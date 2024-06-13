"Адал Азамат": как волонтеры из Шымкента помогали пострадавшим от паводков

Чрезвычайное положение, объявленное в нескольких регионах Казахстана в результате паводков, сплотило всех граждан. Сейчас ситуация стабилизировалась, но в трудный час, помимо помощи, предоставляемой государством, усилия прилагали и обычные граждане.

О том, кого действительно можно назвать "Адал Азамат" и как жители Шымкента собрали более 130 тонн гуманитарной помощи – в материале Zakon.kz.

"Мы – сила" – бизнесмен о благотворительности во время паводков

Первым в третьем мегаполисе инициативу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков организовал предприниматель и депутат городского маслихата Асхат Нурлыбай. 33-летний активный гражданин Шымкента записал видеообращение в своем блоге и совместно с волонтерами подготовил два пункта приема гуманитарной помощи. По его словам, более 130 тонн продукции было собрано за неделю. Несколько фур с продуктами и товарами первой необходимости были отправлены в Петропавловск, Атырау, Уральск и Актобе.





"Для организации много человек и не нужно было, потому что видео я сам записал на телефон, закинул к себе в Instagram и дальше репостами как-то по Шымкенту все это разлетелось. Первую фуру очень быстро собрали, где-то за два дня, последующие два дня еще одну фуру собрали, и так далее. По моим расчетам, около 120-130 тонн собрали. На сборы ушло около 7-8 дней. Еще в Кызылорде люди собрали вещей на пару "газелей", они закинули все в нашу фуру, и мы дальше поехали",– вспоминает те дни Асхат Нурлыбай.

Фото предоставила Наргиз Рашитова

Асхат Нурлыбай рассказывает, что шымкентцы приносили медикаменты, продукты питания, одежду и бытовые принадлежности. Самое главное, говорит молодой предприниматель, – они не принимали финансовую помощь. Волонтеры брали необходимые вещи и продукты первой необходимости, сортируя по коробкам.

Фото предоставила Наргиз Рашитова

"В фуре очень много разного было, и мы говорили людям, что нужно приносить только новую одежду, потому что люди остались без одежды и дома. Приносили средства личной гигиены, подгузники, женские гигиенические принадлежности, постельное белье, одеяла, резиновые сапоги, лопаты разного рода, мешки для песка. Даже были люди, которые приносили раскладушки и самое интересное – была лодка и насосы. В этот раз мы собирали исключительно новые вещи, которые сортировать в принципе и не нужно было. Потому что каждый приносил вещи огромными партиями. Кто производит подгузники, он приносил подгузники, завод по производству ковров привозил ковры целой машиной, кто производит мешки, привозил "газель мешков". Не приходилось даже все это сортировать, и все в фуру просто складывали по порядку", – сообщил Асхат.

Протянуть руку помощи приходили не только молодые люди, но и пенсионеры. В те сложные дни отправка гуманитарной помощи осуществлялась по очереди. В интервью корреспонденту Zakon.kz собеседник также признался, что от очередного благотворительного опыта он получил только удовольствие и никакой усталости не чувствовал.

"Люди приходили разных возрастов, в основном молодежь, взрослые люди тоже приходили помогать. Одна бабушка пришла и сказала, что только что сняла пенсию, купила продукты, и просила проследить за тем, чтобы это попало нужным людям. Очень интересно было наблюдать за молодыми семьями, которые показывали своим детям красивый, хороший пример, как помогать нуждающимся. Дети даже свои любимые игрушки отдавали", – отметил он.

Фото предоставила Наргиз Рашитова

Это не первый раз, когда Асхат Нурлыбай протягивает руку помощи людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В 2023 году предприниматель вместе со своей командой и городскими волонтерами организовал сбор гуманитарной помощи для граждан Турции, которые пострадали от сильного землетрясения. Точно также он помог жителям Арыси, которые эвакуировались после сильных взрывов на складах воинской части. Молодой депутат говорит, что помогать людям нужно всегда, ведь беда может прийти из ниоткуда.

"Шымкентцы – очень добрые и дружелюбные, когда дело касается какой-то беды. Они никого в беде не оставят. Мы – сила, мы – мощные, это то, что мы поняли. Очень много добрых ребят у нас", – рассказал депутат маслихата Шымкента.

Людям, которые никогда не занимались благотворительной деятельностью, Асхат Нурлыбай советует просто начать заниматься добрыми делами.

"Сила в единстве" – волонтер с многолетним опытом о гуманитарной помощи

В сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводков помогала и волонтер с многолетним опытом Наргиза Рашитова. По ее словам, товары первой необходимости приносили шымкентцы всех возрастов и с разным социальным положением. Волонтер уверена – сила в единстве.

"В Шымкенте уже давно сложилось комьюнити из волонтеров, блогеров, активистов и просто неравнодушных граждан нашего города. Мы состоим в общем чате, где обсуждаем инициативы о том, где, как и кому мы можем помочь. Идея собрать гуманитарную помощь пострадавшим от паводков пришла от Асхата Нурлыбаева – нашего коллеги-волонтера и депутата маслихата Шымкента. Подсчитать количество участников, которые помогали собирать гуманитарную помощь, не представляется возможным. Это свыше 400 человек. Посильную помощь несли со всех уголков города и даже области", – рассказала Наргиза Рашитова, президент общественного фонда "Добряки Шымкента".

Общественный фонд "Добряки Шымкента" работает давно, в нем трудятся успешные представители современного поколения. К своему хобби волонтеры относится ответственно и протягивают руку помощи людям вне зависимости от их социального положения, возраста и национальности.

"Благотворительность – это образ жизни, как бы трудно ни было, слова благодарности всегда звучат громче шума. Опыт у нас солидный. Мы отправляли помощь и во время карантина в 2020 году, и при наводнении в Мактарале, и для Арыси, и пострадавшим в Турцию. Конечно, хочется, чтобы поменьше было происшествий, но собраться и помочь мы всегда рады и готовы", – говорит Наргиза Рашитова.

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