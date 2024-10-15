Ет тамак и жижик галнаш: что общего у национальных блюд казахов и вайнахов

Чеченский национальный центр "Вайнах" в Кызылорде образован в 1995 году при областной Ассамблее народа Казахстана. За это время активисты объединения не раз проводили различные мероприятия, на которых знакомили кызылординцев со своей культурой и традициями, сообщает Zakon.kz.

На большие мероприятия ассамблеи они лепят главное национальное блюдо, которое называется жижик галнаш. В переводе с чеченского языка это означает мясо, галушки. Мясо это жижик, галушки это галнаш.

"Это самое главное наше национальное блюдо. Оно подается на все случаи жизни, и на торжества, и на асы, и в повседневной жизни. Варят его из бульона баранины, можно из говядины, мяса птицы. Галушки делают из пшеничной муки или из кукурузной. К ним обязательно готовят соус – это бульон с добавлением чеснока, а бывает с добавлением лука и толченого картофеля. Блюдо простое, но очень вкусное, очень быстро съедается и в большом количестве", – говорит заместитель председателя чеченского национально-культурного центра "Вайнах" Лайла Пашаева.

Как рассказывает Лайла Пашаева, галушки делают из простого теста – муки, воды и соли. Бывает, что современные хозяйки добавляют в тесто яйцо и растительное масло. Некоторые готовят тесто с добавлением бульона, в котором варилось мясо. Его круто замешивают, потом дают время отлежаться минут 15-20. Потом раскатывают тесто в круг, разрезают на полоски, отрезают маленькие кусочки и руками формируют галушки. Нужно на полоску теста поставить два пальца, прижать и немного протянуть вниз. Тесто закроется и в нем останется небольшое отверстие. Туда попадет бульон при варке. Когда мясо сварится, его вытаскивают, и в этот бульон опускают галушки.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Жижик галнаш для чеченцев все равно, что для казахов бесбармак, или, как называют это блюдо у нас в Кызылорде, – ет тамак. Как и ет тамак, он делается из теста и мяса, поэтому можно сказать, что эти два блюда очень похожи. Суть блюда одна – варится бульон из мяса говядины или баранины, и в нем, после готовности мяса, варят галушки. Подают их, как и ет тамак, на большом плоском блюде, или выкладывают на деревянное блюдо астау, сверху кладут кусочки мяса. Чесночный соус подается в середине блюда в пиале, и именно этот соус и есть изюминка этого блюда. В него по очереди макают мясо, тесто, и едят" – рассказывает Лайла Пашаева.

Основу чеченской кухни составляет мясо, кукурузная мука, кукуруза, сыр, тыква, черемша, зелень и чабрец. Также есть еще лепешки с тыквой, с творогом, с черемшой и другие вкусные изделия, называются они хингалш и чепалгаш. У чеченцев есть блюдо, похожее на казахский асып – внутренности с рисом в виде колбасок. Есть в чеченской кухне также сладости, и лакомство типа баурсаков, но только после жарки их обмакивают в сахарный сироп.

Чеченцы, как и казахи, веками жили в суровых условиях. Скалы, горы, ветра, – горцам нужны были силы выжить. Поэтому они ели мясо, молочные продукты, овощи и зелень. Все блюда готовились быстро, просто, использовали горцы мясо, в том числе и сушеное.

"Чтобы знакомить земляков с нашей кухней, мы проводим Дни чеченского этноса. При поддержке областной ассамблеи мы организовываем это масштабное мероприятие, чтобы показать всем наши ремесленные изделия, старинную посуду, книги на чеченском языке и о Чечне, национальные музыкальные инструменты. И, конечно же, в этот день все приглашенные могут увидеть зажигательные танцы чеченцев, услышать песни на нашем языке и отведать национальные блюда", – дополнила свой рассказ Лайла Пашаева.

В Кызылординской области Ассамблея народа Казахстана образовалась почти 30 лет назад – был создан и областной филиал. Со временем при нем образовались и национальные центры, и сейчас их уже 11. Активисты этих объединений участвуют во всех городских и областных мероприятиях. Чеченская диаспора также вносит свой вклад в развитие региона. Среди них есть государственные служащие, предприниматели, педагоги, медики, земледельцы, представители разных профессий. Они создали крепкий фундамент дружбы разных национальностей.