Пора домой: Ассамблея народа Казахстана приобретает жилье для пострадавших от паводков

Представители Ассамблеи народа Казахстана продолжают оказывать реальную помощь пострадавшим от стихии регионам. Благодаря ее усилиям многие оставшиеся без крова семьи вновь обрели крышу над головой, сообщает Zakon.kz.

В рамках специального проекта АНК "Жүректен жүрекке" представители Ассамблеи народа Казахстана – инспектор секретариата АНК Администрации Президента РК Мухтар Кульжан и руководитель общественного фонда "Фонд Ассамблеи народа Казахстана" Рафик Мирзоев выехали в пострадавшие от паводков регионы для приобретения жилья пострадавшим.

Членами АНК куплены дома семьям, волею природного катаклизма оставшимся "на улице" в Акмолинской и Костанайской областях.

Первыми представители ассамблеи порадовали хорошей новостью чету Кабиденовых из города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области. Дархан и Ксения вынуждены были покинуть уютное гнездышко, враз ставшее непригодным для жизни. Теперь счастливые супруги празднуют новоселье.

Многодетная мать-одиночка из Аркалыка в Костанайской области Айман Казова тоже получила от АНК щедрый подарок. Ее большая семья могла бы остаться с бедой один на один, тем более что у женщины имелись проблемы с правоустанавливающими документами. Айман уже почти потеряла надежду, когда ей неожиданно протянули руку помощи.

Жительница села Восток Карасуского района Костанайской области Анна Косолапова в одиночку воспитывает пятерых детей. Разрушительная вода сгубила арендованный дом, ситуацию так же, как в истории выше, усугубляла проблема с официальными бумагами. Однако, как говорят, "не было бы счастья"... Теперь у Анны и ее ребятишек появилась собственная крыша над головой, о которой женщина не решалась и мечтать.

"Мы благодарим Ассамблею народа Казахстана за поддержку в трудные времена. Теперь мы верим в том, что чудеса возможны", – поделилась Анна Косолапова.

Как подчеркнули в АНК, ее представители стараются быть рядом с народом, слышать людей и поддерживать тех, кто нуждается в помощи.

Поэтому с первых дней паводков ассамблея была вовлечена в борьбу с бедствием. Так, в Домах дружбы в регионах были открыты волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи, где более 12 тысяч волонтеров задействовались на самых тяжелых и опасных участках. Представителями региональных АНК в пострадавшие регионы направлены более 1727 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 85 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 60 единиц специальной техники (экскаваторы, КАМАЗы, самосвалы и др). Сумма оказанной гуманитарной помощи – более 807,4 млн тенге. Предоставлялись и строительные материалы.

Фото: Ассамблея народа Казахстана

Работа по обеспечению пострадавших жильем продолжается. А узы дружбы и солидарности казахстанцев тем временем только крепнут. Ведь и Ассамблея народа Казахстана – это, прежде всего, просто люди, члены огромной семьи – семьи народа Казахстана.