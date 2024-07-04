Казахстан – Китай: уважение, взаимовыручка и обоюдная выгода
Итоги визита проанализировал казахстанский политолог Андрей Чеботарев. Он отметил, что приезд Си Цзиньпина можно расценивать как акт политической поддержки Китаем завершающегося председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Немаловажно, что в последнее время казахстанское руководство стало активно использовать в процессе осуществления внешнеполитической деятельности инструменты медийной дипломатии, подчеркивает Чеботарев. Речь в данном случае идет о взаимных публикациях в ведущих СМИ статей или интервью глав Казахстана и государства-партнера перед встречей друг с другом. Эти материалы главным образом отражают их оценки по имеющимся ключевым результатам и информацию о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Такой своего рода медийный обмен, к примеру, был сделан в ноябре 2023 года перед официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Тогда Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью "Известиям", а его российский коллега – "Казахстанской правде".
Рассматриваемая практика была использована и в преддверии госвизита Си Цзиньпина, статью которого опубликовал "Казинформ". Президент Казахстана, в свою очередь, дал интервью "Синьхуа". У первого из них важным моментом, в частности, стало обозначение четырех принципов, определяющих китайско-казахстанские отношения.
Это – взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений.
Также обращает на себя внимание высказывание председателя КНР о взаимодополнении экономик Китая и Казахстана по своей структуре. А это означает, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран находится на довольно серьезном уровне.
Достаточно отметить, что в 2023 году товарооборот между ними вырос на 30%, достигнув 41 млрд долларов. А общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана в настоящее время составляет более 25 млрд долларов.
Кроме того, Китай выражает готовность расширить доступ казахстанским товарам на свой рынок, чему призвано способствовать развитие транспортно-логистических коридоров между ними.
"В связи с этим не случайными стали недавние ратификация Казахстаном межправительственных соглашений по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и о международных автомобильных перевозках, а также введение режима "открытое небо", позволяющего выполнять до 42 грузовых авиарейсов в неделю".Андрей Чеботарев
Прошедшие сегодня переговоры между главами Казахстана и Китая ознаменовались следующими основными итогами:
- Подписание Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином совместного заявления, в котором, скорее всего, подтвержден статус-кво в отношениях двух стран и обозначены приоритетные направления их дальнейшего развития.
- Подписание 31 документа межправительственного, межведомственного и коммерческого характера. В том числе в рамках сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. В последнем случае конкретные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, обсуждались 2 июля премьер-министром РК Олжасом Бектеновым с руководителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоуляном и корпорацией CITIC Group Си Гохуа.
- Демонстрация Казахстаном неизменности своей позиции относительно политики "одного Китая". Особенно это актуально на фоне частых проявлений со стороны США и ЕС политической поддержки Тайваня.
- Признание Китаем Казахстана в качестве средней державы (Middle Power). Тем самым этот статус нашей страны постепенно обретает конкретное политическое выражение.
- Выражение Китаем поддержки стремления Казахстана вступить в состав БРИКС. Следует отметить, что о готовности страны внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника Касым-Жомарт Токаев заявил в своем выступлении на саммите этого межгосударственного объединения, прошедшего 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Отмеченное же заявление Си Цзиньпина является хорошим основанием для подачи Казахстаном официальной заявки на вступление в БРИКС, возможно уже в следующем году.
- Продвижение развития транспортно-логистического потенциала Казахстана при участии Китая. Показательным в этом отношении стало участие руководителей двух стран в церемонии отправки партии грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. При этом Казахстан рассчитывает на увеличение объемов грузоперевозок по нему с 2,8 млн тонн в 2023 году до 10 млн тонн к 2027 году.
- Расширение уровня использования Казахстаном и Китаем в отношениях друг с другом инструментов "мягкой силы". Показательным в связи с этим стало открытие в Астане филиала Пекинского университета языка и культуры и второй "Мастерской Лу Баня" (первая была открыта 9 декабря 2023 года в Усть-Каменогорске. – Прим. ред.). Кроме того, был дан старт деятельности культурных центров Казахстана в Пекине и Китая в Астане.
- Договоренность о продолжении диалога в формате "Центральная Азия – Китай". Ее важность обусловлена тем, что очередной саммит глав государств региона и КНР пройдет в 2025 году в Казахстане.
Обращает также на себя внимание то, что по времени госвизит Си Цзиньпина в Казахстан проходит в течение трех дней. Это обстоятельство лишний раз подтверждает важность казахстанско-китайских отношений во внешнеполитической повестке КНР.
Добавим, что по итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное заявление и 31 межпартийный, межгосударственный, межведомственный и коммерческий документ.