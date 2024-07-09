Снизить уровень пагубной зависимости: сенаторы высказались о новом законе против лудомании

Новый закон о лудомании позволит снизить уровень зависимости, предоставит необходимую поддержку игроманам и создаст безопасные условия для всех казахстанцев. Такое мнение выразили сенаторы, сообщает Zakon.kz.

8 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, госинспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Глава государства отметил, что в борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам. Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.

Депутат Сената Парламента РК Асем Рахметова считает, что это важный шаг в укреплении общества и защите граждан от разрушительного влияния азартных игр.

"Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам). Немаловажным аспектом является то, что в ходе подготовки проекта закона были учтены мнения не только экспертов, но и народа. Общественность инициировала петицию о запрете азартных игр для государственных служащих и правоохранителей, которая стала первой одобренной петицией в рамках запущенного по поручению главы государства института онлайн-петиций". Асем Рахметова

Асем Рахметова подчеркнула, что усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса. Установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности. Также для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года.

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Депутат Сената Парламента Казахстана Айнур Аргынбекова уточнила, что в борьбе с лудоманией главным является консолидированная, последовательная и системная работа госорганов, неправительственных организаций, а также общественности.

"Закон запрещает участие в играх должникам, включенным в Единый реестр, лицам младше 21 года, а также тем, кто установил самоограничение на участие азартных играх и пари. Ответственность за допуск этих категорий несут владельцы казино и букмекерских контор. Запрет на участие в азартных играх введен также для госслужащих, военнослужащих и сотрудников специальных госорганов – им за нарушение запрета грозит увольнение. Закон предусматривает также принятие типовых правил работы игорных заведений, букмекерской конторы или тотализаторов. Это необходимо, чтобы сделать деятельность таких заведений понятной и прозрачной, включить нормы, защищающие интересы клиентов казино и букмекеров". Айнур Аргынбекова

Спикеры заявили, что закон обновлен и, безусловно, улучшен, благодаря большой и совместной работе депутатов Парламента, правительства, экспертов и общественности. На заседаниях рабочих групп участники открыто и активно обсуждали каждую норму закона.

Сенаторы уверены, что новые меры позволят снизить уровень зависимости, предоставят необходимую поддержку пострадавшим и создадут более безопасные условия для окружающих. И все это значительно оздоровит общество от такой социальной эпидемии, как лудомания.