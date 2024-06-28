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Пора домой: Ассамблея народа Казахстана приобретает жилье для пострадавших от паводков

Дома , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:53 Фото: Ассамблея народа Казахстана
Представители Ассамблеи народа Казахстана продолжают оказывать реальную помощь пострадавшим от стихии регионам. Благодаря ее усилиям многие оставшиеся без крова семьи вновь обрели крышу над головой, сообщает Zakon.kz.

В рамках специального проекта АНК "Жүректен жүрекке" представители Ассамблеи народа Казахстана – инспектор секретариата АНК Администрации Президента РК Мухтар Кульжан и руководитель общественного фонда "Фонд Ассамблеи народа Казахстана" Рафик Мирзоев выехали в пострадавшие от паводков регионы для приобретения жилья пострадавшим.

Членами АНК куплены дома семьям, волею природного катаклизма оставшимся "на улице" в Акмолинской и Костанайской областях.

Первыми представители ассамблеи порадовали хорошей новостью чету Кабиденовых из города Державинск Жаркаинского района Акмолинской области. Дархан и Ксения вынуждены были покинуть уютное гнездышко, враз ставшее непригодным для жизни. Теперь счастливые супруги празднуют новоселье.

Многодетная мать-одиночка из Аркалыка в Костанайской области Айман Казова тоже получила от АНК щедрый подарок. Ее большая семья могла бы остаться с бедой один на один, тем более что у женщины имелись проблемы с правоустанавливающими документами. Айман уже почти потеряла надежду, когда ей неожиданно протянули руку помощи.

Жительница села Восток Карасуского района Костанайской области Анна Косолапова в одиночку воспитывает пятерых детей. Разрушительная вода сгубила арендованный дом, ситуацию так же, как в истории выше, усугубляла проблема с официальными бумагами. Однако, как говорят, "не было бы счастья"... Теперь у Анны и ее ребятишек появилась собственная крыша над головой, о которой женщина не решалась и мечтать.

"Мы благодарим Ассамблею народа Казахстана за поддержку в трудные времена. Теперь мы верим в том, что чудеса возможны", – поделилась Анна Косолапова.

Как подчеркнули в АНК, ее представители стараются быть рядом с народом, слышать людей и поддерживать тех, кто нуждается в помощи.

Поэтому с первых дней паводков ассамблея была вовлечена в борьбу с бедствием. Так, в Домах дружбы в регионах были открыты волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи, где более 12 тысяч волонтеров задействовались на самых тяжелых и опасных участках. Представителями региональных АНК в пострадавшие регионы направлены более 1727 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 85 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 60 единиц специальной техники (экскаваторы, КАМАЗы, самосвалы и др). Сумма оказанной гуманитарной помощи – более 807,4 млн тенге. Предоставлялись и строительные материалы.

Дома , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:53

Фото: Ассамблея народа Казахстана

Работа по обеспечению пострадавших жильем продолжается. А узы дружбы и солидарности казахстанцев тем временем только крепнут. Ведь и Ассамблея народа Казахстана – это, прежде всего, просто люди, члены огромной семьи – семьи народа Казахстана.

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