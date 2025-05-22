Листоеды, клещи и пауки атакуют регионы: люди жалуются, специалисты активно обрабатывают парки и поймы рек

С начала мая 2025 года жители разных регионов Казахстана жалуются на нашествие насекомых. В Костанае растет число укусов клещей, в Павлодаре люди страдают от агрессивной мошки, в Семее – от листоедов и токсичных жуков-нарывников. Корреспонденты Zakon.kz узнали о ситуации на местах.

Причиной такого нашествия насекомых эксперты называют раннюю жару и сухую весну. Власти спешно проводят дезинсекционные работы, но специалисты предупреждают: это только начало сезона.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Костанай

Жителей Костаная беспокоят клещи. Период активности этих насекомых в 2025 году затянулся. Санврачи отметили, что главная причина в теплой погоде. К специалистам за помощью уже обратились более 270 человек с укусами клещей, треть из них – дети. Годом ранее было лишь 74 обращения.

Руководитель отдела Департамента санэпидконтроля Костанайской области Айгерим Калиева отметила, что регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту. Поэтому серопрофилактику (введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита. – Прим. ред.) среди покусанных граждан не проводят.

Биолог и научный сотрудник Костанайского областного историко-краеведческого музея Андрей Андрющенко рассказал корреспонденту Zakon.kz, что на самом деле клещей много всегда. Но зачастую костанайцы не успевают их даже увидеть из-за короткого периода теплой погоды между холодами и жарой.

"Репелленты от клещей работают по-прежнему. Просто у них разные принципы действия с репеллентами от комаров. Комаров препарат отпугивает на подлете, а клещи цепляются за первого попавшегося механически, выставив лапки. Репеллент не дает клещу вас укусить, вызывая у них тошноту", – отметил Андрей Андрющенко.

Биолог рассказал, что дома одежду лучше снимать в одном месте либо сразу стирать и хорошо стряхивать. Все для того, чтобы максимально снизить риск повторной встречи с кровососом, когда он может с одежды попасть на кожу.

"Удалять клеща самостоятельно не стоит, лучше идти в ближайший травмпункт. В условиях стационара врач вытащит всего клеща, включая и его щупальца. Случается, что клещ впивается глубоко под кожу. Тогда приходится вырезать его с кожным покровом. Но такие факты редки", – отметил заместитель главврача Костанайской городской больницы Артем Тисленко.

Также важно после прогулок внимательно осматривать все кожные складки на теле, включая паховые. Клещи обычно не могут выбраться из таких складок и скрываются именно там. На одежде они тоже останавливаются именно в складках. Кстати, в этот период лучше носить светлые вещи, на которых темные клещи хорошо видны. Заправляйте брюки в носки, а рубашки в штаны. Потому что клещи не прыгают, а цепляются с высокой травы и ползут вверх.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Павлодар

Жители Павлодарской области с опаской ждут скорого массового выплода и вылета гнуса. Особо портит жизнь мошка, последствиями укусов которой могут стать аллергическая реакция или инфицирование.

"Замечено, что в последние годы у части взрослого населения и детей тяжелее протекают реакции на укус мошки, с более яркой картиной. Комары просто прокалывают кожу хоботком, после образуется локальное небольшое покраснение, которое со временем проходит. Это неприятно, конечно. Но мошки при укусе вырывают кусочек кожи. Могут возникнуть аллергическая реакция, инфицирование при расчесывании, отеки, болезненные ощущения", – говорит заведующая Павлодарским кожвенцентром дерматолог Гульнара Байсекенова.

Фото: pexels

Специалист рекомендует павлодарцам иметь при себе антисептик и элементарные противозудные гели или мази.

