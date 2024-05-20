Египетская вечеринка, фараон и единорог: тренды той-индустрии в Казахстане

Желание выделиться чем-то безумным, организовывая той, день рождения, выписку из роддома или выпускной, психологи уже называют трендом, передает Zakon.kz.

Чтобы удивить гостей, в ход идут птицы, животные, рептилии, а из обычного дня рождения делают настоящее шоу в стиле фэнтези с единорогами или вечеринку египтян.



Семейные праздники в ресторанах

Музыкантами, танцорами и фейерверками уже никого не удивишь, гостям нужен экшн и впечатления. Поэтому все чаще на тоях используют лошадей, беркутов, охотничьих собак и даже питонов.

Против использования животных выступили мангистауские зоозащитники. Они отмечают: той – это не цирк. Недавно на детский праздник в ресторан привели белого жеребенка, гриву и хвост которого покрасили в розовый цвет, а на лоб прикрепили рог. На видео видно, что жеребенок, который исполнял роль единорога, сильно нервничает.

"Бедных лошадей затаскивают в ресторан. Обычно на них верхом сидят "охотники" или кочевники с беркутом на плече. Птиц постоянно дергают. Зачем? Неужели гордая птица заслужила такое обращение? А если лошадь понесет, лягнет кого-нибудь из-за стресса, ведь ресторан – это всегда шум, музыка, много людей. Собак тоже используют. Национальное достояние – собака породы тазы уже превратилась в игрушку для гостей на праздниках", – отмечают зоозащитники.





Организаторы мероприятий отмечают – кто платит, тот и заказывает "музыку". А желание клиента – закон.

"Если нужно будет, мы и слона можем привести. Шутка, конечно. Но если люди хотят сделать себе подобный праздник, почему мы должны им отказывать? Использование животных на тоях – это дорогое удовольствие. Лошадь стоит от 70 тыс. тенге, собаки, птицы – немного дешевле. Плюс прокат костюмов охотников и прочее – все это выйдет примерно в 300 тыс. тенге. Один той на 200 гостей обходится в среднем на 3,5-4 млн тенге, а если той будет тематический, то и дороже", – говорит представитель event-агентства Айгуль Сисенбаева.

"Потолка" цен для проведения тоев нет, говорят организаторы мероприятий. Все зависит от ресторана, подаваемых блюд, количества гостей и артистов. Самый скромный той может обойтись в среднем в 3 млн тенге, а для богатых – планки в цене не существует.

Недавно в Сети появилось видео, которое осудили казахстанские пользователи. Для взрослого мужчины из Жанаозена, который отмечал свой юбилей, организовали бесик-той. Комментаторы посчитали, что это насмешка над казахскими традициями.

Другой той в Жанаозене также вызвал осуждение. Юбиляр предстал перед гостями в образе древнеегипетского фараона. Пятидесятилетнего "Тутанхамона" несколько мужчин, одетых в стиле Древнего Египта, внесли в зал на специальных золотых носилках. Многие из гостей тоже были одеты, как жители древней цивилизации. Пользователи отметили, что по углам зала не хватало только фигурок (или живых кошек-сфинксов), а на столах – бешбармака или салатов в форме пирамид.





"Мы не организовывали подобные стилистические тои, но я могу предположить, что все эти костюмы, носилки и вся атрибутика могла обойтись примерно в полмиллиона тенге", – добавляет Айгуль Сисенбаева.

Финансовый аналитик отмечает: такое пускание пыли в глаза – из-за финансовой безграмотности.

"Когда я работал в банке, то видел людей, которые приходили, чтобы взять кредит на свадьбу или юбилей. Суммы там были немаленькие. А когда приходило время расплачиваться, начинались проблемы. Давайте будем честными, большинство тоев оправдываются на 30-40 процентов. Остальные деньги приходится выплачивать из своего кармана. Да, конечно, есть люди, для которых и 10 миллионов – это капля в море. Но остальные – это люди среднего достатка. Я сам был на таких тоях, и мне все время хотелось спросить – ну, кого вы хотите этим удивить, ради чего вы это делаете? Чтобы было не хуже, чем у соседа? Да уже через месяц никто из гостей и не вспомнит про вашу свадьбу, а вам много лет за нее расплачиваться с банком. Лучше внести эти деньги в качестве первоначального взноса на квартиру либо положить на депозит в разных валютах. Вот тогда будет польза. А так, это просто деньги в никуда", – говорит финансовый аналитик Тимур Умбетов.

