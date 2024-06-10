Пострадала ли нефтегазовая промышленность Казахстана из-за паводков

В Министерстве энергетики РК заверили, что никаких негативных воздействий на нефтегазовую отрасль паводки в основных добычных регионах страны не оказали. Хотя от сильного наводнения пострадали Актюбинская и Атырауская области, в воде оказалась часть скважин. Zakon.kz разбирался в вопросе.

Паводок привел к тому, что страна произвела нефти на 20 тыс. тонн меньше. При этом в государственном управлении в области энергетики все же напомнили, что в результате паводков частично были приостановлены скважины на 13 месторождениях, по большей части в Актюбинской и Атырауской областях. Но, как, считают в Минэнерго, стихийное бедствие не повлияло на нефтяные скважины в западной части Казахстана.

После стабилизации паводковой ситуации все 673 временно остановленные скважины в короткие сроки были вновь запущены. По большей мере были остановлены скважины следующих компаний: АО "СНПС – Актобемунайгаз", АО "КМК Мунай", ТОО "Фирма Ада Ойл", ТОО "Sunrise Energy Kazakhstan". В действующем фонде все скважины введены в эксплуатацию.

"С первого дня начала паводков по сегодняшний день сокращение в добыче нефти составило 33,8 тыс. тонн нефти. Вопросы обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет и их распределения не входят в компетенцию Министерства энергетики РК. Они относятся к компетенции Министерства национальной экономики РК в соответствии с Законом РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года №120-VI". Министерство энергетики Казахстана

В то же время в министерстве уточнили, что ответственность за сохранение инфраструктурной базы на контрактной территории полностью несет недропользователь. Но, в свою очередь, государством оказывается помощь по ликвидации стихийных факторов.

"Все компании восстановили производство и вошли в прежний режим работы. В газовой промышленности добыча газа осуществляется в соответствии с плановым показателем", – заключили в Минэнерго.

Редакция обратилась к эксперту нефтегазовой отрасли Олжасу Байдильдинову, чтобы поговорить о последствиях паводков для страны. Мы уточнили, насколько ощутимы потери, ведь масштабы затопления казахстанских территорий поразили своей небывалостью.

Специалист убежден, что ущерб от остановки нефтегазодобывающих скважин был минимальным.

"Крупных цифр не было. Нужно понимать, что месторождения в целом защищены, потому что нефтяники предусматривают разное развитие ситуаций. В некоторых случаях мы видели, что была приостановка нефтегазодобычи в рамках предупредительных мер, но какого-то серьезного ущерба, как затопление инфраструктуры, – не было. Я не думаю, что существует большой эффект от таких чрезвычайных ситуаций для нефтегазовой отрасли", – сказал Олжас Байдильдинов.

Эксперт отметил, что экспорт не прекращался даже во время борьбы с паводками. А добыча на крупных проектах не приостанавливалась.

"Локальные негативные истории, как правило, по итогам года наращиваются, потому что в этот период или после потенциально могли проводиться какие-то ремонтные работы". Олжас Байдильдинов

Он объяснил, что в целом у месторождения не одна-две скважины, как обычно представляется. Их бывает несколько десятков или даже сотен. Какие-то в определенные периоды находятся в ремонте, какие-то нагнетательные, а какие-то добывающие.

На просьбу сориентировать по цифрам эксперт отметил:

"Потери в нефтедобыче составили существенно меньше 1%, а если точнее, то 0,04% от ежегодной добычи. Никакого влияния фактор паводков на нефтяную отрасль не оказал. Эти показатели могут быть легко восстановлены в течение следующих месяцев. Подчеркну еще раз, и каких-то серьезных последствий для нефтегазовой отрасли не было." Олжас Байдильдинов

Ранее эксперт выразил мнение о том, насколько технологична казахстанская нефтяная отрасль Казахстана.