"В этом году разлив большой, а погода теплая, и я со страхом жду вылета мошки. Я комаров так не боюсь, как мошку. У меня давно заготовлены репелленты, антимоскитная сетка, но, поверьте, этого недостаточно. Сам я пенсионер, огородник. Всегда жалко детей, которым на улице толком не погулять. И домашних животных, которым трудно защищаться от гнуса. Сердце разрывается, когда на улице плачет мой дворовой пес. Сейчас мы наслаждаемся свежим воздухом, дачными радостями, но, боюсь, это все ненадолго", – сокрушается житель пригорода Павлодара Амангельды Каиргельдинов.

Фото: pxhere

Между тем жители области уповают на обработку территории, которую с начала мая на опережение ведут подрядные организации. Они применяют малую авиацию, чтобы опрыскать специальными препаратами пойменную территорию Иртыша в самом городе и в сельских зонах области. Там в стоячей воде плодятся комары. Специалисты задействуют наземный спецтранспорт и пешие бригады для обработки прибрежной территории и очагов в населенных пунктах. На днях начались этапы речной обработки по руслу и протокам Иртыша. С барж сливают суспензию биологического препарата, направленного на подавление развития личинок мошки, которые обитают в проточной воде. Из-за жаркой погоды работы начались на две недели раньше, чем в 2024 году. В регионе запланированы неоднократные этапы таких обработок.

Фото: pexels

Талдыкорган

А талдыкорганцы делятся в соцсетях фотографиями ярких пауков-эрезусов, которые массово расползаются по городу. Этих довольно крупных, похожих окрасом на божьи коровки пауков нынче расплодилось так много, что замечают их уже все горожане.

"Меня вызвали в школу в связи с тем, что мой сын принес в класс паука в банке. Он учится во втором классе и в силу возраста, возможно, не знал, что не каждое насекомое, даже если оно красивое, можно ловить, пускай и банкой. Я объяснил это ребенку, паук, слава богу, был выпущен учителем физкультуры подальше от школы, но, общаясь в соцсетях с местными жителями, я узнал, что таких ярких пауков в городе нынче прямо нашествие. Их еще называют красиво – эрезусы". Житель города Александр Кононенков

Фото: wikimedia/Prilep Municipality

В 2024 году, кстати, в Талдыкоргане люди жаловались на аргиоп, или, как их еще называют, пауков-патиссонов, их в садах и огородах развелось необычайно много, а плотные паутинные сети повсюду вызывали неприятные ассоциации с фильмами ужасов.

"Мы быстро научились их не трогать. Специалисты говорят, что эти пауки не агрессивны и не опасны для человека. Но сам вид аргиопы очень неприятен. Точно так же, как сейчас пауков-эрезусов. Вроде красивые, но в то же время и ужасные". Заядлая дачница Елена Мельцер

Оказывается, эрезусы, если их не трогать, не нападают. Это не агрессивные пауки. Окрашенные в красные пятна черные насекомые – это самцы, самки же из нор выходят очень редко.

"Эрезус строит себе подземные убежища, роя норы, или же строит гнезда под большими камнями. Свою паутину эрезус располагает прямо на земле, а еще на низкой траве. Охотится преимущественно на жуков, но не отказывается от мух, бабочек, комаров, которые попадаются в сети. Это не агрессивное насекомое, но может укусить, если его схватить. Тогда придется потерпеть несколько часов боль, как от укуса пчелы". Биолог, школьный преподаватель Зинаида Медетханкызы

Зинаида Медетханкызы отмечает, что в "нашествии" пауков в Талдыкоргане нет ничего мистического, хотя в Сети некоторые граждане пишут, что насекомые решили захватить планету.

"Просто для каждого вида в природе есть свои, располагающие к активному размножению факторы. В 2024 году погода была благоприятна для аргиоп, сейчас она балует эрезусов. Точно так же где-то могут расплодиться клещи или богомолы, тля, саранча, стрекозы". Биолог, школьный преподаватель Зинаида Медетханкызы

Фото: wikimedia/Viridiflavus

Семей

В Семее променады горожан превратились в пиршество комаров. Семейчан атакуют листоеды, жуки-нарывники и гнус. Нашествие назойливых насекомых началось раньше обычного: им помогли аномальная жара и сухая погода. Специалисты из центра фитосанитарии не дают ложных обещаний, а советуют поскорее включиться в борьбу с "крылатым врагом".

