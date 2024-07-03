"Кадры решают все" – председатель совета ветеранов прокуратуры Жетысуской области

Канат Карымсаков, председатель совета ветеранов прокуратуры Жетысуской области, считает озвученное в сентябре 2023 года Послание Касым-Жомарта Токаева глубоко проработанной программой на будущее, передает Zakon.kz.

– Канат Батанович, какие задачи, вытекающие из Послания, заложенные в нем, вы считаете наиболее важными?



– Конечно, в Послании президента страны народу Казахстана важно все. Это очень сильный документ, создание которого, безусловно, требовало обработки огромной массы информации и статистических данных, политической зоркости, управленческого опыта и даже умения рисковать. Каждая строчка документа наполнена смыслом и предусматривает дальнейшие действия уже по отдельным сегментам. Мне же в силу возраста, как человеку, пережившему смену эпох, очень импонирует внимание Касым-Жомарта Токаева к развитию в стране человеческого капитала. Ведь знаменитая фраза "Кадры решают все" не ушла в века, и постулат о том, что только образованная, здоровая, имеющая социальные гарантии нация построит максимально сильное государство, проверен на нескольких странах, уже в современности добившихся кардинальных позитивных изменений в экономике и международном сотрудничестве.

– Что, по-вашему, нужно делать конкретно в нашей стране для развития человеческого капитала?

– Дать людям как можно больше возможностей для здоровой жизни, здесь важны и жизненный комфорт, и состояние медицины. Также необходимо обеспечить возможность получать хорошее образование вне зависимости от того, проживает ли человек на селе или в мегаполисе. Сельские школы не должны отличаться по уровню оснащения и подбору педагогических кадров от столичных гимназий. И важно, чтобы у любого казахстанца были реальные, большие возможности для раскрытия его талантов, природной одаренности. Почему я это говорю? По определению, человеческий капитал – это совокупность врожденных способностей и приобретенных компетенций, которые люди используют для производства товаров и услуг. Человеческий капитал выступает источником дохода, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Говоря максимально просто, у человека это личный багаж знаний и умений, которые позволяют ему зарабатывать себе на жизнь, и быть востребованным специалистом. Все современные люди мечтают о достатке, карьере, оцененности. Поэтому в идеале человек, позиционирующий себя специалистом в той или иной области, должен уметь использовать этот капитал в любой точке мира. А в общем и целом человеческий капитал – это нематериальный актив. Наравне с научными разработками, технологиями и брендами человеческий капитал составляет одну из основ экономики любого государства. Оговорюсь особо, известно, что человеческий капитал формируется в молодости, поэтому образование наших детей и молодежи, создание возможностей для раскрытия природных способностей, чрезвычайно важно.

– Как человек, отдавший службе в надзорном органе большую часть своей жизни, перечитывая Послание, на чем вы делаете акценты?

– Справедливость для всех. Потрясающая фраза президента, которая, безусловно, вселяет много надежд в наш народ и побуждает его принимать активное участие в позитивных политических процессах. Вопрос справедливости, как ценности, является предметом оживленного дискурса не только нас, знатоков права, но и экономистов, политологов, социологов, специалистов в области социальной философии и этики. Это продиктовано тем, что справедливость выступает центральной, системообразующей идеей морали, как сферы общественного сознания. Все другие моральные ценности, такие, как добросовестность, честность, сострадание, взаимопомощь, признание другого в качестве равного, в той или иной степени охватываются смысловым пространством справедливости. Человек, осознающий, что он живет в справедливом государстве, в условиях равных для всех возможностей, с возможностью в любое время высказать свое личное мнение на любой процесс, обратиться к власти, получить обусловленную помощь от своей страны, безусловно, счастливый человек.

Также меня "зацепила" в Послании фраза: "Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики". Кстати, вы знаете, что в научной и учебной литературе нет однозначного толкования понятия "налоговая политика". Например, в некоторых учебниках для вузов напечатано такое определение: "Налоговая политика – это составная часть социально-экономической политики государства, ориентированная на создание такой налоговой системы, которая должна стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечить социально-экономический прогресс общества". В Казахстане сейчас идут налоговые реформы, и будут идти поступательно. Если они достигнут того, что дано в упомянутом мной выше определении, этого будет уже достаточно. И, судя по бурному обсуждению в обществе и эшелонах власти обновленного Налогового кодекса, на это есть надежда.

– Что, по-вашему, в Послании Касым-Жомарта Токаева "Экономический курс Справедливого Казахстана" важнее всего для простых людей?

– Усиление систем здравоохранения и образования в Республике Казахстан. Каждый хочет быть здоровым и образованным, любой взрослый должен знать, что его дети и внуки будут иметь возможность лечиться у лучших врачей, учиться тем профессиям, к которым имеют склонности. Особое значение президент страны придал развитию медицинской инфраструктуры на селе, и это правильно – медпомощь для каждого из нас должна быть в шаговой доступности. Сделал акцент глава государства и на открытии при ведущих медвузах страны медицинских учреждений. Тоже весьма верная идея, кому, как не лучшим умам, преподающим будущим врачам, и практиковать? На мой взгляд, пересмотра, уточнения, улучшения требует страховая система в здравоохранении, и глава государства также отметил необходимость здесь изменений. И важную роль играет кадровый вопрос в сфере медицины и здравоохранения, задачу поработать над этим также поставил Касым-Жомарт Токаев в своем программном документе.

Что касается укрепления системы образования в Казахстане, то приоритетным здесь было названо дошкольное образование, и это правильно, когда каждый казахстанский ребенок получает место в яслях и детсаду, с ним работают специалисты по дошкольной педагогике. При этом в Послании речь еще идет и о повышении квалификации, социального статуса, заработной платы дошкольных специалистов. Детей, конечно, должны воспитывать самые компетентные педагоги, труд которых по достоинству оценен. Вероятно, некоторые работники системы образования и удивились фразе президента о том, что аттестовывать надо не детсады, а воспитателей, но, думается, специалист, уверенный в своей компетенции, будет даже рад подтвердить ее и занять более высокую позицию в своей организации и обществе.

Ранее в интервью Zakon.kz исполняющий обязанности начальника городского управления полиции города Кызылорды Ердаулет Жаукеев отметил, что воспитание поколения, которое мы могли бы мы назвать "Адал азамат", возможно только при комплексном подходе – с семьи и личного примера родителей и близких.

Выступая с ежегодным Посланием на совместном заседании палат Парламента в сентябре 2023 года, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость концепции "Адал азамат". Он отметил, что понятия Справедливый Казахстан и "Адал азамат", как основополагающие ценности, должны всегда стоять в одном ряду. Там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости.