Школьные выпускные

Новость об отмене выпускных вечеров и празднования последнего звонка после школьной линейки огорчила большинство 11-классников Шымкента. Под запретом – кортежи, пышные вечеринки, в том числе и празднования в зонах отдыха. Попрощаться со школой выпускники смогут только в стенах учебного заведения.

"Мы 11 лет проучились вместе и, конечно, хотим отпраздновать этот вечер. Ведь мы вступаем во взрослую жизнь и почему бы не устроить праздник для себя? Начиная практически с карантина выпускные запрещают и, если честно, я не понимаю, почему. Мы просто один вечер хотим посвятить для себя и вспомнить эти 11 лет, которые мы "прожили" с одноклассниками", – возмущается выпускница Алия Сабирханова.

Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

По данным управления образования Шымкента, последний звонок в этом году каждая школа проведет креативно. Кроме этого, планируется награждение лучших учеников и общественных активистов. Мероприятие можно проводить только на территории образовательного учреждения. Большинство родителей данное решение поддерживают.

"Дети не понимают, что праздники вне школы – это огромные траты для родителей. Не каждый родитель может себе это позволить. Ладно, если бы дети где-нибудь просто поужинали, но, в основном же, тратятся родители на одежду, аренду машин, ресторана, фотографа, стилиста, и это только меньшее из всего вышеперечисленного. Оно надо нам? Еще ведь эти выпускные не всегда безопасно проходят",– рассказала корреспонденту Zakon.kz мама одного из выпускников Шынар Сейдарсулкызы.

Депутат шымкентского маслихата Асхат Нурлыбаев считает, что выпускные балы все-таки должны проводиться, но безопасно.

"Чем подпольно делать выпускные, просто нужно о безопасности рассказывать. По мне, это такая же история, как и запретить алкоголь. Например, запретить алкоголь невозможно, вы сами понимаете, люди откуда-то и по-любому его достанут, и кто-то на этом будет наживаться и его все равно будут употреблять. И в этом случае, допустим, тоже отменять, наверное, было бы неправильно, потому что человеку по закону ничего не запретишь. Человек, если захочет, будет праздновать выпускной. Класс какой-нибудь, или там какая-нибудь крутая школа, они хотят бал сделать, они все равно скрытно его проведут. Поэтому я думаю, что нужно просто усилить меры предосторожности",– считает Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата Шымкента.

Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

Выписка из роддома

Выписку из роддома также превращают в шоу. Той-индустрия, подхватив стремление населения сделать рождение ребенка незабываемым праздником, изобретает все новые способы "сделать кассу" на выписках.

Фейерверки и шары, тамада и ансамбли песни и пляски, лимузины и красные ковровые дорожки, мобилографы и громкая музыка – все это можно увидеть у дверей родильного дома в Актау. Руководство перинатального центра постоянно публикует сообщения в социальных сетях с просьбой быть скромнее и подумать о тех женщинах в роддоме, которым сейчас не до веселья.

"Я недавно родила, и это мой первый ребенок. Пока лежала в роддоме, подходили ко всем и просили не организовывать шикарных выписок. Я даже поставила себя на место женщин, у которых дети сейчас в реанимации на грани жизни и смерти или в детской больнице. И мне стало не по себе. Мужу сказала – давай все сделаем скромно: только самые близкие, цветы и фото на память. Так и случилось, и я не жалею", – говорит молодая мама Айлин Бекмагамбетова.

Жительница Талдыкоргана Сания Макатова рассказала корреспонденту Zakon.kz, что, выписывая младшего сына 17 лет назад, они с мужем организовали все просто и сделали приятные символические подарки сотрудникам больницы.

"Муж принес тортик санитаркам и медсестрам к чаю, врачу, принимавшему у меня роды, вручил отдельно шоколадку, взял на руки сына, поцеловал меня в щеку, и мы поехали на такси домой", – отметила жительница Талдыкоргана.

Но нынче, рассказывает Сания, выписка из роддома – это целая церемония. На нее женщину на днях пригласила родственница.

"Подъехав к перинатальному центру, я увидела, что возле него уже собрались человек тридцать родственников семьи, в которой родился мальчик, – рассказывает наша героиня. – Возле роддома стояли арендованные отцом ребенка два лимузина. На крыльце перинатального центра стоят артисты в костюмах мишек, пританцовывают, фотографируются с гостями, создают настроение. Наконец, одна бабушка вынесла ребенка из здания в белоснежном атласном одеяле, следом вышла мама малыша в национальном костюме, затем минут 15 шла фотосессия с профессиональным фотографом. Потом маму с малышом отправили домой – отдыхать, а гости на двух лимузинах поехали в ресторан – праздновать выписку. Подавали там два горячих, дорогой коньяк, тосты гостей сопровождались подарками "в конвертах".

