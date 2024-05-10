А у нас во дворе: насколько безопасны детские площадки в Казахстане

С тех пор, как потеплело, все больше детей стали собираться на дворовых площадках. Это место позволяет ребятне повеселиться на полную катушку, а их родителям – вдоволь насладиться покоем. Однако, если не соблюдать некоторые правила, такой отдых может выйти боком.

Zakon.kz выслушал все стороны о том, как обезопасить себя и близких на дворовых каруселях и качелях.

На грани фола

Эльвира Азимбаева живет в поселке Басагаш Алматинской области. Она мама троих детей. Женщина признается, что небольшая детская площадка у стадиона – единственное место в ауле, где местная ребятня может собраться вместе и поиграть. Правда, у такого счастья беды больше: качели оторваны, турники поломаны, а горка может развалиться в любой момент. Местные власти и жители не раз предпринимали попытку отремонтировать игровую зону, однако усилия оказались тщетны.

"В городе почти в каждом дворе есть детская площадка. Нам такое счастье подарили около четырех лет назад. Это единственное общее место досуга. Есть еще одна площадка, но она за центральной трассой, из-за большого потока машин не каждый родитель отпускает своих детей туда играть. Вандалы, чаще это старшеклассники, быстро разгромили развлекательную зону. Акимат делал капитальный ремонт, но все снова сломали. Потом родители сами установили новые качели, их тоже оторвали. Петушка-качалку вообще вырвали с корнем. То ли качество материалов оставляет желать лучшего, то ли злоумышленники совсем бездушные. Здесь даже пожар был, подожгли скамейки и урны. Их тоже сами починили. Сейчас только разваливающаяся горка осталась. Несмотря на это, каждый день здесь дети собираются толпами. Потому что им больше негде играть". Эльвира Азимбаева

Фото: Zakon.kz

Родительница признается, что опасается за безопасность своего малыша. Потому что на этой многострадальной площадке бывали случаи, когда дети травмировались.

"Несколько раз была свидетелем того, как здесь поранились подростки. Один играл на качелях, цепочка оторвалась, и он перевернулся, упал локтем на землю. Благо руку не сломал, но рана сильно кровоточила. Второй ребенок порезал ногу на тренажерах, там острая железка торчала. После этого его отец пришел и забил железяку, чтобы другие не поранились", – поделилась сельчанка.

Развлекают или калечат

Красочные аттракционы так и манят детвору. Здесь они не только катаются, но и устраивают различные игры: прятки, догонялки или жмурки. Однако буквально на каждом шагу посетителя такой детской игровой зоны подстерегает опасность. Крутые, скользкие и быстрые снаряжения могут не только нанести травмы, но и привести к трагическим последствиям.

Травматолог Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Адильжан Нуров рассказал, что случаи, когда пострадавшие калечатся на игровой площадке, – сплошь и рядом. По его словам, такое происходит прежде всего из-за нарушения правил безопасности.

"Очень много поступлений прямо с детских площадок. С разными травмами приходят: ушибы, переломы, открытые раны, сотрясения и так далее. Родители сами без внимания оставляют маленьких детей. Например, ребенку 3-4 года, он играет с детьми более старшего возраста, которые более скоординированы. Малыши повторяют то, что они делают. На подстраховке никого нет. Соответственно, он падает с качели, горки или тренажера", – пояснил врач.

Фото: Zakon.kz

Но и не исключение, что виной тому могут стать опасные аттракционы либо тренажеры, установленные с нарушениями, которые доводят вплоть до ампутации конечностей.

"Страдают, конечно, не только дети. Однажды поступил парень, который во время травмы лишился пальцев. Пришлось ему обратно вшивать оторванные кольцевые фаланги. Часть, где ноготь, не удалось восстановить, она была раздроблена. При таких травмах происходят переломы со смещением, которые требуют операции. Но и это не гарантирует полное восстановление функций". Адильжан Нуров

Также врач дал несколько советов, как оказать первую медицинскую помощь в подобных случаях.

"Если говорить о таких сложных последствиях, как травматическая ампутация конечностей, тогда необходимо оперативно наложить на рану по возможности чистую повязку. Далее найти кусок оторванной части. Промыть ее под проточной водой и положить сразу в холод. Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. А если у пострадавшего, допустим, туго зажало части тела, не нужно пытаться вытащить их через силу. Так можно дополнительно травмировать его сосуды или нервы. Поэтому лучше скорее позвать на подмогу спасателей, которые проведут необходимые меры по извлечению и передадут нам пациента. При ушибах без явных признаков переломов и деформации нужно на повреждение приложить холод и обратиться за консультацией к травматологу", – рекомендовал врач.

Угодили в ловушку

Буквально недавно, 4 мая, спасательную операцию в Усть-Каменогорске провели сотрудники ДЧС ВКО. Четырехлетний мальчик, играя на детской площадке, застрял в конструкции горки. В тот момент рядом с ним находились родители, однако они не смогли самостоятельно вытащить сына. Тогда им пришлось вызывать на место специалистов. Благо помощь была оказана своевременно.

