Политические репрессии: тайны концлагеря на Аральском море

Во время политических репрессий ХХ века в Казахстане официально насчитывалось 11 концлагерей. Но в последние годы в казахстанских архивах были обнаружены скупые данные еще об одном спецлагере для кулаков. Что известно на сегодня об этом засекреченном объекте, выяснил Zakon.kz.

В 1930-х годах в Аральске был создан лагерь для кулаков. Их туда собирали со всего Советского Союза. Под грифом "Совершенно секретно" сюда направляли дела сотен тысяч человек.



В годы независимости Казахстан рассекретил эти данные, поэтому любой желающий может узнать о том времени из архивов. Как выяснилось из этих записей, в Аральске к 24 февраля 1930 года уже было подготовлено 25 бараков на 5 тыс. человек. Здесь держали часть детей и стариков. Также были подготовлены бараки на острове Кок-Арал в Аральском море на 6000 человек и 300 юрт вместимостью 2500-3000 человек. Всего в это время здесь расположили 13 тыс. репрессированных.

В это время руководство района под грифом "секретно" докладывало в Москву, что юрты арендуются у местного населения, а бараки строят из лесоматериала и денег, предназначенных для рыбной промышленности. И эти расходы могут отразиться на производстве. Требуется не менее 300 000 рублей, иначе финансирование рыбной промышленности стоит под угрозой срыва продовольствия.

"В годы коллективизации в Аральске был экспериментальный лагерь, куда ссылали так называемых кулаков. Они ловили рыбу в промысловых масштабах. В наспех построенных бараках люди жили, болели, гибли от разных инфекционных заболеваний, голодали. В Аральске и на островах Аральского моря всегда не хватало питьевой воды. Бараки были очень холодными зимой, а летом в них было жарко", – рассказывает кандидат исторических наук, руководитель кызылординского центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбахов.

Насильно переселенных в Аральск кулаков плохо кормили, содержали в антисанитарных условиях. У пленных было мало воды, хлеба, они недоедали. Если им нужно было в день выдавать по 1 тыс. граммов хлеба, то выдавали по 800. Рабочим давали 600 граммов вместо 800. Место их проживания и работы решали чиновники. Им нельзя было выезжать за пределы поселков, в которых их поселили.

"Среди них были и те, которых приговорили к расстрелу или к ссылке в далеких местах. Имущество все конфисковывали и передавали государству. Так люди в одночасье лишались своих домов, скота, денег. Их привозили из разных частей Советского Союза. В лагеря отправляли и жителей Приаралья. В архиве Аральского района до сих пор хранятся списки тех местных, которых признали кулаками и отобрали у них все имущество и снасти. Причем это делалось в то время, когда в Казахстане свирепствовал голод в результате коллективизации", — говорит Айтжан Оразбахов.

По словам историка, без лодок и снастей они не могли выходить в море за рыбой. После того, как имущество отбирали, люди были обречены на голодную смерть. Так их хотели заставить работать в колхозах и лишить единственного дохода. Пленных лагеря распределяли на работу на разные предприятия – ловить рыбу, добывать соль.

В архиве есть такие записи: "по словам представителей комендатуры, на два-три месяца задержана заработная плата рабочим предприятия "Аралсоль" и государственного пароходства. Низкими темпами проводится работа по жилищному строительству. В бараках, расположенных в районном центре, спецпереселенцы жили десятками семей. В преддверии осенних холодов в двух бараках до сих пор нет печей, стены прохудились настолько, что в них множество дыр". Все это делалось для того, чтобы запугать население, политика по уничтожению богачей как класса и коллективизация были стратегическим планом. И он удачно сработал – и богачи, и простой люд боялись, что могут попасть за решетку. Массовый голод тоже скрывали, а отобранные земли присоединяли к колхозам.

В начале 1930-х годов в Приаралье, кроме кулаков, несли свое наказание и местные священнослужители. Местную церковь переделали в клуб, мечеть – в баню, а мулл и попов отправили в лагерь. Те, кто из них выжил, в основном, монашки, когда лагерь ликвидировали, смогли вернуться домой. Но выживших было совсем немного.

Позже, уже в 1937 годах, в лагерь в Аральске стали отправлять и местных педагогов, и просто невинных людей. Сюда ссылали даже только за то, что человек мог спеть одну фразу из "Отче наш", и это кто-то услышал и донес. Позже в Аральск стали высылать и жен дипломатов, гидрологов, музыкантов, балерин, врачей, семьи генералов и других специалистов. Многих из них держали здесь какое-то время, потом отправляли в другие лагеря, если они не умерли здесь от лишений. Представители интеллигенции жили в тяжелых условиях, занимались тяжелым трудом.

Среди ссыльных были хозяева промысловых бригад из России. Многие из них были рыбаками в нескольких поколениях. Также сохранилось заявление одной из спецпереселенок – Захиды Мухаммед-Алиевой – в КазЦИК о незаконной высылке ее семьи на поселение в район Аральского моря. Она спрашивала, почему и за что местные власти депортировали их, ведь у ее семьи был только один виноградник и пара голов скота.

Историкам и краеведам Приаралья предстоит разгадать немало тайн и документов по Аральскому лагерю. Под его жернова попали тысячи безвинных людей. Всего в 1932 году в Казахстане официально числилось 180 тыс. кулаков.

В апреле 2024 года Zakon.kz сообщал, что Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий.

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