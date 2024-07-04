Казахстан – Китай: уважение, взаимовыручка и обоюдная выгода

Второе за последние три года посещение председателем КНР Си Цзиньпином Казахстана с государственным визитом свидетельствует о высоком уровне важности казахстанского вектора внешней политики его страны, сообщает Zakon.kz.

Итоги визита проанализировал казахстанский политолог Андрей Чеботарев. Он отметил, что приезд Си Цзиньпина можно расценивать как акт политической поддержки Китаем завершающегося председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Немаловажно, что в последнее время казахстанское руководство стало активно использовать в процессе осуществления внешнеполитической деятельности инструменты медийной дипломатии, подчеркивает Чеботарев. Речь в данном случае идет о взаимных публикациях в ведущих СМИ статей или интервью глав Казахстана и государства-партнера перед встречей друг с другом. Эти материалы главным образом отражают их оценки по имеющимся ключевым результатам и информацию о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Такой своего рода медийный обмен, к примеру, был сделан в ноябре 2023 года перед официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Тогда Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью "Известиям", а его российский коллега – "Казахстанской правде".

Рассматриваемая практика была использована и в преддверии госвизита Си Цзиньпина, статью которого опубликовал "Казинформ". Президент Казахстана, в свою очередь, дал интервью "Синьхуа". У первого из них важным моментом, в частности, стало обозначение четырех принципов, определяющих китайско-казахстанские отношения.

Это – взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений.

Также обращает на себя внимание высказывание председателя КНР о взаимодополнении экономик Китая и Казахстана по своей структуре. А это означает, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран находится на довольно серьезном уровне.

Достаточно отметить, что в 2023 году товарооборот между ними вырос на 30%, достигнув 41 млрд долларов. А общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана в настоящее время составляет более 25 млрд долларов.

Кроме того, Китай выражает готовность расширить доступ казахстанским товарам на свой рынок, чему призвано способствовать развитие транспортно-логистических коридоров между ними.

"В связи с этим не случайными стали недавние ратификация Казахстаном межправительственных соглашений по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и о международных автомобильных перевозках, а также введение режима "открытое небо", позволяющего выполнять до 42 грузовых авиарейсов в неделю". Андрей Чеботарев

Прошедшие сегодня переговоры между главами Казахстана и Китая ознаменовались следующими основными итогами:

Подписание Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином совместного заявления, в котором, скорее всего, подтвержден статус-кво в отношениях двух стран и обозначены приоритетные направления их дальнейшего развития. Подписание 31 документа межправительственного, межведомственного и коммерческого характера. В том числе в рамках сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. В последнем случае конкретные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, обсуждались 2 июля премьер-министром РК Олжасом Бектеновым с руководителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоуляном и корпорацией CITIC Group Си Гохуа. Демонстрация Казахстаном неизменности своей позиции относительно политики "одного Китая". Особенно это актуально на фоне частых проявлений со стороны США и ЕС политической поддержки Тайваня. Признание Китаем Казахстана в качестве средней державы (Middle Power). Тем самым этот статус нашей страны постепенно обретает конкретное политическое выражение. Выражение Китаем поддержки стремления Казахстана вступить в состав БРИКС. Следует отметить, что о готовности страны внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника Касым-Жомарт Токаев заявил в своем выступлении на саммите этого межгосударственного объединения, прошедшего 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Отмеченное же заявление Си Цзиньпина является хорошим основанием для подачи Казахстаном официальной заявки на вступление в БРИКС, возможно уже в следующем году. Продвижение развития транспортно-логистического потенциала Казахстана при участии Китая. Показательным в этом отношении стало участие руководителей двух стран в церемонии отправки партии грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. При этом Казахстан рассчитывает на увеличение объемов грузоперевозок по нему с 2,8 млн тонн в 2023 году до 10 млн тонн к 2027 году. Расширение уровня использования Казахстаном и Китаем в отношениях друг с другом инструментов "мягкой силы". Показательным в связи с этим стало открытие в Астане филиала Пекинского университета языка и культуры и второй "Мастерской Лу Баня" (первая была открыта 9 декабря 2023 года в Усть-Каменогорске. – Прим. ред.). Кроме того, был дан старт деятельности культурных центров Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Договоренность о продолжении диалога в формате "Центральная Азия – Китай". Ее важность обусловлена тем, что очередной саммит глав государств региона и КНР пройдет в 2025 году в Казахстане.

Обращает также на себя внимание то, что по времени госвизит Си Цзиньпина в Казахстан проходит в течение трех дней. Это обстоятельство лишний раз подтверждает важность казахстанско-китайских отношений во внешнеполитической повестке КНР.

Добавим, что по итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное заявление и 31 межпартийный, межгосударственный, межведомственный и коммерческий документ.