Фото: скриншот из видео

"Спасатели с помощью специального инструмента разжали конструкцию горки и освободили застрявшего мальчика. Медицинская помощь ему не понадобилась. Может, сама конструкция безопасная, но дети умудряются залезть туда головой, рукой или ногой. Соответственно, попадают в "ловушки". В такой ситуации самое главное – успокоить ребенка, правильно помочь ему, чтобы не навредить", – говорит пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

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Марина Лискова добавила, что аналогичный инцидент произошел и в Шемонаихинском районе. Тогда спасатели помогли мальчику, палец которого был зажат между валом и подшипником карусели.

Фото: ДЧС ВКО

Реконструкция продолжается

Между тем власти заявляют, что реконструкция игровых зон по стране идет полным ходом. К примеру, по информации Региональной службы коммуникаций, сообщается, что только в Алматы за 2023 год по "Бюджету народного участия" благоустроено 397 детских и спортивных площадок. Больше всего работы проведено в Алмалинском (91), Медеуском (80) и Жетысуском (56) районах. В Алатауском районе в прошлом году построили 45 новых спортивных площадок, провели ремонт моста, модернизировали 1135 светоточек.

Фото: GOV.kz

Также в районных акиматах Астаны подчеркнули, что в столице продолжается активная работа по благоустройству и обновлению общественных пространств.

В аппарате акима района "Сарыарка" рассказали, что с целью оптимизации процесса планируется обновить 20 дворов, расположенных в квадрате проспекта Республика – улиц А. Молдагуловой – Бейбитшилик – М. Ауэзова.

"В историческом районе "Сарыарка" уже начали работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы "Бюджет народного участия-2024". После проведения голосования были выбраны 30 проектных предложений, которые будут реализованы до 15 сентября этого года. Первоочередные работы включают демонтаж старых игровых площадок, а затем будет проведен капитальный ремонт всех 30 адресов. Все работы согласовываются с жителями, учитывая их пожелания и потребности с целью обеспечения максимального комфорта и удобства". Аппарат акима района "Сарыарка"

А в районе "Нура" планируется капитальное обновление 16 детских площадок. В пресс-службе аппарата акима уточнили, что чаще всего малые архитектурные формы делятся на две возрастные категории: для детей от двух до семи лет и для детей от семи до 12 лет.

"Отличие данных форм по возрасту заключается в высоте горок. Например, для детей до семи лет высота горки не превышает 1,2 м. Для детей до 12 лет высота горки может достигать 1,5 м, а размер домика, на который установлена горка, достигать в высоту три метра. Малые архитектурные формы для детей до 12 лет включают канаты, скалолазаные стены, лестницы на веревке. Также для детей до семи лет МАФы чаще всего сделаны или обшиты деревом". Пресс-служба акимата района "Нура"

Для обеспечения безопасности детей при объявлении открытого конкурса на определение подрядной организации прописываются требования по высоте МАФов, безопасности и т.д. Так, все требования, которые предъявляются подрядным организациям, соответствуют Регламенту ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". При строительстве жилых комплексов детские площадки устанавливают застройщики.

"Если говорить о МАФах, которые были установлены несколько лет назад, то специалистами районного акимата на постоянной основе проводится дефектовка существующих площадок. На мониторингах специалисты проверяют состояние МАФов, качество установки. При выявлении замечаний подрядные организации проводят ремонтно-восстановительные работы. Подать заявку на РВР могут и жители. Для этого достаточно написать/позвонить в iKomek 109". Пресс-служба акимата района "Нура"

В акимате района "Есиль" заявили, что на их территории расположено 342 двора, 85% (293) из которых в удовлетворительном состоянии, остальные 49 требуют благоустройства.

"В этом году ремонтно-восстановительные работы будут проведены в семи дворах. Ежегодно вандализму подвергаются более 20% детских игровых площадок, особенно качели, предназначенные для детей. За безопасность детей по Кодексу "О браке (супружество) и семье" РК ст. 70 ч. 1 несут ответственность родители". Пресс-служба акимата района "Есиль"

В районных акиматах столицы добавили, что ремонтно-восстановительные работы малых архитектурных форм на детских площадках проводятся согласно мониторингу специалистов и по заявкам жителей через службы Ikomek109 и "E-Өтініш". В основном заявители просят установить в игровой зоне скамейки, урны и тартановое резиновое покрытие.

Место для внимательных игр

Игровая площадка всегда вызывает повышенный интерес у детей. Однако мало кто задумывается о возможных травмах. Виной тому чаще всего является невнимательность родителей, а также плохое техническое состояние конструкций и сооружений детских площадок. Чтобы избежать плачевных последствий, специалисты призывают родителей соблюдать элементарные правила: