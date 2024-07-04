Сколько журналистов освещают саммит ШОС в Астане

В Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) освещают около 900 представителей СМИ – 700 иностранных и около 200 отечественных журналистов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал советник – пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

"Сегодня в освещении 24-го по счету саммита ШОС в Астане участвуют 700 журналистов, представляющих 150 иностранных СМИ из 33 стран мира. В частности, представители Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции, Туркменистана, Великобритании, Японии, Италии, Германии, Франции, Сербии, США, Малайзии, Испании, Норвегии, Чехии, Южной Кореи, Йемена, Египта, Иордании, Ливана, Канады, Сингапура", – написал он 4 июля 2024 года в Facebook.

По его словам, для удобства и оперативной работы наших коллег были подготовлены три пресс-центра – во Дворце Независимости, Дворце мира и согласия и Национальном музее.

"Для освещения этого важного международного саммита было аккредитовано около 200 отечественных журналистов. В прямом эфире работают наши коллеги с 13 телеканалов, 28 интернет-ресурсов и шести печатных изданий". Берик Уали

Ранее стало известно, чем угощали важных гостей на саммите ШОС в Астане.