Сулейманов: на саммите ШОС лидеры говорят о новой странице в истории "Большой Евразии"

В Астане подводят итоги прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Мнение российского политолога Артура Сулейманова о том, какие преимущества для Казахстана открыла эта международная встреча и какие важные документы подписали главы государств, в материале Zakon.kz.

– Артур Рамилевич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что подписанные на саммите документы откроют новую страницу сотрудничества в рамках организации и будут содействовать системному и всестороннему ее развитию. В каком направлении будет усилена работа?



– Изначально организацию создавали для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять экстремизму, терроризму и сепаратизму. Полагаю, что в условиях международной нестабильности "три силы зла" приобрели новые опорные точки. Если сравнить интенсивность и активность экстремистских и террористических угроз, то они заметно выросли. Это объясняется, в том числе, ростом региональных и локальных конфликтов, которых за последний год стало примерно на 30% больше. Ситуация в Афганистане также остается непростой. В ШОС уделяется особое внимание афганской ситуации, но ее разрешения на данный момент не наблюдается. В то же время ШОС пытается "нащупать" наиболее оптимальный вариант с включением Афганистана в общие экономические, транспортно-логистические, технологические проекты. Но риски все равно еще высоки. К этому добавляются угрозы со стороны Европы, НАТО, поддержка фашистских и экстремистских движений. Так, на границе с Беларусью за последнее время активизировались зарубежные военные силы из Украины и НАТО. И если Беларусь становится членом ШОС, то это уже вызовы общие. Все эти проблемы в современном контексте приобретают особое стратегическое значение для стабильности пространства ШОС. Особенно на фоне попыток Запада продавить свое военное присутствие в Центральной Азии и раскачать ситуацию в Афганистане. ШОС становится проводником многополярности и, одновременно, центром притяжения международной политико-экономической активности. При этом многополярность не подразумевает хаоса и игры без правил, скорее тяготеет к новым смыслам в международных отношениях, когда учитываются голоса ранее не учтенных государств и регионов.

– Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте, резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу.

– Президент Токаев отметил, что именно с этой целью Казахстан ранее и предложил реализацию инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие". Она отражает общие настроения в организации. В основе инициативы лежит принцип коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития государств в эпоху турбулентности международных отношений. Полагаю, что на пространстве ШОС формируется эффективный многосторонний механизм сотрудничества. На фоне открывающихся возможностей такой механизм необходим. Эта инициатива закрепляет его на документальном уровне.

– Какие преимущества для Казахстана открывает саммит ШОС?

– Казахстан – это один из учредителей таких организаций, как ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. За эти годы за РК закрепился неофициальный статус государства-флагмана в вопросах продвижения евразийских инициатив и консолидации организаций для укрепления мира и безопасности. Если говорить про текущую повестку, то председательство Казахстана в Шанхайской организации проходит на фоне турбулентности международных отношений, активизации старых и появления новых конфликтов. Отмечу, что все инициативы РК, представленные в период председательства в ШОС, были широко поддержаны другими участниками и партнерами. Это свидетельствует о важной роли Казахстана в развитии Шанхайской организации, а также его политико-экономической субъектности и востребованности продвигаемых инициатив. В этом проявляется преимущество и мощь Казахстана.

– Касым-Жомарт Токаев неоднократно выдвигал инициативы, которые были поддержаны представителями других стран, и не только в рамках ШОС, но и на других международных площадках. О чем это свидетельствует?

– Это говорит о правильно выбранном дипломатическом курсе Казахстана и довольно высоком авторитете его лидера. На международном уровне многие инициативы РК, действительно, встречают поддержку. Этот фактор способствует гармонизации международных отношений и будет в дальнейшем только усиливаться.

– К слову, говоря о высоком авторитете президента РК, на днях в сети опубликовали итоги рейтинга, которые свидетельствуют о хорошей поддержке реформ Касым-Жомарта Токаева казахстанцами. Что отражает этот момент?

