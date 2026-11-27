Зима обещает быть жаркой, по крайней мере, в кино. Космические битвы, магия, громкие возвращения и семейные комедии. Zakon.kz собрал премьеры, ради которых точно захочется выбраться из дома и занять место в кинозале.

Пока за окном холодает, на больших экранах будут разворачиваться масштабные космические сражения, оживать истории великих личностей, твориться настоящая магия и, конечно, происходить семейные переполохи. Зима предвещает возвращение любимых кинематографических вселенных, громкие продолжения и новые истории, которые точно заслуживают места в списке планов на ближайшие месяцы.

Мы собрали пять ожидаемых премьер зимы, которые обещают сделать походы в кино особенно интересными.

"Дюна: Часть третья"

Пески Арракиса вновь зовут зрителей в путешествие, от которого невозможно оторваться. Дени Вильнев возвращается с третьей частью масштабной фантастической саги, основанной на произведениях Фрэнка Герберта. На этот раз история переносит нас почти на два десятилетия вперед. Пол Атрейдес уже стал императором, но вместе с властью пришли и последствия принятых решений. Старые союзники возвращаются, вокруг трона сгущаются заговоры, а над империей нависает угроза краха. Особое место в происходящем занимает Чани, а самому Полу предстоит столкнуться с ценой собственного могущества. Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и другие знакомые актеры вновь погрузятся в мир политических интриг, пророчеств и бескрайних пустынь. Похоже, нас ждет по-настоящему эпичное продолжение саги.

"Билли и мир магии"

Если хочется немного волшебства и сказочного настроения, эта премьера может стать отличным поводом отправиться в кино всей семьей. В центре истории – Билли, которая оказывается в удивительном мире, где привычные представления о реальности уступают место невероятным приключениям. Зрителей ждет красочная история о магии, открытиях и преодолении трудностей. Это возможность ненадолго вернуться в детство, поверить в чудеса и вспомнить, что даже самые необычные приключения иногда начинаются с простого шага в неизвестность.

"Айтматов"

От масштабных фантастических миров – к истории, в которой главную роль играют человеческая судьба, память и сила слова. Биографическая драма "Айтматов" посвящена одному из самых известных писателей XX века – Чингизу Айтматову. События картины обращаются к жизни и творческому пути писателя, его внутренним переживаниям и непростым историческим обстоятельствам, повлиявшим на его судьбу. За литературным наследием великого автора стоит история человека, которому пришлось пройти через сложные испытания эпохи. Это возможность прикоснуться к наследию человека, чье творчество давно вышло за пределы одной страны и стало частью мировой литературы.

"Мстители: Доктор Дум"

Вселенная Marvel готовится к событию, которое обещает объединить героев разных поколений и кинематографических миров. В новом блокбастере "Мстители: Доктор Дум" знакомые супергерои окажутся перед лицом масштабной угрозы. Особое внимание приковано к главному антагонисту – Доктору Думу, которого сыграет Роберт Дауни-младший. Да, тот самый актер, которого миллионы зрителей помнят в образе Железного человека, возвращается во вселенную Marvel совершенно в другой роли! К проекту также присоединились Крис Эванс, Крис Хемсворт, Педро Паскаль и другие звезды. Сюжет пока хранит немало секретов, но уже известно, что герои из разных вселенных окажутся в центре одного большого противостояния. Кажется, поклонникам Marvel стоит готовиться к масштабному кинематографическому событию.

"Знакомство с Факерами: Новая глава"

Семейные встречи Факеров возвращаются, а вместе с ними и неловкие знакомства, подозрительность и юмор, который давно стал визитной карточкой франшизы. В новой главе история переносится к следующему поколению: повзрослевший сын Грега и Пэм собирается связать свою жизнь с избранницей. Вот только семейная идиллия снова оказывается под угрозой. На этот раз Грег сам примеряет роль чрезмерно заботливого и подозрительного отца, который не спешит принимать выбор сына. А дедушка Джек, которого вновь играет Роберт Де Ниро, добавляет происходящему еще больше семейного колорита.

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Так что доставайте шарфы, собирайте компанию и выбирайте премьеру по душе. Эта зима будет наполнена не только снегом и горячим какао, но и яркими эмоциями, захватывающими сюжетами и атмосферой большого кино.