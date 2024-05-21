Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Японии

Технологии Японии опережают наше время и кажутся за гранью фантастики. При этом ее жители почитают многовековые традиции и бережно относятся к природе. Им кажется, что в Казахстане суровая зима. А еще они глубоко уважают покойного фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

О жизни в Стране восходящего солнца рассказала молодая казашка-ученая. Япония раскинулась на архипелаге из 6852 островов в западной части Тихого океана. Основную часть (97%) занимают острова Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. Японцы называют себя "нихондзин", а свой язык – "нихонго", что означает "происхождение солнца".

Они одновременно исповедуют буддизм и синтоизм. Здесь можно окунуться и в прошлое, и в будущее, ведь древние храмы и средневековые замки соседствуют с небоскребами и супермагистралями. Нам страна известна благоухающей сакурой, красивым аниме и вкусным суши.

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Путь казашки-ученой

30-летняя Аяулым Белгибаева родом из Усть-Каменогорска. Она работала в Астане научным сотрудником. Осенью 2016 года уехала в Японию учиться в магистратуре Токийского технологического института по стипендиальной программе MEXT.

"Тогда я была уже замужем, но супруг остался в Казахстане. Первые пять месяцев я жила одна. Долгое время не могла купить себе сим-карту, потому что для этого необходима была кредитная карта, а для ее открытия нужен был номер телефона. Приходилось быть туристическим абонентом. Так можно было лишь пользоваться интернетом, но звонить и получать звонки нельзя. Но все же я нашла банк, который через университет создал мне кредитную карту, и я приобрела сим-карту для связи". Аяулым Белгибаева

Вначале казахстанка заселилась в дешевое старое общежитие. Оно находилось в 1,5 часах езды на поезде от вуза. Аренда квартиры близ учебы обходилась в 3-4 раза дороже. Чтобы накопить деньги для переезда, магистрантке пришлось четыре месяца экономить.

"Наконец я собрала деньги и арендовала квартиру. Через месяц ко мне приехал супруг. Первое время жили на мою стипендию. Ждали разрешение, чтобы муж работал. Он тогда не знал ни английского языка, ни тем более японского. Но все же нашел себе дело по душе: устроился в русско-грузинский ресторан. В японских подработках сотрудники должны быть универсальными: поварами, официантами, кассирами. Все это мой молодой человек совмещал. Изучив все это, он дальше работал в итальянском ресторане, потом в американском кафе. Но во время пандемии работы стало меньше, тогда он устроился на завод по сборке и разбору сотовых телефонов. Нам стало легче, мы начали путешествовать внутри страны и даже принялись копить деньги на жилье в Казахстане", – говорит наша соотечественница.

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Девушка признается, что учеба в магистратуре далась ей довольно легко, возможно из-за фундамента, который она получила за время учебы в физико-математической школе. В итоге по окончании магистратуры у нее был самый высокий GPA (Grade Point Average – средний балл аттестата или диплома) на факультете. А в докторантуре она изучала нановолокна для литий-ионных аккумуляторов. Это актуальное направление исследований, мировые бренды вкладывают огромные средства, чтобы сделать электрические двигатели дешевле бензиновых.

"До приезда в Японию у меня был опыт научных исследований. В общих чертах я знала, как проводить эксперименты и обрабатывать данные. Но моя научная тема оказалось непростой, и я всю магистратуру не могла получить хорошие результаты. Учитывая то, что выбор на Японию пал прежде всего из-за гранта и возможности продолжить учебу в докторантуре, нужно было стараться. Когда я перешла в докторантуру, набравшись больше опыта, мне все-таки удалось получить хорошие результаты и опубликовать их в ведущих научных журналах. В частности, я делала акцент на том, что аккумуляторы должны быть энергоемкими, устойчивыми к высоким нагрузкам, быстро заряжаться и отдавать много энергии. И самое главное – безопасными, дешевыми и с минимальным вредом для экологии". Аяулым Белгибаева

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Ученая рассказала, что под эти параметры подходит кремний – один из широко распространенных элементов в природе. Его оксид – основная составляющая обычного песка, он является недорогим, экологически чистым сырьем. Но кристаллы песка не проводят электрический ток, его нужно измельчить до наноразмеров. Поэтому они разработали нановолокна из оксида кремния и углерода в качестве анодного материала для литий-ионных аккумуляторов.

