Казалось бы, каждый родитель хочет дать ребенку красивое имя, которое бы олицетворяло только лучшие качества. Однако жительница Актау стала заложницей старинных традиций и считает, что с именем ей не повезло. Zakon.kz поделится историей девушки, которая устала от своего прошлого.

26-летняя Шаршаган Джумабаева родилась в Туркменистане, но с младенчества живет в Актау. Она по профессии педагог-психолог, однако работает таргетологом-маркетологом. У них с супругом трое детей, в настоящее время находится в декретном отпуске.

Шаршаган рассказала историю своего весьма загадочного имени.

"Нас в семье шестеро детей, я – пятая по счету. Оказывается, перед моим рождением мама со схватками промучилась три дня. Тогда акушеры прогнозировали, что либо я, либо мама можем умереть. Бабушка сильно переживала за нас. Боялась, что четверо моих сестер останутся без мамы, и тогда она даже была согласна на то, чтобы врачи спасли жизнь именно мамы. Слава Богу, все обошлось". Шаршаган Джумабаева

Из-за того, что женщина промучилась три дня, ее свекровь дала имя новорожденной – Шаршаган. Хотя роженица была против этого.

"Моя бабушка, видя, что моя мама сильно устала за эти три дня, назвала меня Шаршаган. Но мама говорила ей, что это бессмысленное имя, означающее "устала". Но в те времена это было нормально и имена давали в зависимости от ситуации. Если привести пример из моих знакомых, у нас в ауле был мальчик Ноябрь, потому что рожден осенью. Также я была знакома с Жанбырбаем, ведь когда он появился на свет, шел сильный дождь. Слышала имя Аманжол – когда он родился, его отец был в дороге, и чтобы он благополучно приехал к нему, его так и назвали. Всем известно, что если отцами становились в 50 лет, их сыновей называли Елюбай, если в 60 – Алпысбай и так далее". Шаршаган Джумабаева

Только с рождением девочек складывалось иначе, род всегда ждал мальчика. Так было и в семье Шаршаган.

"Моих сестер зовут Индира (1989 год рождения), Кандира (1990), Улмекен (1992), кстати, потому что уже родителям хотелось мальчика, Салтанат (1997) – так ее назвал мой отец, я – Шаршаган (2000), а младшую сестру – Мадина (2009). Наша семья так и не дождалась рождения мальчика. А по обычаям казахи в таких случаях называли дочерей, например, Улдана, Улболсын и так далее, с надеждой, что следующий будет мальчик. Это не то чтобы несправедливо, а очень обидно. Я думаю, что у ребенка с таким именем будет разбито сердце. В детстве он может не осознавать этого, но со школьной скамьи начинается буллинг", – считает собеседница. Шаршаган Джумабаева

Шаршаган Джумабаева признала, что имя принесло ей немало хлопот и печали. Особенно в школе.

"Мое имя принесло много страдания, в школе надо мной смеялись, спрашивали, почему у меня такое имя. Говорили, мол, наверное, ты родным надоела или от тебя устали. После таких слов у меня была низкая самооценка и я за себя не могла постоять, потому что как на такое ответить? У одноклассниц были очень красивые имена, как Асем, Кумисай. Когда знакомишься с людьми, все удивляются, переспрашивают, недоумевают. Иногда я злилась и спрашивала у бабушки, зачем она меня так назвала, будто она меня рожала и устала. Ведь можно было же по-другому. Я изучила статистику, с моим именем, оказывается, всего восемь человек, и все они пожилые люди. Только я такая молодая". Шаршаган Джумабаева

Сейчас Шаршаган называет себя Айша, мы поинтересовались, как все так сложилось.

"С 8 или 9 класса я стала Айша. Потому что сильно заболела. Имам пришел почитать Коран. Узнав, как меня зовут, он сказал: "Разве можно ребенка называть именем, которое не несет добрый смысл. У Шаршаган тяжелое значение, будто пусть всю жизнь устает. Нужно поменять ей имя". Тогда родители стали думать, и отец предложил Айшу. Чаще всего под именем Айша имеют в виду Аишу бинт Абу Бакр – одну из самых известных женщин в истории ислама, супругу пророка Мухаммеда и дочь праведного халифа Абу Бакра. Она была красива, умна, справедлива. Имам, как положено по казахским традициям, прочел азан мне в уши и поменял мое имя. Теперь перед Всевышним я Айша, но по документам все еще Шаршаган". Шаршаган Джумабаева

Девушка поделилась, что пять лет назад обратилась в посольство Туркменистана, чтобы сменить имя в документах, однако все еще не получила никакого ответа.

"Мои дети ходят в школу. У старшей дочери учительница спросила имена родителей, тогда она ответила, что папу зовут Нурлан, а маму – Айша. Но педагог перед всем классом сказала: "У твоей мамы имя в документах указано, как Шаршаган". Тогда моя дочь сильно огорчилась, пришла домой недовольная, говорит, что все смеялись над этим. Тогда я решила, что поменяю документы, чтобы детям не пришлось из-за моего имени краснеть. Я обратилась в посольство Туркменистана из-за того, что там родилась. В заявлении попросила поменять мое свидетельство о рождении, заменить имя Шаршаган на Айша. Сколько раз ходила, но уже пять лет жду, никакого ответа. Говорят, что у этой страны строгие законы, но мне очень хотелось бы, что произошло чудо. Если бы я родилась в Казахстане, конечно, все было бы проще. Говорят, за 1,5 недели можно поменять имя. Но, увы". Шаршаган Джумабаева

Сейчас многие называют жительницу Актау Айшой, но те, кто давно не видел, могут узнать ее, как Шаршаган. Ее мечта – получить новое свидетельство о рождении с красивым именем, распечатать его в огромном размере и похвастаться в соцсетях радостной вестью. Затем поменять все остальные документы и навсегда забыть о прошлом имени.

Материал по теме О чем забывают взрослые: самые жизненные ИИ-мультфильмы

Недавно Zakon.kz собрал самые жизненные ИИ-мультфильмы. Среди них оказался казахский ИИ-мультфильм о дочерях, который очень напоминает историю Шаршаган Джумабаевой.

Отец долгое время мечтает о рождении сына, однако появление на свет очередной представительницы прекрасного пола не только огорчает его, но и злит. Если старшим с надеждой давали имена Улболсын, Улдала, то младшую малышку называют Тойдық, что дословно переводится, как "наелись, устали, надоело". Друзья мужчины подливают "масло в огонь", отмечая, что его род будет прерван. Однако лишь время показывает, как любовь и забота дочерей обеспечивают родителям беспечную старость.