Как в Кызылординской области возрождают секреты национального ковроткачества

Секреты казахского ковроткачества должны передаваться по наследству. В этом уверена кызылординская мастерица из Центра ремесленников области с 30-летним стажем Карлыгаш Ильясова. Она считает, что все казашки обязательно должны ткать национальные ковры, передает Zakon.kz.

Ковры для казахов – достояние нации. В разное время они служили номадам украшением жилища, их амулетом, согревали от холода и давали прохладу в сильную жару, служили приданым казахским девушкам. Их передавали из поколения в поколение, редкие экземпляры переходили в семьи потомков, как память о роде.

"Ковроткачество – это наследие наших предков, культурное достояние. Дошедшие из глубины веков орнаменты хранят много тайн и историй прошлого. Трудиться над ковром нужно долго, и в зависимости от размера это может занимать несколько месяцев. Делают их обычно из овечьей шерсти, а ее в аулах предостаточно. Один из популярных самотканых ковриков называются жайнамаз. Ковры у казахов имеют свои узоры и по ним можно отличить от ковров других народов. У нас используются геометрические фигуры, узоры в виде животных, цветы", – говорит Карлыгаш Ильясова.

Мастерица на днях в центре ремесленников стала обучать нескольких девушек ковроткачеству. Они научатся создавать ковры с ворсом – "түкті кілем", настенные ковры, вышитые шелковыми нитками – "тұс киіз", кошму – "текемет", "сырдак" – ковер, вышитый по войлоку шерстяными нитками. Учиться можно и онлайн, и теперь научиться казахскому ковроткачеству могут желающие из любой точки мира.

По словам мастерицы, еще одна причина для того, чтобы заняться ковроткачеством, – это стабильный заработок. На коврах ручной работы женщины могут хорошо зарабатывать. Их охотно покупают иностранцы, которые ценят народное искусство, и покупают их как память о Казахстане. В последние 10 лет приобретают такие изделия и казахстанцы.

Однако Карлыгаш Ильясова сетует, что в Казахстане ковроткачество все еще не на почетном месте. Например, в Азербайджане и Турции проводят фестивали ковров, открывают специальные музеи.

Роза Алибатырова из Сырдарьинского района Кызылординской области с самого детства ткет ковры. Она уже сама бабушка, и поэтому передает свои секреты внучкам, а также всем желающим сельчанкам. Благо, в их ауле почти в каждом дворе есть самодельные специальные станки. Верблюжью или овечью шерсть мастерицы обрабатывают сами, красят ее. Например, ковер размером 2х3 они делают втроем, и это может занять три месяца, а то и больше.

"С самого детства я занимаюсь ковроткачеством, так как родилась и выросла в семье, где все женщины создавали казахские ковры. Сейчас все автоматизировано, поэтому многие уже забыли, какими они должны быть. Поэтому я возрождаю в своем районе ковроткачество. Для этого я получила безвозмездный грант, конечно, вкладывала и свои немалые деньги. У меня есть ученицы, с которые изучают технику, учатся понимать узоры. Ведь у казахского ковра есть свои неповторимые орнаменты. Нужно уметь их сочетать, прежде чем браться за работу", – рассказывает Роза Алибатырова.

Важен в казахском ковре и цвет. В основном сочетают красный, черный, зеленый, желтый, белый, голубой цвета. Рисунки и орнаменты на них менялись в разное время. Например, с распространением ислама, в котором были запрещены знаки и символы, мастерицы стали использовать цветы.

Красивые ковры многие кызылординцы сдают в музеи. Например, 75-летняя жительница Казалинского района Перузия Ахметова отдала в дар городскому музею Кызылорды более 130 экспонатов. Среди них были два ковра – капроновый казахский и туркменская алаша – безворсовый войлочный ковер. Казахский ковер был датирован 1800 годом изготовления, то есть ему больше 200 лет. Этот раритет достался ее семье от свекрови, а той – от ее свекрови. Несколько поколений семьи были воспитаны на этих предметах.

Как рассказывают мастерицы, в области делаются первые шаги для сохранения казахского ковра. Поэтому создаются кружки в дополнительных центрах, в школах, домах культуры. Возможно, будущие ткачи станут хранителями тайных узоров, и благодаря им наши потомки узнают, каким должен быть казахский ковер.