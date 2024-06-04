Из пышки в худышку: алматинка рассказала о своем опыте трансформации

Каждое лето мы хватаемся за обвисшие живот и бока, с грустью смотря на любимый купальник. Алматинка призывает не драматизировать, а заняться собой. Она убедилась в этом на личном опыте и поделилась с Zakon.kz способом, как легко и быстро, а главное навсегда сбросить лишние килограммы.

Вес Айтолкын Айхановой достигал 130 килограммов. С детства она была полной. Ловила осуждающие взгляды прохожих, а знакомые вовсе прозвали ее торпедой, потому что она молниеносно могла снести любого обидчика. Однако алматинка всегда хотела выглядеть стройной и влюблять в себя окружающих.

"С 18 лет твердо решила – буду худеть. Главной мотивацией стало желание начать общение с мальчиками. Мне очень хотелось ходить на свидания и ощущать себя девушкой, а не пацанкой в мужских джинсах 64-го размера". Айтолкын Айханова

Сейчас 34-летняя мама троих детей весит 63 килограмма. Она на протяжении семи лет проводит марафоны по похудению, а также является популярным помощником для желающих сбросить лишний вес.

"Я благодарна своему лишнему весу за богатый опыт и возможность помогать людям бороться со своими комплексами. Дарить им надежду и делать их счастливыми. Я прошла тернистый путь, но довольна результатом: я люблю свое отражение в зеркале", – признается горожанка.

Алматинка считает, что самое главное – начать снижать вес не для кого-то, а прежде всего от любви к себе. Понимать, что каждый в ответе за свою жизнь, здоровье и красоту. А этого всего можно достичь благодаря дисциплине и самоконтролю.

"Запас терпения и вперед! Самое главное – настройся на позитив. Не нужно бояться и вгонять себя в надуманные рамки. Спросите себя, чего вы хотите? Просто поесть или иметь красивое и здоровое тело? На самом деле мимолетное наслаждение ради вкуса и пожевать – не равно тому, чтобы получать удовольствие от красивой внешности, стройной фигуры и здорового тела", – уверяет ведущая марафонов.

По словам консультанта по снижению веса, для того, чтобы похудеть, не нужно мучить себя диетами. Достаточно умерить свой аппетит и правильно питаться. А также лучше заменить вредные продукты на более полезные. Есть можно регулярно, но небольшими порциями.

"Рекомендую заменить сахар на сухофрукты или мед. Лучше отказаться от мучного, сдобного и фастфуда. Альтернатива шоколаду – финики с орехами. Булочку бургера легко заменить на свежий лист салата, а соусы на натуральный йогурт. Это все тоже очень вкусно, сытно и полезно", – советует собеседница.

Также борец за здоровый образ жизни считает, что казахстанская еда, в частности казахская кухня, жирная и тяжелая для пищеварения. Но это не значит, что от нее нужно целиком отказаться. К примеру, можно есть бешбармак, но без теста.

"Казахстанцы любят мясо, тесто, рис, картофель, и это вполне нормально. Я обожаю бешбармак, но привыкла есть его без теста. Ем только мясо с луком (туздык), и мне этого достаточно. А зачем мне тесто? Я же знаю, какое оно на вкус". Айтолкын Айханова

Наша героиня подчеркивает, что плюсы у правильного питания есть и для кошелька. Учитывая, что продукты очень дорогие, здоровая пища обходится гораздо дешевле.

"Не обязательно лакомиться норвежским лососем, черной икрой и авокадо. Хотя они очень полезны для организма. Их легко можно заменить более доступными продуктами и получать такие же витамины. Для сравнения, посчитайте, сколько денег вы тратите на сладкое, газировку, фастфуд. Безусловно, это обходится дороже огурцов и помидоров", – говорит консультант по здоровому питанию.

Айтолкын Айханова отмечает, что для более подтянутого тела немаловажны физические нагрузки. Спортом можно заниматься как в зале, так и самостоятельно дома. В сети множество видеотренировок. Полезны будут даже обычные прогулки на свежем воздухе.

Собеседница поделилась, что больше всего на плодотворную работу вдохновляют трогательные истории людей и их вера в то, что мечты сбываются, нужно лишь приложить усилия.

"Одна девочка познакомилась с парнем. Он ей так понравился, что она решила перед встречей привести себя в порядок. И у нее это получилось. Через год они встретились, она ему тоже понравилась. Вскоре она мне рассказала, что собирается за него замуж. Я благодарна своим девочкам за искренность. Они видят во мне родственную душу и считают, что если у меня получилось, то получится и у них". Айтолкын Айханова

К сожалению, не все ⁠доходят до поставленных целей. Быстро опускают руки, ищут тысячи отговорок и разные оправдания своей лени. Потому консультант уверена, что человек должен быть сильнее всех обстоятельств, тогда он непременно станет победителем.