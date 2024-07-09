Детская молочная кухня в Семее на грани закрытия

Производство биолакта и других продуктов детского питания в единственной в Семее детской молочной кухне за последние годы снизилось практически в пять раз, сообщает Zakon.kz.

Одна из трех оставшихся в Казахстане детских молочных кухонь открылась в Семее в 2002 году. И за 22 года она познала и взлеты, и падения. И это касается не качества продукции, а ее востребованности на местном рынке.

"В 1990-е годы все детские молочные кухни в Семее были закрыты, детское питание стало огромным дефицитом. А ведь детей надо было кормить. Спрос был огромный. Поэтому, когда появилась малейшая возможность взять кредит и закупить оборудование, мы на базе бывшего отдела производства лекарственных препаратов в своей аптеке развернули производство биолакта и других продуктов переработки молока для питания детей раннего возраста", – рассказал директор детской молочной кухни ТОО "Хаким" Кажимукан Тулеуов.

И, надо сказать, дело пошло достаточно успешно. Уже через два-три года количество детей, которые ежедневно получали биолакт в детской молочной кухне, достигало 200, а иногда и трехсот человек, а производство биолакта выросло до 500 литров в сутки.

"Мы работали напрямую с управлением здравоохранения Восточно-Казахстанской области через процедуру государственных закупок. И, выиграв конкурс, централизованно обеспечивали всех детей в городе детским питанием. Но, как только изменилась структура финансирования учреждений первичной медико-санитарной помощи, ситуация резко изменилась. Сегодня мы кормим не более 25 малышей в месяц, а объемы производства биолакта сократились до 100 литров в сутки", – пояснила заведующая детской молочной кухней в Семее Торгын Жакенова.

Отметим, что еще год назад количество детей достигало 40-45 человек в месяц, а объемы производства – 150-200 литров в сутки. Всего за год объемы сократились вдвое, а по сравнению с годами расцвета – в пять раз.

Кому положено?

Отметим, что речь идет об обеспечении детей бесплатным детским питанием за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz / Екатерина Гуляева

Как рассказала корреспонденту Zakon.kz заведующая отделением врачей общей практики поликлиники №9 Семея Гулжан Шлясова, обеспечение бесплатным детским питанием строго регламентировано специальным приказом министра здравоохранения, где расписано бесплатное обеспечение лекарственными препаратами определенных категорий граждан. Одним из направлений в этом приказе значится и детское питание для малышей в возрасте до одного года.

"Для выписки рецепта для детского питания существуют абсолютные и относительные показатели. Их перечень указан в приказе министра здравоохранения", – пояснила Гулжан Шлясова.

Так, к абсолютным показателям относятся: искусственное вскармливание по причинам тяжелых заболеваний матери – ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза, либо заболевания самого ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия или болезнь "кленового сиропа". В качестве социального показателя для выписки рецепта на бесплатное питание ребенка может стать факт усыновления малыша в возрасте до одного года, однако сейчас таких случаев в практике почти не наблюдается.

"На одном из участков в нашей поликлинике есть ребенок, которому еще в родильном доме установили тяжелое генетическое заболевание – фенилкетонурия. Сейчас ему уже два года, и для его кормления вообще разработана отдельная схема, потому что обычное питание ему не подходит ни при каких обстоятельствах", – дополнила Гулжан Шлясова.

Что касается относительных показателей, то здесь список гораздо длиннее. Бесплатное детское питание могут выписать ребенку, чья мать по состоянию здоровья вынуждена принимать психотропные или гормональные препараты. Кроме того, на поддержку государства могут рассчитывать семьи, где родилось одновременно двое и более детей, а также матери, обучающиеся на очной форме обучения в колледжах или вузах. Временно могут выписать рецепт тем детям, чьи матери проходят стационарное лечение и не могут регулярно кормить ребенка грудным молоком.

По словам Гульжан Шлясовой, в настоящее время в их поликлинике бесплатным детским питанием обеспечивается 17 детей в возрасте до одного года, девять из которых получают биолакт. При этом количество детей постоянно варьируется и списки бесплатников корректируются ежемесячно.

"Желающих получить рецепт на бесплатное детское питание очень много. В том числе и среди многодетных и малообеспеченных семей, а также других категорий социально уязвимых слоев населения. Но в приказе министра здравоохранения эти категории граждан не указаны, и мы вынуждены отказывать им в рецептах", – прокомментировала ситуацию Гулжан Шлясова.

Развивать сеть не на что

Впрочем, бывает и так, что матери сами отказываются от биолакта просто потому, что им не на что ежедневно ездить через весь город в детскую молочную кухню.

"В период материального благополучия и стабильного роста производства мы работали с сетью крупных городских аптек и некоторыми врачебными амбулаториями и поликлиниками, куда централизованно поставляли биолакт, творог, сметану, йогурт и обыкновенное пастеризованное молоко жирностью 3,2% ежедневно. И уже там шла раздача бутылочек в руки каждого клиента. Сейчас ситуация изменилась", – рассказал корреспонденту Zakon.kz директор детской молочной кухни в Семее Кажимукан Тулеуов.

