Отменить единый часовой пояс в РК могут в начале августа

7 июня 2024 года петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов. Теперь правительство создаст рабочую группу, которая будет вновь рассматривать целесообразность введения единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, петиция была зарегистрирована в пятницу 7 июня 2024 года. Теперь, в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, специально созданная комиссия в течение 40 рабочих дней должна рассмотреть документ и дать по нему исчерпывающий ответ.

Другими словами, срок рассмотрения петиции наступит в начале августа – именно тогда истекут 40 рабочих дней.

Почему перевели стрелки часов?

Разговоры о переходе на единый часовой пояс в Казахстане возникали неоднократно. Так, в 2021 году инициатива не получила широкого одобрения. Осенью 2023 года ряд депутатов вновь предложили отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести одно время для всей страны. При этом инициаторы нововведения ссылались на просьбы жителей некоторых регионов и на данные ученых.

В частности, говорилось, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также на взаимодействии госорганов и экстренных служб.

Помимо этого депутаты ссылались на Барселонскую декларацию о политике времени, принятую в октябре 2022 года, которая констатирует, что для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени.

Ученые Казахстана также упоминали международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

И вот в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 в Казахстане местное время было переведено на один час назад. В стране установился единый часовой пояс UTC+5.

"Я бодр и свеж, как поцелуй ребенка!"

Перевод на единый часовой пояс пришелся по вкусу далеко не всем гражданам Казахстана. Мнения разделились радикально – кто-то горячо поддерживал перевод стрелок, кто-то яростно протестовал и требовал повернуть время вспять.

Вот несколько комментариев "за и против" из соцсетей.

"У меня теперь хронический недосып, потому что солнце встает почти в 4 утра и я просыпаюсь. Шторы не помогают. А приходя с работы уже хочу спать. Вечером вообще у нас украли 1 час времени. Пожалуйста, верните все на место".

"Хватит ругаться на перевод часов! Просто вставайте пораньше. Делайте дела. После домой. В целом это очень плодотворно влияет на экономику и на качество нашей жизни".

"Современное человечество вообще сбило все свои ритмы. Готовимся ко сну не в 21:00, а ближе к полуночи, то есть к 00:00. А слово "полночь" говорит уже само за себя, это уже половина ночи!".

"А меня устраивает, у меня день как будто длиннее, и я успеваю много чего. А еще я высыпаюсь".

"Как же замучил этот ваш рассвет в полчетвертого утра! Вот от души просто! На работу рано, даже спортзалы еще закрыты, организм в шоке".

"В Алматы летом начинает светать в районе 04:30, а теперь, с учетом перевода часов, светает в 03:30 утра. Но это совершенно неправильно для организма. И вечер сокращен на целый час, и темнеть зимой будет раньше. Кто принял это решение? Для чего?".

"Многие решения у нас уже давно принимаются не ради выгоды, а ради принятия решения. Доложить начальству, поставить галочку, изобразить бурную деятельность".

"А я очень рад – я встаю рано и успеваю сделать все, что наметил. Я бодр и свеж, как поцелуй ребенка!".

Как появились петиция "Вернуть время обратно назад"

22 апреля 2024 года на сайте онлайн-петиций появилось обращение граждан под названием "Вернуть время обратно назад".

Петиция адресована президенту РК, министрам энергетики, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также почему-то главе КазНИИ онкологии и радиологии.

Авторы петиции считают, что из-за перевода часов население страны столкнулось с большими проблемами. Это увеличение продолжительности темного времени суток, что сразу ударило по кошельку граждан.

"Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что как свершившийся уже факт приводит к росту потребления электроэнергии, и, соответственно, к дополнительным расходам". Из петиции "Вернуть время обратно назад"

В числе других появившихся проблем значится физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна.

Заканчивается петиция требованием отменить перевод времени на час назад.

"Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств". Из петиции "Вернуть время обратно назад"

Будет ли отменен перевод на единый часовой пояс?

У чиновников неоднократно спрашивали, что будет, если петиция наберет 50 тыс. подписей? 5 июня заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин сказал:

"Когда петиция наберет 50 тыс. голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением госорганов, экспертов будем рассматривать". Серик Жумангарин

На уточняющий вопрос, есть ли вероятность того, что в Казахстане все же вернут прежний часовой пояс, зампремьера ответил:



"Я не хочу сейчас говорить о вероятностях". Серик Жумангарин

Что же нас ждет в начале августа, когда комиссия завершит работу по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад", отменит правительство свое решение или нет?

Возможны оба варианта, считает юрист Аманжол Есекеев.

"Все будет решать аргументация сторон. Если в комиссию войдут представители общественности, и они смогут доказать на фактах, а не на эмоциях, что перевод времени негативно сказался на экономике страны и на здоровье граждан, тогда мы увидим отмену решения. Но, насколько я знаю, никаких серьезных исследований по этому поводу не проводилось". Аманжол Есекеев

При этом сторонники единого часового пояса, напротив, готовились к обоснованию своей позиции тщательно и не один год. Так что дискуссия предстоит серьезная.

Как бы то ни было, но такая практика рассмотрения общественных петиций в Казахстане будет проходить впервые, и это говорит о начале новых, более демократических отношений народа и власти, считает юрист.