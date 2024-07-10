Чем опасны энергетики и кому нежелательно их употреблять

Вопрос об ограничении доступа несовершеннолетних к энергетикам обсуждался неоднократно. Новый закон, когда вступит в силу, официально запретит их продажу лицам младше 21 года. Zakon.kz решил выяснить, чем могут быть вредны такие напитки и в каких странах уже существуют подобные запреты.

8 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса, в том числе включающий в себя запрет на продажу энергетических напитков молодежи.

"Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", – сообщили в Акорде.

Согласно новому закону, вводится статья 108-1 "Профилактика ограничения потребления энергетических напитков", предусматривающая запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года, запрет продажи энергетиков в вендинговых аппаратах. Также в случае сомнения в достижении покупателем 21 года вводится требование о предоставлении удостоверения личности и отказе в продаже энергетиков, если документ не был предоставлен.

В местах, где осуществляется продажа энергетических напитков, на видном месте должна быть размещена надпись "Запрещена продажа энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года".

Врач психиатр-нарколог Гульмира Садвакасова считает важным, что возрастной ценз к покупке энергетических напитков отныне законодательно закреплен. Поскольку зависимость от психоактивных веществ формируется быстро, а состав энергетиков вреден для здоровья молодого и растущего организма.

"Во всем мире отношение к энергетическим напиткам такое – чтобы они были менее доступны для подрастающего поколения. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В целом, мы не можем запретить употреблять энергетики, так как это право каждого человека. Но, когда мы говорим про несовершеннолетних, то здесь нужны законодательные меры. Когда мы можем, по крайней мере, ограничить или хотя бы как можно дальше отодвинуть возраст первых проб, возрастной сегмент нужно обязательно обозначать. Потому что сами несовершеннолетние не осознают, сколько они могут выпить энергетиков, у них биологически не сформирован контроль". Гульмира Садвакасова

По словам специалиста, проблема зависимости от энергетиков настолько актуальна во всем мире, что ВОЗ разрабатывает новый классификатор болезни как отдельный диагноз и расстройство. Если раньше в общей группе стимуляторов была только зависимость от кофеина, то теперь появится зависимость от энергетических напитков из-за большого содержания синтетических стимуляторов.

В части международного регулирования продажи энергетиков ВОЗ выразила озабоченность по поводу высокого содержания в них сахара и кофеина и рекомендовала ограничить их потребление, особенно среди детей и подростков.

Законодательные меры по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним давно существуют и в других странах. Годами ранее такое же ограничение продажи было введено в Литве, Латвии, Турции, Китае, России, Татарстане, Уругвае, Швеции, Великобритании, Норвегии и Азербайджане. Кроме того, ряд стран ввели запрет на рекламу энергетиков и их продажу в школах, спортивных учреждениях и университетах.

Гульмира Садвакасова объяснила, что задача энергетического напитка – использовать максимально все ресурсы организма в определенный момент и снять усталость. А именно вызвать большой выброс дофамина, а для этого в напитке должно быть достаточно кофеина.

"Высокое содержание кофеина, сахара, таурина и других стимуляторов в энергетике влияет на выработку дофамина и нейромедиаторов. До момента, когда идет массивный выброс этих нейромедиаторов, человек испытывает состояние подъема. Условно любое психоактивное вещество берет изначально энергию из организма "в кредит". Поэтому затем и происходит истощение. Но если идет умеренное употребление, то организм успевает восстановиться. А когда человек ежедневно употребляет энергетики, то последствия могут быть необратимы". Гульмира Садвакасова

Психиатр-нарколог отметила, что энергетик для взрослого человека – это стимулятор в отношении рабочего времени. В период употребления напитка человек находится в приподнятом настроении, а уже без него ощущает состояние подавленности. Со стороны сердечно-сосудистой системы кофеин имеет сильное кардиотропное действие, он повышает сердцебиение и давление.

Кому противопоказаны энергетики:

Несовершеннолетним.

Беременным и кормящим матерям.

Людям с хроническими заболеваниями (проблемы с сердцем, сахарный диабет, гипертония, язва желудка и др.).

Говоря о влиянии энергетиков на молодой организм, врач пояснила, что так как организм несовершеннолетнего не до конца сформирован, в первую очередь страдает сердце и центральная нервная система.

"Отсюда у подростка может возникнуть энцефалопатия, аритмия, депрессия, судорожный синдром, кардиопатия или тахикардия. Естественно болезни не одномоментно возникают, но со временем они могут появиться. В целом для растущего организма вредны различные психоактивные вещества. Мы часто говорим, что зависимость от энергетиков может быть входными воротами для ребенка. Они могут в какой-то момент привести к тому, что человеку захочется чего-то большего. Это могут быть алкоголь или наркотики. Такое утверждение не абсолютно, но риски имеются", – говорит Садвакасова.

Врач-психиатр отмечает, что если взрослый человек каждый день будет пить энергетик, со временем появится потребность в увеличении дозы. Поскольку одна банка напитка уже не будет вызывать нужного эффекта.

"То есть без стимулятора человек уже не может сконцентрироваться и выполнять свою ежедневную работу. Впоследствии постоянное истощение нервной системы может привести к раздражительности. Это так же, как с алкогольной, табачной и наркотической зависимостью". Гульмира Садвакасова

Специалист назвала первые признаки зависимости:

Мысль об энергетике.

Нарушение сна.

Тревожность.

Бессоница (двое суток и более).

Поверхностный сон и частые пробуждения.

Переменчивость настроения.

Врач психиатр-нарколог Анар Тастембекова в беседе с Zakon.kz порекомендовала перед употреблением любого напитка изучить состав, так как в их содержании может быть большое количество аллергенов. При этом не рекомендуется совмещать потребление энергетических напитков с медикаментами, кофе и алкоголем.

"Если у человека напряженный ритм жизни и нужно постоянно быть в тонусе, то следует поискать альтернативные источники энергии. Когда вы эмоционально не можете сделать работу, лучше отложить и закончить ее позже. Следует всегда бережно относиться к своему здоровью и стараться больше развивать полезные привычки", – говорит Тастембекова.

Эксперты отмечают, что сегодня организм человека и так находится в состоянии постоянного стресса и поэтому нуждается в его снятии. Однако, помимо энергетических напитков и психоактивных веществ существует масса других способов получения энергии. Это занятия спортом, правильное питание, прогулка, контрастный душ и т.д. Все вышеупомянутое также вызывает выработку дофамина в не меньших количествах, чем энергетический напитое.