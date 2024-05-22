От коронавируса до паводков: как и почему работают летние школы в Казахстане

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 мая 2024 года для детей из регионов, пострадавших от паводков и прошедших дистанционное обучение в зимний период, стартует "Летняя школа". Однако механизм, не будучи привязанным к природным катаклизмам, существовал и раньше.

По замыслу Минпросвещения, это позволит "подтянуть" знания ребят и "восполнить пробелы", что кажется вполне логичным в свете последних потопов в ряде областей. Даже с учетом онлайн-обучения. Теперь разберемся с деталями.

Для кого

Для учащихся всех классов, кроме выпускных 9 и 11-го. У начального звена уроки будут длиться по 30 минут, а у остальных, начиная с 5 класса, – по 40.

В каком формате

"В летней школе должны быть созданы все условия для того, чтобы обучение проходило максимально интересно, содержательно и комфортно", – подчеркнули в ответственном министерстве.

Оценки не ставят, задания на дом не задают. Тем не менее путать ее с летним лагерем не стоит – здесь упор все-таки делается на образование, физико-математическое, гуманитарное направление. Педагоги также будут получать зарплату. В отпуск они уходят с июня.

Как получить услугу

По желанию ребенка родитель может написать соответствующее заявление.

Период занятий

Обучение продлится с 27 по 31 мая.

Только для отдельных регионов?

Нет. Несмотря на сделанный министерством акцент на восполнение багажа знаний у юных жителей, пострадавших от паводков, либо ушедших на "удаленку" при сильных морозах в уголках нашей страны, майское дополнительное обучение доступно для всей республики. Например, в Управлении образования Алматы Zakon.kz уже подтвердили, что летние школы откроются повсеместно.

Так что если чадо желает разобраться в неосвоенных, сложных темах, сделать это можно вне зависимости от места проживания.

Эволюция летних школ

Подход к такому формату успел несколько видоизмениться за время своего существования. А существует он не первый год.

Так, в 2021-м на тот момент министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сославшись на опыт предшествующего, "ковидного" года, поведал о преимуществах летних школ. Правда, упор делался на слабоуспевающих учеников. Учебный год тогда завершился 25 мая, а сразу после последнего звонка нуждающиеся в дополнительном внимании учителей ребята вновь сели за парты и просидели там до 19 июня, что, очевидно, дольше, чем в наши дни.

"Самое большое внимание мы должны уделять слабоуспевающим детям. У нас обычно больше внимания уделяется талантливым, одаренным, хорошо успевающим детям. Понятно, что с этими детьми легче и интереснее работать, но основной фокус внимания в этом случае должен быть сосредоточен именно на слабоуспевающих детях", – пояснял Аймагамбетов.

В 2022 году история повторилась с той лишь разницей, что процесс "сжался" на пару дней – до 17 июня. Несколько изменилась и риторика.

"Летняя школа – это прекрасная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Мы же знаем, что пандемия не лучшим образом отразилась на учебе, и у школьников были потери в знаниях. В некоторых странах для того, чтобы решить эту проблему, продлевают учебный год. Мы не стали продлевать учебный год, а организовали летнюю школу. Мы настоятельно рекомендуем всем школьникам посещать летнюю школу", – призывала ныне покойная, на тот момент являвшаяся председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова.

Учебный год 2022-2023 выдался длинным и спорным – школьники отложили "гранит науки" аж 31 мая. Но даже так в отечественных СМИ встречались упоминания о сохранении "пандемийной" традиции.

И вот только сейчас "коронованная зараза" уступила пальму первенства более насущным проблемам. Говорит ли это о масштабах образовательных потерь, нанесенных в свое время изоляцией? Наверное, да.

И может, дыры, пробитые в детских знаниях паводками и морозами, действительно стоит латать, пока "горячо".