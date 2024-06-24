Что на самом деле произошло в Дагестане и кто заказчик терактов

Вечером 23 июня 2024 года боевики напали на православные храмы, синагоги и полицейских в Махачкале и Дербенте. Жертвами террористических атак стали пожилой священник, охранник храма, сотрудники полиции. Бои продолжались до поздней ночи, сообщает Zakon.kz.

Боевики, среди которых были родственники высокопоставленного чиновника Дагестана, оказали ожесточенное сопротивление и несколько часов вели перестрелку с полицейскими. И только после полуночи Национальный антитеррористический комитет Дагестана сообщил, что активная фаза спецоперации завершена, убито пять нападавших.

Хронология терактов

О нападении боевиков на синагогу в Дербенте стало известно около 17:50 местного времени (19:50 по времени Астаны). Как сообщили в Российском еврейском конгрессе, теракт был совершен за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале.

Помимо этого в Дербенте бандиты напали на православный храм. С особой жестокостью был убит священник и охранник церкви. По словам очевидцев, в момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы – там находились около 40 прихожан. Террористы расстреляли охранника храма, который был вооружен лишь газовым пистолетом, а затем накинулись с ножом на 66-летнего настоятеля, протоиерея Николая Котельникова.

В это же время в Махачкале был атакован пост ДПС. Погиб один полицейский, еще шестеро получили ранения. После этого МВД Республики Дагестан объявило план "Перехват". Силовики оцепили Махачкалу и Дербент на въезд и выезд. Во всем Дагестане был введен режим контртеррористической операции.

Поздно ночью глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что от рук боевиков погибли более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц, всего 19 человек.

Среди боевиков, ликвидированных в Махачкале, были обнаружены тела двух сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Омарова, а также его племянника. В село Сергокалы отправились полицейские, но в центре села машину с силовиками обстреляли неизвестные, один из полицейских получил ранение.

Как сообщили источники РБК в силовых структурах, главу Сергокалинского района Магомеда Омарова все-таки задержали.

Утром 24 июня 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что обстрел синагоги и церкви в Дербенте, а также нападение на пост ДПС в Махачкале – попытка расколоть общество. По его словам, оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников "спящих ячеек".

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Кто стоит за терактом?

Пока никто не взял на себя ответственность за террористические атаки в Дагестане. Однако, как считает казахстанский политик, депутат Мажилиса Ерлан Саиров, организаторами нападений вполне могут быть международные террористические организации.

Растущая проблема международного экстремизма связана с тем, что в мире появились новые очаги напряженности, которые отвлекли внимание и силы от глобального экстремизма.

"Многие страны заняты конфронтацией между собой. В результате борьба с мировым вооруженным радикализмом почти свелась на нет, а бороться с терроризмом можно только в международном формате". Ерлан Саиров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что атаки боевиков в Дагестане направлены на то, чтобы внести разлад между разными конфессиями.

"Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями". Рамзан Кадыров

Кадыров также подчеркнул, что "у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства".

Реакция Казахстана

Одним из первых откликнувшихся на трагедию в Дагестане стал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.

Президент также предложил немедленное содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.