Народный юрист-2025: как прошла республиканская акция в Алматы

Бесплатные консультации для граждан с ведущими экспертами права прошли 30 мая более чем в 200 населенных пунктах страны. "Народный юрист" – уникальный проект, аналогов которому нет в мире, сообщает Zakon.kz.

Ежегодную республиканскую акцию "Народный юрист" организуют издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", СИ Prosud.kz, Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК при содействии других органов государственной власти, а также ученых-правоведов, практикующих юристов, нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей. Мероприятие проводится при поддержке правительства Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Двери Каспийского университета в Алматы открылись для всех горожан в 17:00, они спешили получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Многие ждут этот масштабный прием разнопрофильных специалистов целый год, чтобы воспользоваться возможностью проконсультироваться сразу у нескольких экспертов в одной локации города.

Это подтверждает участница акции, заместитель руководителя Управления финансов города Алматы Жанара Жазылтаева. По ее словам, очень часто граждане не могут получить нужную консультацию, так как иногда суть их вопроса рассматривают в нескольких подразделениях, которые находятся в разных точках мегаполиса, или же по компетенции. Здесь же люди получают ответы на свои вопросы от представителей разных сфер в одном месте.

"У нас очень много смежных вопросов, связанных с территориальными госорганами и акиматами, или же, допустим, с правоохранительными органами и акиматами. Здесь же географически в одной локации находятся представители прокуратуры, правоохранительных органов, акимата. Очень много юристов. Так как сложность оказания помощи по обращению граждан заключается в том, что на "входе" само обращение, допустим, неправильно оформляют или относят к неверной отрасли вопроса, и оттуда возникают моменты переотписок. В этом случае граждане чувствуют "футбольный эффект". В рамках этого мероприятия этот вопрос отлично снимается. На акцию собираются все структуры. От этой выстроенной коммуникации помощь гражданам оказывается эффективнее", – отметила финансист.

В рамках акции жители и гости южной столицы задавали свои вопросы и могли получить бесплатные рекомендации всех возможных представителей госорганов, силовых структур и правоведов.

Фото: Zakon.kz

По мнению алматинского правозащитника, юриста Елены Стихиляс, чаще всего горожане приходят с гражданскими уголовными вопросами, уголовными вопросами по 190 и 191 статьям и теми проблемами, которые связаны с мошенничеством и хищением имущества.

Фото: Zakon.kz

В гражданском порядке обращаются за защитой авторских прав, деловой репутации, чести и достоинства. Интересуют людей сложные решения в наследственных делах и теме бракоразводов.

"Я считаю, что эта акция очень важна, потому что, к сожалению, у нас народ не настолько юридически грамотный. У нас достаточно немного ресурсов, которые бы давали возможность людям в должной мере осуществлять правовое обеспечение, то есть просвещаться в этой сфере. Это очень нужно населению нашей страны. Многие обращаются с достаточно банальными вопросами, так как не могут найти на просторах интернета корректные ответы на них. Многие в замешательстве совершают необдуманные поступки. Поэтому нужно обязательно проводить такие комьюнити, а юристам в них участвовать и просвещать людей". Елены Стихиляс

Фото: Zakon.kz

С коллегой согласна юрист Анна Юдина, которая ежегодно консультирует алматинцев на акции "Народный юрист", считая, что люди, приходя сюда за консультацией, в первую очередь становятся более грамотными и юридически подкованными. Что касается возможной пользы для государства – горожане, получая ответы на свои вопросы на республиканской акции, минуют обращения в суды и к нотариусам, тем самым снимая нагрузку с судебной системы страны.

"Участие в этой акции, несомненно, полезно. Население становится более грамотным, а в каких-то вопросах – более осмотрительным. Очень много ошибок в жизни люди допускают из-за незнания законов. Я каждый год консультирую людей в рамках этого мероприятия и буду принимать участие и дальше, так как хочу, чтобы у казахстанцев создавалось меньше трудностей на жизненном пути из-за невладения информацией. Я убеждена, что если мы хотим изменить общество, то нужно начинать изменения с себя, а не ждать, что кто-то это сделает за нас". Казахстанский юрист Анна Юдина

Во время приема граждан представители государственных органов дали разъяснения по широкому кругу вопросов. В том числе по решению дел в трудовом законодательстве, в жилищно-бытовых отношениях. Кто-то обращался с просьбой восстановить статус ветерана труда ВОВ, приравненный по льготам к этому статусу за участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а кто-то запутался в решении вопросов наследования, урегулирования семейно-брачных отношений и восстановления важных утерянных документов.

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы уходили с мероприятия довольными, получив консультации по давно назревшим вопросам, кто-то решил запутанные гражданско-правовые споры. Благодаря рекомендациям специалистов люди могли структурировать свои последующие действия в решении вопросов, благодарили участников акции.

Присутствующие эксперты делились мнением о том, что благодаря обращениям людей иной раз с просьбой помочь в очень запутанных ситуациях они пополняли свои кейсы новым опытом и радовались тому, что за один вечер смогли помочь в десятки раз большему количеству людей, чем в любой другой день.