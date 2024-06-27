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Нескорая помощь: жители Алматинской области жалуются на качество медицинского обслуживания

Жители Алматинской области жалуются на качество медицинского обслуживания, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2024 году Минздрав подготовил приказ, коим вносятся изменения в правила оказания скорой медицинской помощи. Делалось это для улучшения ситуации, но пока, по мнению казахстанцев, она остается плачевной, особенно в регионах. Zakon.kz оценил стремительность скорых в Алматинской области.

По словам молодой матери Александры, она вызвала докторов своему ребенку, когда с тем приключилась ветрянка. Однако ждать визитеров пришлось добрых два часа – перед родительницей оправдались загруженностью, большим количеством "детских" вызовов и несерьезностью инфекции у ее малыша.

Другой наш собеседник, Алибек, был обеспокоен состоянием супруги: женщину мучила сильная головная боль, ее трясло. Самостоятельно измерив жене давление и не увидев ничего необычного, мужчина принял решение "подключить" квалифицированную помощь и позвонил "103"... Четырежды, потому что его каждый раз уверено заверяли: бригада в пути. Однако встречать гостей в этот вечер хозяину так и не пришлось. Не дождавшись обещанного, он сам отвез захворавшую супругу в больницу.

"Я ждала не менее часа", – рассказала нам другая героиня, Лидия, престарелая мать которой внезапно почувствовала себя плохо.

Бабушка пребывала в прострации и почти ни на что не реагировала. Перепуганная дочь обрывала телефоны, но "ускорения" "скорой помощи" придать не сумела. Да и появившись на пороге, врачи пожали плечами, мол, а чего вы хотели, это старость.

И таких историй в регионе, к сожалению, немало. Хотя акимат видит общую картину в несколько иных красках.

Так, по данным регионального управления здравоохранения, служба скорой медицинской помощи Алматинской области представлена одной центральной станцией в Конаеве и двумя дислокациями, 11 подстанциями по району и 63 дислокациями в сельских населенных пунктах, одним отделением санитарной авиации.

"Всего в Алматинской области проживает 1 582 052 тыс. человек. 80% сельских населенных пунктов и радиус обслуживания составляет от 9 до 300 км. Круглосуточную экстренную медицинскую помощь оказывают 145 бригад скорой медицинской помощи, из них 20 бригад специализированные врачебные, 125 бригад фельдшерские. Для обслуживания вызовов четвертой категории срочности созданы 39 бригад неотложной медицинской помощи при ПМСП. На сегодняшний день для улучшения обслуживания вызовов и уменьшения нагрузки на фельдшерские бригады на вызовах первой категории срочности руководством было увеличено число врачебных бригад с 15 до 20. Все бригады оснащены навигациями и камерами видеонаблюдения", – пояснили нам в ответ на редакционный запрос.

Также в области работает Единая автоматизированная система управления вызовами "КОМЕК-103". Выездные бригады, продолжают спикеры, оснащены современной стационарной и переносной связью, у санитарных автомобилей есть навигационная система, которая позволяет прослеживать маршрут движения бригад скорой помощи как в режиме онлайн, так и в архивном виде.

Вызовы принимаются и делятся согласно категориям срочности следующим образом:

  • вызов первой категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;
  • вызов второй категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;
  • вызов третьей категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;
  • вызов четвертой категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений работы органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Вместе с тем время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова должно составлять:

  • первая категория срочности – до десяти минут;
  • вторая категория срочности – до пятнадцати минут;
  • третья категория срочности – до тридцати минут;
  • четвертая категория срочности – до шестидесяти минут.

Как заверили в управлении, сотрудники работают по регламенту, оснащенность изделиями медицинского назначения 100-процентная.

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С доводами о большом количестве недовольств там не согласились. Мол, с января текущего года по сегодняшний день поступило только пять жалоб, да и те были получены в период объявления тендера на сервисное обслуживание санитарных автомашин. На сегодняшний день, со слов местных властей, вызовы обслуживаются бесперебойно и без опозданий.

Неужели нам повезло заслушать три из тех самых пяти?

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