"Без права на сон и отдых": казахстанские врачи о буднях во время паводков

Во время паводков 2024 года белые халаты казахстанских врачей дополнили, а где-то и полностью заменили высокие резиновые сапоги и плащи. Истории докторов из Акмолинской и Западно-Казахстанской областей собрали корреспонденты Zakon.kz в регионах.

Западно-Казахстанская область

Во время паводков в ЗКО медперсонал районных и городских больниц, сотрудники Управления здравоохранения держали руку на пульсе – отслеживали рожениц в отдаленных селах, у которых подошел срок родов, и в условиях большой воды оказывали беременным женщинам всю необходимую помощь.

Назгуль Габдувалеева работает акушеркой в родильном отделении Бурлинской районной больницы. Это опытный медицинский работник, ее стаж – 20 лет. Родилась и выросла в поселке Аралтобе Сырымского района ЗКО.

Во время паводка, когда дороги из районного центра Бурлинского района – города Аксая – стало размывать паводковыми водами, в районную больницу поступила экстренная пациентка на 35 неделе беременности. По медицинским показаниям женщину должны были направить в конце апреля 2024 года на роды в Астану, в Центр матери и ребенка. Но уже 2 апреля у нее отошли воды – начались преждевременные роды. Везти женщину в Уральск возможности не было. Спешно в район вылетел вертолет санавиации с медиками областного перинатального центра на борту. Консилиумом врачи приняли решение провести женщине кесарево сечение.

"Этот день мне запомнится, наверное, на всю жизнь. Столько переживаний было и за женщину, и за ее ребенка! Адреналин, волнение, эмоции зашкаливали. В итоге 2 апреля в 16:24 родился здоровенький мальчик Бувайсар весом 3316 граммов, ростом 53 сантиметра, – улыбается своим воспоминаниям Назгуль Габдувалеева. – Это была командная работа всех медицинских работников. Наша роженица Мариям после родов была слабая, она пробыла с малышом в нашем отделении до 12 апреля, и потом мы благополучно выписали их домой".

Собеседница Zakon.kz поделилась, что любит свою профессию и будет ее всегда любить, потому что ее работа – делать женщин счастливыми матерями.

Фото представлено пресс-службой управления здравоохранения по ЗКО

Айгерим Батырханова – акушерка родильного отделения Бурлинской районной больницы, тоже участвовала в тех экстренных родах. Общий стаж ее работы в системе родовспоможения – 11 лет. Она родилась и выросла в Кызылординской области, в городе Казалинске. Профессию медсестры получила в Актобе, позже вышла замуж и переехала в город Аксай Бурлинского района ЗКО.

"Я выбрала профессию акушерки, потому что, по моему мнению, это самая лучшая профессия. Когда на свет появляется малыш, ты видишь настоящее чудо природы – малыша, которого женщина вынашивала и растила внутри себя на протяжении 9 месяцев. Работаю в родильном отделении уже много лет, но эмоции после рождения каждого малыша всегда самые положительные", – рассказывает Айгерим Батырханова.

Она отметила, что в ее практике было много случаев, когда принимать решение об оказании медицинской помощи роженице нужно было экстренно.

"Навсегда в моей памяти история, когда мы принимали роды у женщины, которую схватки застали в поезде. Молодая женщина из Актобе приезжала в гости в Уральск. И уже по пути домой в поезде ей стало плохо, начали отходить воды. На станции "Казахстан" мы дежурили с каретой "скорой помощи", экстренно госпитализировали роженицу прямо из вагона. Она мучилась, кричала. А я боялась, что роды начнутся у нее прямо в машине. Держала эту девочку за руку, уговаривала, чтобы она чуть-чуть потерпела. И она выдержала все. Родила у нас в отделении в присутствии врачей прекрасную девочку. Когда уже выписывалась, благодарила за наше внимание и поддержу", – вспоминает Айгерим Батырханова.

Айкоркем Алимбаева работает медсестрой-акушеркой в селе Булдырты Сырымского района ЗКО уже 20 лет. Она родилась и выросла в Самарской области, там же окончила Борское медицинское училище. В 1990 году трудовой стаж начала с родильного отделения палаты новорожденного в городе Уральске. Позже вышла замуж, переехала жить в Сырымский район. Во время паводка 2024 года сразу несколько сел в Сырымском районе – Булдурты, Олента, Жымпиты – затопило. Дорогу в Уральск размыло.

Фото из личного архива героини

Когда во время патронажа 28 марта 2024 года Айкоркем Алимбаева обходила беременных по домам, то выяснила, что одна будущая мама на сроке 38 недель находится дома.

"Я понимала, что тянуть время нельзя. Дорогу из Бурлдурты в райцентр вот-вот совсем размоет, а женщине нужно попасть в руки врачей, чтобы родить здорового ребенка. Сразу же позвонила в Сырымскую районную больницу, и там мне дали "добро" спешно эвакуировать беременную женщину и доставить к ним", – рассказывает Айкоркем Алимбаева.

Но как доставить роженицу в больницу, если по улицам села потоками льется вода из степи, сбивая с ног даже взрослого мужчину?

Фото из личного архива героини

Айкоркем Алимбаева договорилась с местным крестьянским хозяйством, и через сильное течение талой воды переправилась вместе с будущей мамочкой на ковше трактора-погрузчика сначала на трассу Самара – Шымкент, а потом – в Сырымскую районную больницу.

