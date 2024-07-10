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Подготовка, как у спецназа: отбор и подготовка казахстанских миротворцев к командировкам

миротворцы, ООН, подготовка, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:30 Фото: Центр подготовки миротворцев РК
Часто специалисты сравнивают подготовку миротворцев с подготовкой подразделений специального назначения. Прежде чем надеть голубую каску, военный должен пройти строгий отбор и непростую подготовку. Как в Казахстане отбирают миротворцев и как их готовят к миссии, в материале Zakon.kz.

Как отбирают?

Отбором кандидатов на службу в миротворческие подразделения РК занимаются специальные комиссии, в состав которых входят офицеры воинских частей и военных учебных заведений Минобороны.

В первую очередь, для будущего курсанта важно пройти строгую медицинскую комиссию. Врачи тщательно изучают здоровье военного на предмет противопоказаний для выезда в длительные командировки в иностранные государства.

Далее идет проверка морально-психологической устойчивости курсанта. Специалисты выявляют адаптационный потенциал кандидата в миротворцы, предрасположенность его к необдуманным действиям и выявление суицидальных рисков, тревожных и депрессивных тенденций.

Прошедшие медкомиссию и психологические тесты военнослужащие сдают зачеты по физической подготовке и экзамен по вождению на полноприводном автомобиле с механической коробкой передач.

Как готовят?

В целом, Вооруженные силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные и инженерные.

Подготовка военнослужащих ведется в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК, который базируется в Алматы. Будущих миротворцев учат, как правильно обеспечивать охрану миротворческой базы, организовывать блок-посты и защищать гражданское население, а также правилам конвоирования и сопровождения гуманитарных грузов.

миротворцы, Центр подготовки, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:30

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

Миротворцы углубленно изучают английский язык, полевую медицину, радиосвязь, саперное дело, правила применения силы, а также изучают нормы международного и гуманитарного права. Кроме этого, инструкторы-преподаватели делают особый акцент на индивидуальную подготовку военных.

"Важно, чтобы миротворец полностью знал свою специальность. К примеру, если военнослужащий имеет специальность пулеметчика, то он обязан полностью владеть своим оружием: уметь его починить и знать, как его наиболее эффективнее использовать", – рассказал инструктор-преподаватель Центра подготовки Нурлан Айтимов.

Немало учебных часов уделяется истории стран, куда планируется отправка казахстанских военных. В каждой стране свои традиции и нравы, поэтому курсанты должны не просто изучать иностранные языки, но и вникать в их культурные особенности. Миротворец должен знать, где, как и с кем себя можно и нужно вести.

В подготовке миротворцев участвуют и сотрудники КНБ. Они рассказывают военнослужащим, как противостоять террористическим организациям и экстремистским группировкам на подконтрольных миротворцам территориях. Стоит отметить, что не все курсанты Центра проходят курс обучения до конца.

"Небольшой процент военнослужащих отсеивается в процессе подготовки. Специалисты внимательно наблюдают за курсантами и в конце обучения могут рекомендовать руководству оставить того или иного человека дома. Некоторые военные сами отказываются от миссии по семейным обстоятельствам. Некоторые не выдерживают нагрузок", – рассказал Нурлан Айтимов.

Куда отправляются после подготовки?

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

миротворцы, миссия ООН, центр подготовки, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:30

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанцы проходят службу в миссиях ООН: 5 офицеров – в Западной Сахаре, 2 – в Центральноафриканской Республике, 2 - в Демократической Республике Конго, 9 – в Ливане. На Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

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