение троллейбусной линии по улице – ошибка, которую следует как можно быстрее исправить с тем, чтобы не делать напрасных затрат". Казахстанская правда, 1944 год

Однако, несмотря на возражения, торжественное открытие алма-атинского троллейбуса состоялось 1 мая 1944 года. Через год радостные алма-атинцы праздновали окончание войны.

"Остановки вдоль улицы Гоголя превращались в места встреч ликующих горожан с героями, возвращающимися с фронта. Прямо на мостовой возникали стихийные танцплощадки. В городском парке царила музыка, стояли гам и столпотворение. Не потому ли пуск алма-атинского троллейбуса запомнился именно с празднования Дня Победы?". Владимир Проскурин

Расцвет троллейбусного движения пришелся на конец 1970-х – начало 1980-х годов. В 1982 году протяженность маршрутов составляла 211 километров. Троллейбусы ходили во все новые микрорайоны и до аэропорта. Всего было 25 троллейбусных маршрутов.

Троллейбус ЗиУ-682, 1970-е годы. Фото: almaty.tramway

В 1990-е годы троллейбусное сообщение начало деградировать. Закрывались линии, не хватало запчастей, водителей. Постепенно были ликвидированы два троллейбусных парка.

Ренессанс начался в начале нулевых годов уже XXI века. В Алматы появился собственный завод, который выпускал троллейбусы марки "Казахстан-Н", затем было совместное предприятие со Skoda.

Троллейбус Skoda, 1997 год. Фото: almaty-trolleybus.narod

Сегодня ТОО "Алматыэлектротранс" обслуживает 52 автобусных маршрута и 9 троллейбусных, а также железнодорожные вокзалы "Алматы – 1" и "Алматы – 2". На линиях курсируют сто 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong (КНР).

Троллейбус Yutong. Фото: transphoto

Это современные машины, где есть система видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки телефонов, кондиционер и даже бортовой самописец, который фиксирует все действия водителя.