Эта сельская отважная акушерка призналась корреспонденту портала Zakon.kz, что с такой экстренной ситуацией столкнулась впервые. Сейчас ее подопечная уже благополучно родила мальчика по имени Иса и вернулась с малышом домой.

На вопрос: "Если бы была возможность изменить свою жизнь, выбрали бы вы другую профессию?", Айкормек Алимбаева коротко сказала: "В другой профессии себя даже не представляю".

Акмолинская область

Не все врачи носят стерильные костюмы и белые халаты. Например, в период паводков униформу фельдшеров и водителей скорой помощи дополнили высокие резиновые сапоги и плащи. До сегодняшнего дня станция скорой помощи Акмолинской области не имела в своем арсенале воздушного транспорта. Когда в регион пришла большая вода, добираться приходилось на служебных машинах, лодках и даже на руках коллег и спасателей. Большая часть сотрудников этой станции трудится там уже более 30 лет.



"После окончания медицинского училища пришла сюда и работаю уже 43 года. Была диспетчером, выездным фельдшером и вот уже более 26 лет работаю главным фельдшером. В период паводков работа, в первую очередь, осложнилась из-за бездорожья. Наши врачи и на лодках, и по железнодорожным рельсам, и на руках спасателей добирались до пациентов. И вызовов стало больше. Многие из-за переживаний испытывали стресс. Участились вызовы из-за болей в сердце, повышения давления. Где-то приходилось даже нашим водителям фельдшерам помогать. Работа была без права на сон, отдых и обед. Диспетчеры тоже работали в усиленном режиме. Так как многие автомобильные дороги были закрыты, путь занимал больше времени", – рассказала главный фельдшер Бибигуль Байтуканова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

В областной центр экстренно доставляют только тяжелых пациентов. В некоторые районы путь занимает до 7-8 часов на автомобиле.



"Тяжелых пациентов сопровождать может только реаниматолог. Приходится нам отрывать районных реаниматологов. А их в районах обычно по одному специалисту. Получается, что мы оголяем район от экстренной помощи. Ни хирург, ни другие врачи ничего не смогут сделать без противошоковой терапии", – отметил заведующий медавиацией города Кокшетау Азамат Усенов.

Во время паводков длительность поездок увеличилась в разы.

"Я работаю 24 года в скорой. Часто случается, что зимой и весной нет подъездов к населенным пунктам. Но 2024 год на моей памяти один из самых сложных. Едем с пониманием, что нас ждет экстренный пациент, каждая минута на счету. Там добираешься настолько близко, насколько возможно. Дальше бежишь, переплываешь на лодке или вовсе на руках ЧС-ников. Все, как в фильме", – вспоминает фельдшер бригады №4 Константин Попков.

Неоценимую роль в экстренных ситуациях играют профессионализм и простая человеческая доброта водителей карет "скорой помощи". Чаще всего они остаются в тени. Вся слава и почести достаются тем, кто напрямую работает с пациентами. Но нельзя забывать, что именно благодаря водителям врач смог вовремя оказаться рядом с больным. Это не только про искусную езду. Они помогали коллегам добраться до затопленных домов на своих спинах.

"В некоторых районах машина уходила под воду так, что колес не было видно. У нас сразу перестала работать сирена из-за того, что намокла. Голова на все 360 градусов, смотришь по сторонам, боишься. По воде едешь интуитивно. Там ведь может быть и яма, и открытые люки колодцев, камни и вообще что угодно. Поток воды на дорогу выбрасывал всякое. Ничего не поделаешь – надо добираться. Где-то мы, может, сделали больше, чем от нас требовалось. Хотя в те дни, я думаю, все работали на пределе своих возможностей", – скромно говорит водитель бригады №4 Сергей Охлопков.

Мужчина работает на станции около четырех лет. С паводками, в отличие от большинства коллег, столкнулся впервые. Но не растерялся. Без единой поломки и промедлений медицинская бригада прибывала на место. О том, как помогали переправляться врачам уже без машины, водители рассказывать не захотели. Героями они себя не считают.

К слову, теперь нелегкий труд медиков облегчит собственный вертолет на балансе медавиации. Такой подарок к профессиональному празднику подготовили местные власти. До этого летать приходилась на арендованном у спасателей транспорте. В период паводков, конечно, такой возможности не было.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"С первого июня у нас уже было три вылета на арендованном вертолете. А так вообще потребность большая. Можно по два-три раза в день вылетать. Сложность в том, что у нас разнонаправленные районы. В стороне Костаная: Атбасар, Есиль, Державинск. Аршалынский район вообще за Астаной. Если взрослое население может принять столичная станция, то за детей отвечаем только мы. Ерейментау почти под Павлодаром. Очень часто требуется санавиация. Например, до Жаркаинского района ехать 6 часов, а на вертолете – два. В случае, когда человек нуждается в помощи, это огромная разница", – прокомментировал заведующий медавиации города Кокшетау Азамат Усенов.

Благодаря самоотверженному труду казахстанских врачей во время паводков были спасены сотни жизней. 2 637 медицинских работников удостоены наград в честь профессионального праздника, который отмечается в нашей стране в третье воскресенье июня. В 2024 году этот день пришелся на 16 июня.