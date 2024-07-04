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От восторга до опасения: реакция мировых СМИ на саммит ШОС в Астане

Реакция мировых СМИ на саммит ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:55 Фото: gov.kg
В Астане проходит 24-й саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Интерес к событию в мировых СМИ огромный. Только вот восточные издания освещают мероприятие с оптимизмом, а западная пресса – с настороженностью, сообщает Zakon.kz.

Журналист китайского портала CGTN Ванг Ивей (Wang Yiwei) пишет, что ШОС продвигает миролюбие и разностороннее сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.

"Возвышение и падение великих держав – это постоянный цикл. Преодолев устаревшие представления о конфликте цивилизаций, а также менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой, ШОС стала моделью международной организации нового типа, способствующей развитию новых международных отношений и созданию сообщества, которое строит общее будущее для человечества".Wang Yiwei

Заместитель директора международного радио "Беларусь" Григорий Митюшников отмечает эффективность ШОС, но без восточных эпитетов.

"Члены Организации не намерены насаждать "демократию" мечом и огнем. Вместо этого они хотят защитить собственные многовековые политические культуры и пути развития, которые доказали свою надежность и заслуживают права на уважение со стороны других геополитических игроков. "Шанхайский дух" играет основополагающую роль в интеграционных процессах. Даже критики ШОС признают, что она приносит стабильность в Азиатский регион".Григорий Митюшников

Еще одна китайская газета Global Times выпустила статью "Визит Си Цзиньпина в Казахстан определит новый план развития отношений стран-членов ШОС":

"Во вторник утром сотни местных жителей размахивали государственными флагами Китая и Казахстана возле знаковой Пекинской башни в Астане и тепло встречали председателя Си. "Приветствуем!", – кричали они. Люди выстроились вдоль дорог, по которым проезжал кортеж, и возбужденно выкрикивали приветствия на китайском языке".Global Times

Далее газеты приводят слова ученого из Шанхайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэнга (Cui Heng):

"Китай и Казахстан могут укрепить сотрудничество в сфере безопасности, чтобы решительно бороться с силами зла и предотвращать новые цветные революции".Cui Heng

Западные издания совсем по-другому описывают событие.

Так, автор The Guardian Эми Хоукинс (Amy Hawkins) пишет, что лидеры Китая, России и стран Глобального Юга съехались в Казахстан на ежегодную встречу "антиНАТОвской" Шанхайской организации сотрудничества.

"Этот саммит поможет Китаю установить так называемый "многосторонний" мировой порядок, в котором США уже не будут господствовать. Однако на этом форуме "стратегическое партнерство" Китая и России подвергнется испытаниям, поскольку обе страны хотят обладать влиянием в Центральной Азии".Amy Hawkins

The New York Times утверждает, что КНР и Россия "обхаживают региональных лидеров и продвигают альтернативу мировому порядку, возглавляемому США".

"Китай быстро расширяет свою власть в Центральной Азии – регионе, который когда-то находился в сфере влияния Кремля. Присутствие Пекина в регионе становится только очевиднее. Строятся новые железнодорожные ветки и другие объекты инфраструктуры, торговля и инвестиции растут".The New York Times

Журналистка CNN Нектар Ган (Nectar Gan) констатирует, что "ведомый Китаем и Россией клуб евразийских стран", предназначенный для продвижения концепции альтернативного мирового порядка, расширяет свой состав.

"Принятие Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества станет очередным шагом Пекина и Москвы по превращению этого объединения из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками".Nectar Gan

Наконец, турецкое агентство Анадолу сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в Астане заявил, что Турция продолжит стремиться к установлению мира в своем регионе и во всем мире.

"Эрдоган сказал, что Турция может заложить основу для консенсуса по прекращению продолжающегося конфликта между Россией и Украиной путем прекращения огня, добавив, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен".Anadolu Ajansı

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых озвучил главную задачу, которую должны поставить перед собой страны- участники ШОС. Это вопрос обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Организации.

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