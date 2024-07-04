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О чем говорил президент России Путин на саммите ШОС в Астане

О чем говорил Путин на саммите ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 12:58 Фото: akorda.kz
В Астане 4 июля проходит Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества, на котором во время своего выступления президент России Владимир Путин отметил, что подготовленный при участии Казахстана пакет документов укрепит роль и влияние организации, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь глава РФ поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с завершением процедуры приема республики в полноправные члены ШОС.

Путин далее отметил, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС.

"Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности. При активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем Совете глав государств подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС", – отметил Путин.

Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации, продолжил президент РФ.

"В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединенных Наций, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству. Долгосрочные ориентиры для дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях содержатся в проекте решения о разработке Стратегии развития ШОС до 2035 года. Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", – сказал Владимир Путин.

Он далее отметил, что тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам ШОС.

"Факты говорят сами за себя: так, средний прирост ВВП стран-членов нашей организации в прошлом году составил более 5 процентов, промышленного производства – 4,5 процента, в то время как уровень инфляции – всего 2,4 процента. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92 процента. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма", – продолжил Путин.

По его словам, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности в государствах-участниках и по периметру внешних границ.

"Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании Региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе. Борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утверждаемая нами трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере. Вызывает удовлетворение, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Развиваются контакты в области науки и образования, охраны, окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Растут туристические, спортивные и молодежные обмены", – сообщил президент России.

В завершение выступления Путин заявил, что "в нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах". И пригласил представителей государств ШОС посетить в сентябре подмосковную Дубну, где состоится международная молодежная программа "Бизнес-инкубатор ШОС".

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на саммите подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.

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