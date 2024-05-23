Мечта – стать музыкантом и создать свою группу: юный гитарист восхитил пользователей Сети

10-летний школьник из Алматы Богдан Луценко покорил пользователей соцсети своим исполнением казахских песен на гитаре. Пронзительный голос мальчика с собственным аккомпанементом набрал в TikTok более 1,5 млн просмотров. Zakon.kz поговорил с отцом юного музыканта и узнал о его творчестве.

В видеоролике, набравшем популярность соцсетях, Богдан исполнил песню в дуэте с не менее талантливым музыкантом Иваном Жуковым. На Арбате в Алматы они воодушевляюще спели песни Айналайын (Каракат) и "Армандастар құрдастар" на казахском языке.

О том, как сложился дуэт, рассказал папа Богдана Антон Луценко:

"Идеи выступать на улице не было – это чистая случайность. Однажды на Арбате мы познакомились с блогером Иваном Жуковым и решили записать совместный контент, который сильно распространился в Сети. Именно после этого сына начали узнавать на улице", – говорит он.

Антон Луценко рассказал, что играть на гитаре Богдан начал в шесть лет. После того, как отец, заметив его со старой гитарой, предложил научиться и походить на обучающие уроки.

"Наша семья – коренные алматинцы. У нас двое сыновей. Богдан – старший. Он учится в частной школе и заканчивает четвертый класс. С детства Богдан был любознательным мальчиком и интересовался музыкой. Мы как родители, заметив его интересы, начали развивать их дальше". Антон Луценко

Кстати, благодаря выбранному репертуару и манере исполнения, выступление подняло дух пользователей соцсети. Аудитория отреагировала с удивлением и с положительными эмоциями. Музыканты получили более 6 тыс. теплых комментариев под постом видеоролика.

"Круто играет и поет супер, спел как настоящий казахский мальчик", "Рахмет саған балақай, өнерің жана берсің", "Молодцы ребята! Вы будущее Казахстана! Мальчишка просто супер!", "Мальчишка молодец и на гитаре сам играет!", "Богдан молодец! Талантище!", "Көп рахмет, жігіттер!", "Молодцы! Кто этот чудесный мальчик?", "Керемет жігіттер жарайсыңдар!", – пишут пользователи в комментариях.



По словам Антона Луценко, они выкладывали ролики в социальные сети ради интереса. Однако со временем аккаунты в соцсетях начали развиваться и набирать подписчиков. После этого отец решил выходить в прямые эфиры для общения с аудиторией, которая подписалась на творчество Богдана.

Говоря о выбранной песне, отец мальчика объяснил, что к изучению языка Богдан пришел сам и для освоения ходил на онлайн-курсы. Еще до курсов школьник уже проявлял интерес к песням на казахском языке и начал лучше понимать их смысл.

"Первая песня на казахском языке, которую он выучил, была "Я – казах, в Казахстане я живу". Мы были рады за сына, потому что казахский язык – это неотъемлемая часть страны и нашего народа. К тому же, музыка и знание языков еще никому не приносили вреда", – говорит папа Богдана.

Фото: Instagram/antonlutsenko87

В будущем Богдан мечтает стать музыкантом и создать свою музыкальную группу. Мальчик признается родителям, что, когда исполняет песни, всегда обращает внимание на разные мелочи, к примеру, чтобы зрителям было интересно слушать и звучание было на достойном уровне. Семья отмечает, что они не заостряют внимание на определенном контенте, а все просто получается само собой. Ведь исполнение музыки идет искренне и от всего сердца.