В 2021 году после окончания докторантуры Аяулым Белгибаева вернулась в Казахстан, выиграла два научных гранта в коллаборации со своим японским профессором. Через некоторое время профессор предложил приехать в его лабораторию снова для проведения совместных исследований, но уже в качестве приглашенного постдокторанта.

"У меня тогда уже был годовалый сын, и учитывая наличие яслей при университете, я согласилась. Так через два года после выпуска из докторантуры я снова вернулась в Японию. ⁠Сейчас живу в Токио с мужем и сыном. Так как японцы часто перестраивают свои дома, работа по деконструкции домов тоже одна из востребованных. В этот наш приезд супруг работает в этой сфере. Сейчас я в основном занимаюсь разработкой гибких листов из разных материалов на основе углеродных нановолокон", – пояснила уроженка Усть-Каменогорска.

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Казахстанка владеет японским языком на базовом уровне. Однако в лаборатории все говорят на английском.

"Я могу на японском что-то на станции или в магазине спросить. Понимаю некоторые термины по моей научной работе. Это все благодаря курсам японского языка, которые у нас проходили в магистратуре пару часов в неделю. И профессор тоже пытался разговаривать со мной на японском, а следом переводил на английский. Пассивный словарный запас у меня довольно хороший, я могу в голове составлять сложные предложения. Но так как нет практики, мои навыки общения на японском особо не развиваются", – поделилась казахстанка.

Кухня долгожителей

Японская кухня – кухня долгожителей. Во всем мире она признана эталоном здорового питания. Она сбалансированная и легкая. Главный продукт – рис, который в некоторых домах могут есть по три раза в день, но с разной подачей: рыбой, мисо-супом и маринованными овощами. А мясо всегда подается с зеленью и сезонными овощами. Блюда, которые обязательно нужно попробовать: суши и сашими (свежая рыба), рамен (суп), гедза (пельмени), удон (лапша), гюдон (рис с мясом), темпура (овощи и морепродукты в кляре), унаги-но-кабаяки (угорь) и окономияки (блюдо из множества полезных ингредиентов).

"Поначалу эта еда не давала нам чувство насыщения, из-за чего мы переедали и даже набрали лишний вес. После того, как привыкаешь и возвращаешься на Родину, казахстанская еда кажется тяжелой. И нужно некоторое время, чтобы снова привыкнуть. Здесь готовая еда очень доступна по цене. Много разных полуфабрикатов. А мясо достаточно дорогое, поэтому свою еду, такую как бешбармак, манты, мы в основном готовим только по праздникам. Многие ошибочно думают, что в Японии еда очень острая, но это не так. Здесь стараются сохранить оригинальный вкус каждого ингредиента, поэтому еда достаточно вкусная. Оригинальность проявляется не только в ингредиентах, но и в способах приготовления, сервировки и подачи блюд. Казахстанцы хорошо знакомы с суши, но для японцев они, как для нас бешбармак, то есть они их не едят каждый день". Аяулым Белгибаева

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Жизнь по строгим правилам

Казахстанка признается, что в Японии ее удивляют множество разных правил и инструкций, прописанных до мельчайших подробностей. А некоторые требования даже кажутся абсурдными. Но тем не менее их придерживаются абсолютно все.

"У нас в общежитии на двери в ванной написано: "Перед тем как принимать ванну: 1. Включите вытяжку; 2. Закройте дверь". Или "Не вешайте полотенце на светильник". На микроволновой печи написано: "Грейте хлеб не больше 20 секунд". На любой упаковке есть инструкция, как правильно ее открывать. То есть все сопровождается правилами. Они есть абсолютно для всего, даже, казалось бы, для очевидных вещей. Но они работают и люди их соблюдают. Это позволяет всем жить в комфортном обществе. Начиная с детского сада все знают, как себя вести в тех или иных ситуациях. Но, с другой стороны, когда встречаются люди или ситуации, которые нарушают эти правила и инструкции, японцы входят в ступор. Они не сразу понимают, как реагировать и что дальше делать". Жительница Японии

Главные плюсы страны:

Безопасность.

"Даже когда я поздно ночью возвращалась из лаборатории, я могла спокойно идти, не беспокоясь за свою безопасность. Уровень криминальности достаточно низкий. Сами японцы никогда не воруют, даже если где-нибудь забыть кошелек, через некоторое время он будет ждать вас на том же месте или в ближайшем бюро находок. В кафе можно занять столик, оставив, к примеру, на нем свой телефон. На улицах и в помещениях везде камеры и хорошее освещение".