– Этот рейтинг, на мой взгляд, отражает объективную картину в Казахстане. Последовательность реформ Касым-Жомарт Токаева приносит ожидаемые эффекты во внешнеполитической и внутриполитической деятельности страны. После январских событий 2022 года главе вашего государства необходимо было перезапустить общественно-политическую ситуацию и экономическую модель в стране. И с этого момента начинаются масштабные политические и экономические реформы.

– Саммит состоялся в формате "ШОС плюс". Как это отразится на сотрудничестве участников международной диалоговой площадки?

– Саммит в Астане не стал рядовым событием международного значения. Его главная особенность – в масштабности и своевременности. Формат и представительство саммита позволяют, с одной стороны, сформировать мощную программную часть ШОС на годы вперед, с другой стороны, провести двухсторонние переговоры по наиболее острым и волнующим вопросам. Проблемы, которые обсудить в другом формате не получится. Сейчас для этого самое подходящее время. Также отдельно хочется выделить еще три момента. Во-первых, итогом встречи стало предоставление Беларуси статуса полноправного члена ШОС. Это решение укрепит организацию и отвечает национальным интересам стран-участниц. В экономическом плане на ШОС приходится примерно четверть мирового ВВП, 40% мирового населения и четверть территории земного шара. В этом плане речь идет уже о несколькомиллиардном рынке, который открывается для ее участников. В рамках евразийской интеграции это решение позволит синхронизировать некоторые проекты в формате ЕАЭС – ШОС. Во-вторых, участники саммита выступили с обращением к мировому сообществу о принятии "новой парадигмы безопасности". Отмечу, что внешнеполитические подходы государств – участников ШОС совпадают по основным моментам. Организация не может оставаться в стороне от общемировых процессов. Большая часть мирового сообщества устала от гегемонии Запада и выступает за более справедливый мир (справедливую экономическую среду). Принцип безопасности не должен обеспечиваться за счет усиления одних и ослабления других. Все эти инициативы укоренились в ШОС и имеют общий геополитический посыл. Россией ШОС рассматривается как одна из авторитетных структур, которую необходимо привлечь для создания новой архитектуры системы евразийской безопасности. Об этом говорил российский лидер Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД России. Для Казахстана ШОС представляет собой постоянный приоритет в своей сбалансированной внешней политике. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил в интервью китайскому агентству "Синьхуа". Именно поэтому Казахстаном продвигается важная инициатива ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". По большому счету в этом вопросе позиции России и Казахстана максимально приближены. В-третьих, саммит закрепляет в международных отношениях формат сотрудничества "ШОС плюс". Его нельзя назвать новым, но в силу сложившихся обстоятельств он вызывает наибольшее одобрение и доверие со стороны мирового сообщества Не-Запада. ШОС становится собирательной и наиболее привлекательной моделью, учитывающей интересы всех ее участников, высказывающих вполне справедливые требования и видящих мир по-новому.

– Какие у вас были ожидания от Астанинского саммита?

– Ожидания в большей степени были связаны с разработкой новой стратегии развития ШОС до 2035 года. По объективным причинам организация за последние годы заметно трансформировалась. Если в 2015 году в Уфе принималась стратегия с учетом интересов шести государств на перспективу совместного развития, то теперь речь идет уже о позиции двадцати шести стран. Это вместе со странами-наблюдателями и партнерами по диалогу. Полагаю, что этот документ станет основополагающим и будет отражать основной вектор развития организации с учетом сложившихся вызовов и угроз.

– Какие важные политические документы и стратегии были приняты на саммите ШОС в Астане?

– На саммите подписали 24 совместных документа, а также приняли Астанинскую декларацию, подтверждающую приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. Кроме того, были одобрены предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. Это решение уже давно назрело. Необходимы современные подходы к работе ШОС, которые бы включали алгоритмы более тесного и прозрачного взаимодействия с партнерами.