Рапсовый листоед, фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Пять соток садового удовольствия для семейчанки Зарины Картаевой превратились в трудовой лагерь. Каждое ее утро начинается со сбора вредителей. Целые колонии жуков выбрали ее насаждения местом для летнего проживания. Молодая рассада, высаженная в открытый грунт, уже пострадала.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Сначала Зарина подумала, что это колорадский жук, только поменявший свой окрас к сезону весна-лето 2025 года. Но позже выяснила, что это его родственник – рапсовый листоед.

"Раньше я не встречала такую особь в своем огороде. Вот высадила первую рассаду – огурцы. На следующий же день три саженца были наполовину съедены. Я тут же осмотрела все насаждения и поняла, что эти жуки повсюду. Они выходят из земли и тут же приступают к трапезе. Они собираются на листьях хрена, сидят на укрывном материале, ползают по грядкам. Пока собираю их руками. Дальше подумаю, что делать, возможно, придется травить", – говорит Зарина Картаева.

Рапсовый листоед, фото: Zakon.kz/Бану Алиева

На днях у семейчан появился еще один опасный сосед – это жук-нарывник. Видео нашествия насекомых опубликовали в местном паблике. Жители села Жаркын, что в 7 км от Семея, жалуются на полчища прожорливых насекомых, которые к тому же еще и токсичны. Их крылья покрыты ядом, при контакте с которым на теле появляются волдыри. От застолий алчного жука-нарывника пострадали насаждения в поселках Холодный ключ, Дальняя, Кирпичный, Ушактар и в других окраинах Семея.

Жук-нарывник, скриншот с видео: instagram/oo_osa_semey__vko

Выявлением вредителей и обследованием сельхозугодий занимается методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов. Руководитель ведомства Арай Канафина отмечает, что в этом году повышена активность некоторых видов насекомых.

"Люди жалуются повсеместно. В 2024 году было много рапсового листоеда, и в этом году его популяция завышена. Проблем доставляют и жуки-нарывники – четырехточечный и красноголовый. В народе их называют шпанками. Других вредителей тоже больше, чем обычно, в том числе саранчовых. Все дело в очень высокой солнечной активности. На днях было 40 градусов выше нуля, причем не характерной, а обжигающей жары. Обычно нарывники вылупляются в конце мая и в начале июня, в этом же году погода ускорила этот процесс. Вредители любят засушливую погоду", – говорит руководитель Семейского филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Арай Канафина.

Рапсовый листоед и шпанка не входят в перечень карантинных объектов. А значит, бороться с вредителем должны сами огородники. В то же время применение пестицидов во дворах, близ водоемов запрещено по закону. Из фитосанитарных методов остается лишь ручной сбор.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Между тем в Семее продолжается плановая дезинсекционная работа против комаров. Кровососущие вылупились дружно и рано, доставляя немало проблем семейчанам.

Городской отдел ЖКХ принялся за работу с 23 апреля. Первым делом протравили прибрежные районы Иртыша. Следом дезбригады обработали открытые территории – дворы и улицы. Следом уделили внимание местам массового отдыха людей – паркам, скверам, прибрежным зонам. Общая площадь обработки в черте города составит более 700 гектаров. Однако люди все еще жалуются на проблему. В связи с чем в городском отделе ЖКХ пообещали, что для повышения эффективности борьбы с гнусом дезинсекционные работы продолжатся в течение всего сезона.

В мае 2024 года Zakon.kz также рассказывал о нашествии насекомых в Уральске, Атырау, Костанае и Кызылорде. Также в прошлом году жители Уральска жаловались на нетипичное нашествие мошек в Уральске, которое специалисты связали с паводками.