Комфорт – здесь все доступно и продуманно для людей.

– здесь все доступно и продуманно для людей. Вдохновляющая природа.

"Япония находится у горной местности, окружена океаном, тут круглый год что-то цветет, к примеру, в феврале – персиковые деревья, в марте – сакура, в конце апреля – глицинии, в июне – гортензии и так далее. Созданы целые сады, куда можно поехать и полюбоваться цветением. Для того чтобы в Казахстане такое создавать, в первую очередь нужно поменять отношение самих людей к окружающей среде. Японцы ощущают себя частью глобального общества и осознают ответственность не только за свою страну, а за всю планету". Аяулым Белгибаева

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Из минусов:

Бюрократия, много бумажной работы.

"Чтобы подать заявку куда-нибудь, нужно заполнить 10-15 бумаг. Возможно, это и делает всю систему рабочей, но все равно занимает очень много времени". Казахстанка

Вероятность природных катаклизмов: большие тайфуны, цунами, землетрясения.

"Землетрясения бывают разных магнитуд, ощутимые происходят минимум пять-шесть раз в год. При сильных землетрясениях на телефон приходит громкое оповещение. Мы уже привыкли, что иногда слегка трясет. Сами японцы очень подготовлены: четко обозначены места эвакуации, вся мебель в доме защищена от падений специальными приспособлениями, тревожный чемоданчик, каска и обувь для эвакуации всегда наготове. В детском саду моего сына, которому нет еще двух лет, каждый месяц проводятся учения. В университете для вновь прибывших проводятся специальные тренинги. Самое главное правило – не паниковать. Дома и здания достаточно сейсмоустойчивые. Но японцы в основном живут в малоэтажных или частных домах, которые легко перестроить в случае чего. Эти дома перестраиваются каждые 40-50 лет. Нас выселили из первой арендной квартиры. В письме-уведомлении хозяев говорилось, что так как дом старый, они опасаются за его сейсмоустойчивость", – уточнила ученая.

Японцы играли на домбре и пели казахские песни

В Японии казахстанцев встретишь достаточно редко. В этом году в Токио был организован Наурыз, куда собрались около 200 человек. На торжестве были японцы, которые играли на домбре и пели казахские песни.

"Наш университет считается международным, у нас много студентов из разных стран мира. Если сравнивать с представителями других стран, казахстанцев очень мало. Когда я училась в магистратуре, только в нашей лаборатории были три казахстанки, а по университету в целом около 10 соотечественников. Но из года в год их число сокращается. Сейчас их всего несколько. Возможно, это связано с тем, что во время пандемии здесь были жесткие ограничения по въезду иностранцев в страну и многие студенты не могли приехать. Но в этом году на Наурыз из разных уголков Японии прибыли казахстанцы. Там я встретила японцев, которые увлекаются Казахстаном и казахской культурой. Они пели казахские песни, играли на домбре. Также тут встречаются казахстанцы, которые живут здесь более 10-20 лет". Аяулым Белгибаева

По словам собеседницы, из казахстанцев японцы хорошо знают покойного фигуриста Дениса Тена. У них даже есть аниме "Юри на льду" (Yuri on Ice) (2016 год), в котором задействован персонаж из Казахстана.

"Казахстан у японцев ассоциируется с очень холодной зимой. Здесь зима достаточно мягкая, самая низкая температура 0 градусов. В Токио зимой снега почти нет. Хотя к северу в горной местности много снега и многочисленные лыжные базы", – подчеркнула жительница Японии.

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Уже в июне этого года казахстанка с семьей возвращается в родные края, чтобы реализовать свои научные проекты. Признается, что Родину вспоминает с особой теплотой.

"Не хватает семейных мероприятий и праздничных столов. Когда ты за рубежом, тебе кажется, что пропускаешь важные события. Хотя, когда мы жили в Астане, оказалось, что домой в Усть-Каменогорск мы ездили не чаще, чем из Японии. Но зато родители сами приезжали к нам в Астану". Аяулым Белгибаева

Фото: из личного архива Аяулым Белгибаевой

Аяулым Белгибаева скучает по долгим поездкам на машине. В Японии развит общественный транспорт, но такси достаточно дорогое. Поэтому за время учебы ей ни разу не довелось сесть в машину. Еще, по ее словам, японский кофе другой, но однозначно не такой вкусный, как в Казахстане.