Волонтер Екатерина Голотина: Чтобы начать помогать людям, не нужны деньги, нужно желание

Среди тех, кого сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде наградил за активное участие в противопаводковых мероприятиях, оказалась и одна из волонтеров Екатерина Голотина из Актобе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 19 июня 2024 года, в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, на котором глава государства оценил усилия волонтеров, назвав их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

Екатерина Голотина – координатор сразу нескольких актюбинских волонтерских движений, таких как "Zello поиск", "Zello help", "Онко бэби", "Добро", "Помощь лицам без определенного места жительства". Это движения разного направления, они занимаются поиском пропавших людей в Актюбинской области, организацией мероприятий для онкобольных детей, для детских домов, посещают с добрыми делами дома престарелых, другие городские социальные объекты.

Голотина и ее команда, в которой насчитывается около сотни человек, активно работала во время паводков минувшей весной, развозила гуманитарную помощь, помогала эвакуировать людей. Для тех, кто боролся в те дни со стихией, организовывали горячее питание.

"Минувшие паводки были очень тяжелыми для нас всех, – рассказала наша героиня. – Чего не коснись, все было тревожно. Во-первых, во время самого потопа, когда пришла вода, мы очень сильно переживали, чтобы не погибли люди. Это было самое страшное, наверное. А в целом, в остальном, так как мы занимаемся волонтерством уже довольно долго, мы сразу начали оказывать помощь, у нас был склад. Но самое важное было, конечно, чтобы никто не погиб, так как было очень много звонков о том, что пришла вода, и люди не могут выбраться".

На награды за свою буквально круглосуточную деятельность в те дни ни Екатерина, ни ее соратники не рассчитывали.

"Конечно, я о таком не думала, – говорит Екатерина Голотина. – Помогая людям, мы вовсе не рассчитываем на какие-то награды, мы помогаем потому, что в этот момент так нужно. Я никогда не надеялась на поощрения, мы просто работаем, работаем долго, честно, и поэтому народ нас уважает".

Тем не менее присутствие сегодня в Акорде на церемонии награждения и встреча с Касым-Жомартом Токаевым вызвала у нашей героини бурю эмоций.

"Я очень благодарна, во-первых, народу за поддержку, которая оказывается нуждающимся людям по любым направлениям, руководству города Актобе и президенту Республики Казахстан за высокую оценку нашего волонтерского труда, – говорит она. – Труда всех наших команд. У меня только самые положительные эмоции от церемонии награждения и в сердце огромная благодарность".

Тем же, кто на примерах других волонтеров тоже желает делать добрые дела, Екатерина Голотина советует, не раздумывая, начинать.

"Честно, прозрачно, делая свое дело, настоящие волонтеры добиваются того, что люди к ним тянутся и тоже начинают помогать, – говорит она. – Довольно часто в наше время мы слышим, что по такому-то случаю открываются какие-то фонды помощи, в которые вливаются деньги. Но для того, чтобы просто начать помогать, не нужны деньги, на нашем опыте это видно. Нужно желание быть полезным людям и обществу".

Сама Екатерина решила для себя, что она станет волонтером, еще со школьной скамьи, и вот уже почти десяток лет спешит с друзьями делать добрые дела.