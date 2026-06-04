От "принца на белом коне" до ферритина 100: новый женский тренд из соцсетей

Еще совсем недавно девушки загадывали нормального парня или здоровые отношения. Сегодня желания стали куда более прагматичными. Социальные сети захватил новый тренд: девушки мечтают о нормальном уровне ферритина. Zakon.kz решил разобраться в тренде.

Да-да, вы не ослышались. Пока одни публикуют фотографии с букетами, другие хвастаются результатами анализов. И если буквально пару месяцев назад в интернете оценивали мужчин по загадочной шкале из таблицы умножения "7×7" или "5×6", то теперь все чаще можно встретить шутки в духе: "У меня от него ферритин 100".

Звучит как новый способ измерять уровень счастья. Хотя, если честно, доля правды в этом есть. Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова рассказала нам, насколько важен и для чего нужен ферритин в организме человека.

Если говорить простым языком, ферритин – это своеобразный склад железа в организме. Он показывает, сколько запасов этого важного микроэлемента хранится "на черный день".

Само железо необходимо практически каждой клетке нашего организма. Оно участвует в переносе кислорода, помогает вырабатывать энергию, поддерживает работу иммунной системы и даже влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Поэтому неудивительно, что ферритин внезапно стал звездой соцсетей. В конце концов, сложно сиять как богиня, когда организм живет в режиме энергосбережения.

"Низкий уровень ферритина часто сопровождает железодефицитную анемию. Нередко врачи говорят о железодефицитной анемии в тех случаях, когда у пациента одновременно снижен и ферритин, и гемоглобин. Однако причины такого состояния могут быть разными. Железодефицитная анемия бывает как врожденной, так и приобретенной. Но важно понимать, что любые формы анемии приводят к недостаточному снабжению тканей кислородом, в том числе головного мозга. И дефицит железа не является исключением, он также может вызывать гипоксию мозга", – поясняет врач.

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Почему все вдруг заговорили о железе

Многие симптомы дефицита железа настолько распространены, что люди долго не связывают их с проблемой. Постоянная усталость? Наверное, много работы. Сонливость? Погода виновата. Раздражительность? Просто тяжелая неделя. Выпадают волосы? Сезонное. Однако нередко за этими жалобами скрывается именно недостаток железа и низкий уровень ферритина.

Поэтому социальные сети заполонили видео, где девушки рассказывают о своем опыте, как после коррекции дефицита у них появилось больше энергии, улучшилась концентрация внимания и перестали выпадать волосы.

Конечно, не все проблемы в жизни можно решить банкой витаминов. К сожалению, повышение ферритина не гарантирует ни счастливый брак, ни повышение зарплаты, ни исчезновение бывшего из рекомендаций социальных сетей. Но самочувствие действительно может стать лучше.

"С дефицитом ферритина чаще всего сталкиваются женщины. Основными причинами становятся длительные и обильные менструации, нелеченый эндометриоз, а также беременность. Особенно высок риск снижения запасов железа при многоплодной беременности или нескольких беременностях подряд. Все эти состояния сопровождаются повышенным расходом железа и могут приводить к истощению запасов ферритина в организме", – поясняет Лейла Оспанова.

За что отвечает ферритин

Точнее будет сказать, за что отвечает железо, запасы которого отражает ферритин. При достаточном уровне железа организм эффективнее снабжает ткани кислородом.

Это влияет на: уровень энергии;

работоспособность;

концентрацию внимания;

состояние волос и кожи;

иммунную защиту;

физическую выносливость.

Когда запасы железа истощаются, организм начинает экономить ресурсы. Именно поэтому человек может ощущать слабость, быстро уставать и хуже переносить физические нагрузки.

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Можно ли просто взять и поднять ферритин

Главная ошибка эпохи социальных сетей заключается в том, что многие воспринимают ферритин как новый бьюти-показатель, который нужно срочно довести до красивой цифры. На самом деле уровень ферритина индивидуален и должен оцениваться врачом вместе с другими анализами. Кроме того, низкий ферритин может быть связан с различными причинами: от особенностей питания до хронических заболеваний.

"Многие считают, что если уровень ферритина низкий, достаточно начать принимать препараты железа или делать капельницы. Однако не всегда проблема решается только восполнением железа. Если уровень ферритина остается низким, это может указывать на другие причины, в том числе на недостаточное потребление белка, который необходим для нормального обмена железа. В таких случаях важно скорректировать рацион, добавив достаточное количество белковых продуктов или, при необходимости, специализированные белковые смеси", – объясняет врач.

Кроме того, причиной дефицита ферритина нередко становятся нарушения всасывания в желудочно-кишечном тракте. Это могут быть заболевания двенадцатиперстной кишки, кишечника или другие патологии ЖКТ, которые препятствуют полноценному усвоению железа. При стойком снижении ферритина важно не только восполнять его дефицит, но и искать первопричину.

Поэтому бесконтрольный прием препаратов железа – не лучшая идея. Избыток железа тоже способен навредить организму.

Когда-то пользователи вычисляли характер человека по знаку зодиака. Затем определяли перспективность отношений по любимому фильму. Позже в ход пошли числа судьбы, кармические связи и прочая дребедень. Теперь же главным символом благополучия неожиданно стал ферритин.

И если раньше идеальная фраза звучала как "Он слушает все мои голосовые и дарит мне цветы", то сегодня в социальных сетях все чаще можно встретить новую версию романтики: "Он не портит мне нервную систему. У меня от него ферритин 100". Но какой он, нормальный ферритин?

"Для женщин репродуктивного возраста уровень ферритина около 50 нг/мл и выше считается хорошим ориентиром. Такие показатели, особенно при отсутствии жалоб и симптомов дефицита железа, обычно свидетельствуют о достаточно сохраненных запасах железа и относительно благополучном состоянии организма. Однако оценивать уровень ферритина всегда следует комплексно, с учетом клинической картины и других лабораторных показателей", – резюмирует врач.

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Пожалуй, в этом тренде есть что-то символичное. Поколение, которое выросло на сказках про принцев и романтических комедиях, неожиданно пришло к выводу, что хорошее самочувствие – это тоже роскошь. И, возможно, гораздо более ценная, чем очередная красивая история в социальных сетях. Так что если раньше девушки мечтали о бабочках в животе, то сегодня все чаще выбирают стабильность. Ну не прорыв ли?