Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Волонтер Екатерина Голотина: Чтобы начать помогать людям, не нужны деньги, нужно желание

&quot;Чтобы начать помогать людям, не нужны деньги, нужно желание&quot; - волонтер Екатерина Голотина, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:42 Фото: akorda.kz
Среди тех, кого сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде наградил за активное участие в противопаводковых мероприятиях, оказалась и одна из волонтеров Екатерина Голотина из Актобе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 19 июня 2024 года, в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, на котором глава государства оценил усилия волонтеров, назвав их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

Екатерина Голотина – координатор сразу нескольких актюбинских волонтерских движений, таких как "Zello поиск", "Zello help", "Онко бэби", "Добро", "Помощь лицам без определенного места жительства". Это движения разного направления, они занимаются поиском пропавших людей в Актюбинской области, организацией мероприятий для онкобольных детей, для детских домов, посещают с добрыми делами дома престарелых, другие городские социальные объекты.

Голотина и ее команда, в которой насчитывается около сотни человек, активно работала во время паводков минувшей весной, развозила гуманитарную помощь, помогала эвакуировать людей. Для тех, кто боролся в те дни со стихией, организовывали горячее питание.

"Минувшие паводки были очень тяжелыми для нас всех, – рассказала наша героиня. – Чего не коснись, все было тревожно. Во-первых, во время самого потопа, когда пришла вода, мы очень сильно переживали, чтобы не погибли люди. Это было самое страшное, наверное. А в целом, в остальном, так как мы занимаемся волонтерством уже довольно долго, мы сразу начали оказывать помощь, у нас был склад. Но самое важное было, конечно, чтобы никто не погиб, так как было очень много звонков о том, что пришла вода, и люди не могут выбраться".

На награды за свою буквально круглосуточную деятельность в те дни ни Екатерина, ни ее соратники не рассчитывали.

"Конечно, я о таком не думала, – говорит Екатерина Голотина. – Помогая людям, мы вовсе не рассчитываем на какие-то награды, мы помогаем потому, что в этот момент так нужно. Я никогда не надеялась на поощрения, мы просто работаем, работаем долго, честно, и поэтому народ нас уважает".

Тем не менее присутствие сегодня в Акорде на церемонии награждения и встреча с Касым-Жомартом Токаевым вызвала у нашей героини бурю эмоций.

"Я очень благодарна, во-первых, народу за поддержку, которая оказывается нуждающимся людям по любым направлениям, руководству города Актобе и президенту Республики Казахстан за высокую оценку нашего волонтерского труда, – говорит она. – Труда всех наших команд. У меня только самые положительные эмоции от церемонии награждения и в сердце огромная благодарность".

Тем же, кто на примерах других волонтеров тоже желает делать добрые дела, Екатерина Голотина советует, не раздумывая, начинать.

"Честно, прозрачно, делая свое дело, настоящие волонтеры добиваются того, что люди к ним тянутся и тоже начинают помогать, – говорит она. – Довольно часто в наше время мы слышим, что по такому-то случаю открываются какие-то фонды помощи, в которые вливаются деньги. Но для того, чтобы просто начать помогать, не нужны деньги, на нашем опыте это видно. Нужно желание быть полезным людям и обществу".

Сама Екатерина решила для себя, что она станет волонтером, еще со школьной скамьи, и вот уже почти десяток лет спешит с друзьями делать добрые дела.

Читайте также

Расширение и интеграция, какое будущее ждет ЕАЭС
Расширение и интеграция: какое будущее ждет ЕАЭС
Что нужно сделать в День летнего солнцестояния
Что нужно сделать в день летнего солнцестояния, рассказала нумеролог
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
Семейные ценности: какие меры нужно предпринимать по профилактике подростковой беременности
Лина Малахова
Актобе Паводки-2024 2024 год Волонтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве
На Суюнбая и Бекмаханова
Массовая авария в Алматы: один погибший, двое раненых и пожар в машине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: