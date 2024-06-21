Чеченская семья из Кызылорды: "Сүйемін туған тілді – анам тілін"

Люба Махмурзаева из поселка Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области – представительница чеченского культурного центра "Вайнах", активист Ассамблеи народа Казахстана. Со своим супругом Абдулмажидом она воспитывает сына и троих дочерей, передает Zakon.kz.

Корни семьи Любы и ее супруга ведут в Чеченскую Республику. Родители ее были высланы в 1944 году из чеченских сел в Казахстан. В дороге на чужбину они потеряли своих родных. Жизнь на новом месте была суровой, чужая сторона, чужой язык, суровый климат, много лишений испытали переселенцы. Со временем стена между депортированными и местным населением стала рушиться. Чеченцы стали понимать чужой язык, вышли на работу в колхозы, показали себя как трудолюбивые и достойные люди. Когда умер Сталин в 1953 году, чеченцам и другим депортированным народам разрешили вернуться обратно на Родину. Многие возвратились, но не все. В их числе оказались и родители Любы, а также ее будущего супруга.

"Наша семья переехала в Кызылорду из аула Аккум. В ауле все мы – наши родители и нас четверо – выучили казахский язык. Можно сказать, что мы с детства слышали только родной чеченский и казахский. Так и полюбили его. И не только язык, но и казахскую культуру, литературу, традиции. Мои любимые стихотворения – "Сүйемін туған тілді – анам тілін" Султанмахмута Торайгырова и "Туған жер" Фаризы Онгарсыновой", – говорит Люба Махмурзаева.

Люба говорит, что выучить язык несложно. Сейчас в стране созданы все условия для этого, есть курсы, много литературы, видеоуроков. И самое главное – нужно находиться в языковой среде, общаться с носителями языка. Дети Любы вообще превзошли остальных домочадцев. Они многократные победители районных и областных олимпиад и конкурсов по казахскому языку. Дочь записывает видео, где призывает изучать казахский язык, и выкладывает в соцсети.

Всего в Кызылординской области 11 национально-культурных центров.

"Главная наша задача – делать все, чтобы в нашем городе, в нашем обществе сложились добрые межэтнические отношения, чтобы было взаимопонимание, дружба. Чтобы чеченцы не забыли свой родной язык и традиции. В то же время чтобы знали и изучали государственный язык. Но особых проблем с этим у нас нет, чеченцы вот уже почти 80 лет говорят и даже думают на казахском языке", – рассказывает заместитель центра Лайла Пашаева.

Чеченцы Кызылорды в своем объединении создали Совет старейшин и управленческий совет. Действует молодежное крыло центра. Они активно участвуют во всех мероприятиях Ассамблеи. Ежегодно 23 февраля "Вайнах" чтит память предков, погибших во время депортации чеченского народа.

"В этом году исполнилось 80 лет со дня депортации нашего народа. Мы не остались в стороне и провели поминальный ас, помогли нуждающимся. Активное участие принимали в сборе помощи пострадавшим от паводков. Ни одно из мероприятий областной ассамблеи народа Казахстана не проходит без участия наших активистов", – говорит Лайла Пашаева.

Земля Приаралья принимала разные народы. Все они прибыли на кызылординскую землю по разным причинам. Кто-то переселялся принудительно, кто-то – по доброй воле, а кто-то стал жертвой тоталитарного режима. Прошло время. И сейчас потомки тех, которые когда-то оказались в бескрайних степях Казахстана, мирно живут под общим казахстанским шаныраком. Живут и трудятся на благо своего общего дома.