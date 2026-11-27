Амурский тигр и тигрица Үміт, которых выпустили в Прибалхашье для восстановления популяции туранского подвида, пока не спешат навстречу. Между редкими животными около 20-25 км. Удастся ли полосатой паре найти друг друга и обзавестись потомством – разбирался Zakon.kz.

Пока нет ни лав стори, ни первого свидания, зато есть два главных героя и большие перспективы с огромной территорией для знакомства.

Тигрица Үміт первой отправилась обживать просторы Прибалхашья – ее выпустили в естественную среду 31 июля 2026 года. Самец Амур присоединился к ней спустя три месяца – 31 октября. Теперь у животных есть возможность встретиться, однако пока каждый изучает свои владения.

Фото: МЭПР РК

Как сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, по данным спутникового мониторинга, сейчас тигры находятся примерно в 20-25 километрах друг от друга.

При этом специалисты не исключают, что хищники смогут обнаружить метки друг друга и определить направление передвижения. Тигры постепенно привыкают к новой среде, осваивают территорию и приспосабливаются к условиям обитания. На их перемещения влияют в том числе доступность кормовой базы и другие природные факторы.

Фото: МЭПР РК

Пока говорить о скором пополнении полосатого семейства рано. По словам ученых, возможность образования пары в естественных условиях существует, но установить сроки знакомства и появления потомства невозможно. Природные процессы не подчиняются календарю, поэтому торопить события никто не собирается.

Возникает и другой вопрос: что произойдет, если Амур и Үміт так и не найдут общего языка? В Комитете пояснили, что программа реинтродукции тигра в Южном Прибалхашье рассчитана на долгосрочную перспективу и не ограничивается выпуском двух животных.

"В дальнейшем возможно пополнение группы, однако решения будут принимать с учетом результатов мониторинга, научных исследований, состояния экосистемы и рекомендаций профильных специалистов. Конкретных планов по подселению дополнительных тигров в случае отсутствия потомства пока нет", – отмечают зоологи.

Не планируют специалисты и вмешиваться в естественные процессы без необходимости. Один из основных принципов программы – адаптация животных к жизни в дикой природе при минимальном участии человека. Поэтому даже если потенциальные партнеры продолжат держаться на расстоянии, само по себе это не станет основанием для их перемещения или изменения условий обитания.

Фото: МЭПР РК

Впрочем, главная задача проекта гораздо масштабнее, чем знакомство двух хищников. Успех программы будут оценивать по тому, насколько хорошо тигры адаптируются к естественной среде, смогут ли самостоятельно добывать пищу, осваивать территорию и в перспективе давать потомство. Именно формирование устойчивой, самостоятельно воспроизводящейся популяции станет главным результатом возвращения тигра в Казахстан.

Первые результаты адаптации специалисты оценивают в ходе текущего мониторинга, однако общая эффективность программы станет понятна только в долгосрочной перспективе.

А пока у этой тигриной истории открытый финал. Возможно, Амур и Үміт еще встретятся среди просторов Прибалхашья. И тогда у проекта по возвращению тигров в Казахстан появится еще одна хорошая новость – уже с продолжением.

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