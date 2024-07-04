От восторга до опасения: реакция мировых СМИ на саммит ШОС в Астане

В Астане проходит 24-й саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Интерес к событию в мировых СМИ огромный. Только вот восточные издания освещают мероприятие с оптимизмом, а западная пресса – с настороженностью, сообщает Zakon.kz.

Журналист китайского портала CGTN Ванг Ивей (Wang Yiwei) пишет, что ШОС продвигает миролюбие и разностороннее сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.

"Возвышение и падение великих держав – это постоянный цикл. Преодолев устаревшие представления о конфликте цивилизаций, а также менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой, ШОС стала моделью международной организации нового типа, способствующей развитию новых международных отношений и созданию сообщества, которое строит общее будущее для человечества". Wang Yiwei

Заместитель директора международного радио "Беларусь" Григорий Митюшников отмечает эффективность ШОС, но без восточных эпитетов.

"Члены Организации не намерены насаждать "демократию" мечом и огнем. Вместо этого они хотят защитить собственные многовековые политические культуры и пути развития, которые доказали свою надежность и заслуживают права на уважение со стороны других геополитических игроков. "Шанхайский дух" играет основополагающую роль в интеграционных процессах. Даже критики ШОС признают, что она приносит стабильность в Азиатский регион". Григорий Митюшников

Еще одна китайская газета Global Times выпустила статью "Визит Си Цзиньпина в Казахстан определит новый план развития отношений стран-членов ШОС":

"Во вторник утром сотни местных жителей размахивали государственными флагами Китая и Казахстана возле знаковой Пекинской башни в Астане и тепло встречали председателя Си. "Приветствуем!", – кричали они. Люди выстроились вдоль дорог, по которым проезжал кортеж, и возбужденно выкрикивали приветствия на китайском языке". Global Times

Далее газеты приводят слова ученого из Шанхайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэнга (Cui Heng):

"Китай и Казахстан могут укрепить сотрудничество в сфере безопасности, чтобы решительно бороться с силами зла и предотвращать новые цветные революции". Cui Heng

Западные издания совсем по-другому описывают событие.

Так, автор The Guardian Эми Хоукинс (Amy Hawkins) пишет, что лидеры Китая, России и стран Глобального Юга съехались в Казахстан на ежегодную встречу "антиНАТОвской" Шанхайской организации сотрудничества.

"Этот саммит поможет Китаю установить так называемый "многосторонний" мировой порядок, в котором США уже не будут господствовать. Однако на этом форуме "стратегическое партнерство" Китая и России подвергнется испытаниям, поскольку обе страны хотят обладать влиянием в Центральной Азии". Amy Hawkins

The New York Times утверждает, что КНР и Россия "обхаживают региональных лидеров и продвигают альтернативу мировому порядку, возглавляемому США".

"Китай быстро расширяет свою власть в Центральной Азии – регионе, который когда-то находился в сфере влияния Кремля. Присутствие Пекина в регионе становится только очевиднее. Строятся новые железнодорожные ветки и другие объекты инфраструктуры, торговля и инвестиции растут". The New York Times

Журналистка CNN Нектар Ган (Nectar Gan) констатирует, что "ведомый Китаем и Россией клуб евразийских стран", предназначенный для продвижения концепции альтернативного мирового порядка, расширяет свой состав.

"Принятие Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества станет очередным шагом Пекина и Москвы по превращению этого объединения из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками". Nectar Gan

Наконец, турецкое агентство Анадолу сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в Астане заявил, что Турция продолжит стремиться к установлению мира в своем регионе и во всем мире.

"Эрдоган сказал, что Турция может заложить основу для консенсуса по прекращению продолжающегося конфликта между Россией и Украиной путем прекращения огня, добавив, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен". Anadolu Ajansı

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых озвучил главную задачу, которую должны поставить перед собой страны- участники ШОС. Это вопрос обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Организации.