По его словам, сегодня многие аптеки и поликлиники отказались от сотрудничества с детской молочной кухней, поскольку хранение детского питания требует соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических условий. На сегодняшний день большую часть биолакта родители получают непосредственно в детской молочной кухне, а небольшую часть реализуют в поликлинике "Хаким" в левобережной части Семея и в одной-двух крупных аптеках города.

"Потребность в биолакте есть, и она достаточно высокая. Однако далеко не каждая семья имеет возможность покупать по пять-шесть бутылочек объемом 200 мл ежедневно. Стоимость одной порции составляет 290 тенге. Получается, что если ребенок полностью на искусственном вскармливании, ему полагается шесть порций, а это 1740 тенге в день, или 52 200 тенге в месяц. И это только затраты на биолакт, не считая других трат на ребенка в раннем возрасте", – подсчитала Торгын Жакенова.

Однако развивать сеть пунктов раздачи и реализации продукции детской молочной кухни у предприятия сейчас нет возможности. Во-первых, объемы производства настолько малы, что доходов у предприятия практически нет. Во-вторых, по СанПиНу, здесь должно работать не менее 12 человек, тогда как в обычном цехе по переработке молока достаточно трех работников. И дополнительно содержать продавцов в нескольких точках продаж, соблюдая при этом жесткие условия хранения продукции, пока предприятию просто не по силам.

"Выход был бы возможен, если бы детские сады, мини-центры и даже школы проводили государственные закупки на детское питание. Мы уже обращались с подобным предложением в управление образования Абайской области, и там пообещали подумать над этим. Но пока никаких результатов нет", – дополнил Кажимукан Толеуов.

Полезный спаситель

То, что биолакт – ценнейший продукт детской кухни – факт бесспорный. На нем выросло не одно поколение детей-искусственников.

"В 1982 году у меня родилась сестренка. Она была совсем маленькой, когда у мамы начался мастит, и для лечения ей выписали повязки с мазью Вишневского. Особый запах этой мази отбил любое желание ребенка прикладываться к материнской груди. Так моя сестренка стала искусственницей. И я в свои 12 лет взяла на себя заботу об обеспечении ее питанием", – вспоминает Айгуль Алиакпарова.

По ее словам, она каждый день бегала в детскую молочную кухню при детской поликлинике в Караганде, где меняла пустые чистые бутылочки на шесть порций биолакта.

"Для меня детская молочная кухня ассоциируется с теплыми воспоминаниями детства. Каждое утро в моей сумке "звенели" детские бутылки. Биолакт спас жизнь моей любимой сестры. Это очень полезный продукт для ребенка и для его ЖКТ в сравнении с искусственными порошковыми смесями. А если учитывать, что врачи говорят о кишечнике, как о втором мозге человека, то можно понять, насколько полезно кормить ребенка правильным продуктом", – призналась Айгуль Алиакпарова.

Своя история и у Елены Белкиной из Семея. В 2007 году у нее родился сын. И молока было столько, что ей хватало еще в родильном доме подкармливать двух девочек-близняшек, чья мама в первые дни не могла их кормить. Но в шесть месяцев ребенок стал упорно отказываться от грудного молока.

"Никакие ухищрения не помогали. Днем он не брал грудь ни в какую. Только ночью месяцев до семи удавалось его хоть немного покормить грудным молоком. Вот так и пришлось перейти на биолакт. Сладкий кефирчик стал для нас настоящим спасением. Ребенок здорово прибавил в весе и развивался в соответствии с нормой", – вспоминает Елена Белкина.

Целебные свойства биолакта



Целебные и питательные свойства биолакта давно известны. По словам Кажимукана Толеуова, его можно использовать даже в качестве профилактики для комплексной терапии опорно-двигательного аппарата.

"Посмотрите, какие слабые, тонкие кости у современных детей. Потому что они совсем мало употребляют в пищу молоко и молочнокислые продукты. Помню, мы в свое время откуда только не падали, разбивали в кровь колени, а кости оставались целы. Перелетали через руль велосипеда и отделывались лишь небольшими ушибами. Лишь однажды мальчик из моего двора упал со значительной высоты и сломал ногу. Мы всей гурьбой бегали, чтобы посмотреть на это чудо: как это можно сломать ногу? А что сейчас? Даже на безопасной детской площадке дети умудряются получать серьезные травмы и переломы", – посетовал Кажимукан Толеуов.

Кроме того, биолакт полезен еще и благотворным влиянием на работу кишечника. Полезные бифидобактерии, находящиеся в нем, позволяют нормализовать работу кишечника, а значит, обеспечить высоким иммунитетом весь организм.

Для этого биолакт можно и нужно пить не только грудным детям, но и взрослым, особенно, когда они принимают антибиотики. Ну и, конечно, биолакт следует ввести в ежедневный рацион пожилых людей. Им также необходимы микроэлементы и бифидобактерии, а также кальций, чтобы поддержать ослабленные кости.

Итак, вопрос открыт: останется ли в Семее чудом сохранившаяся детская молочная кухня? Без поддержки государства в рамках программы охраны материнства и детства, грамотной стратегии государственных закупок и расширения списка категорий людей, нуждающихся в детском молочном питании, детские молочные кухни могут вообще исчезнуть из системы здравоохранения Казахстана, как это уже случилось во многих регионах страны.