Такой сценарий праздника очень удивил талдыкорганку.

"Я не против того, чтобы родственники большой семьей отмечали какие угодно праздники, – говорит она. – Это хорошо, когда семья дружная. Но показная роскошь и излишества, разве это не грех? На выписке, в которой я участвовала, шашу кидали из конфет, которые стоят дороже мяса. Килограмма два чистого шоколада полетели в воздух и упали нам под ноги".

Кстати, именно в Талдыкоргане имамы в своих проповедях доносят до верующих необходимость быть скромными и рачительными.

"Недавно был в ресторане на поминках, умер почтенный старец, – рассказывает житель города Бейбут Ускабаев. – И после трапезы слово взял присутствовавший в зале имам, который говорил о необходимости жить по средствам, много работать, избегать кредитов, не устраивать пышных торжеств по любому поводу. И, правда, многие из нас считают себя верующими, а то и религиозными людьми. А все без исключения традиционные мировые религии предписывают своим адептам блюсти скромность и честь, доброту и трудолюбие. Думаю, если ты заработал денег больше, чем нужно твоей семье для пропитания и создания комфорта, поделись с ближним, у которого еды недостаточно. И будет тебе счастье".

Это, конечно, личные мнения. Но есть и другой аспект. Фото с пышных выписок люди потом выкладывают в интернет, молодежь восхищается красотой и роскошью и старается повторить, когда приходит момент. Так возникает мода.

"Моя жена задолго до родов, покопавшись в интернете, создала свой сценарий выписки, – рассказывает житель Алматы Арыслан Мардан. – Я сказал, что, конечно, за рождение первенца будут ей и выписка, и дорогой подарок. И пригласил к роддому, а потом в ресторан всю родню и презентовал жене новый автомобиль – подарок за сына, и шашу делали мои мама и теща из монет в двести тенге, и жена моя вышла из роддома с малышом на руках и в умопомрачительном платье. Поэтому фотосессия тоже была. Единственное, что ее огорчило, – врачи не разрешили ей вызвать визажиста прямо в палату роддома, чтобы сделать профессиональный макияж, а еще сделать дорожку из лепестков роз на крыльце медучреждения. Но все равно фото с той истории – бомба!"

А вот в Кызылорде руководство областного перинатального центра уже несколько лет запретило устраивать шумные выписки со множеством гостей в холле, на крыльце и даже на территории медучреждения. Вся частная жизнь рожениц и их семей, в том числе праздники по поводу выписки, начинается за забором центра.

"Да, и у нас приезжают к перинатальном центру на кортежах, и привозят домбровые оркестры, дорогие подарки невесткам, снимают профессиональное видео, – рассказывает житель Кызылорды Руслан Имашев. – Но не единожды в соцсетях руководство роддома публиковало предупреждение о том, что весь этот шик-блеск мешает медикам и вызывает неоднозначные чувства у женщин со сложной беременностью, и каждый знает, что, если нарушишь запрет, охранники вызовут полицию. Поэтому все гуляния там, за забором".

В общем, той-выписка из роддома, по словам организатора подобных праздников Шахара из Шымкента, обходится заказчику от 200 тыс. тенге и выше. И предела здесь почти нет.

"Все услуги той-индустрии стоят денег, – рассказывает он. – Одна ростовая кукла на выписку – 5 тыс. тенге, аренда лимузина – 10 тыс. в час, карета с лошадью – 15 тыс., фотографы – от 12 тыс. за сессию, хореографическая группа с национальным танцем – 5 тыс. каждому участнику. Профессиональное видео – 20-25 тыс. тенге".

Между тем в соседнем Узбекистане еще в 2019 году решили умерить аппетиты торжествующих. Сенат Олий Мажилиса и законодательная палата приняли положение о проведении свадеб: кортеж должен состоять из трех автомобилей, а количество гостей не может превышать 250 человек. Есть лимит и на приглашение певцов.

На днях стало известно, что китайские социальные сети удаляют посты демонстрирующие личное богатство и финансовую расточительность. Как заявил один из самых популярных в Китае сервис микроблогов Weibo, администрация соцсети призывает создавать "цивилизованную, здоровую и гармоничную социально-экологическую среду".

В мае 2023 года Ерке Есмахан в своем аккаунте в Instagram написала, что они с мужем отказались от свадьбы. По ее словам, без тоя можно быть счастливой семьей, обзавестись детьми, а через несколько лет они, возможно, отпразднуют годовщину брака.

Не исключено, что такое поведение, в пику моде на пышные празднества, через какое-то время станет обычным, а казахстанское общество – более осознанным.