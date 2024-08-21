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Законодательство РК

Какая ответственность предусмотрена для физлиц, не предоставивших декларацию, рассказали в ДГД

Какая ответственность предусмотрена для физлиц не предоставивших декларацию, рассказали в ДГД, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 12:43 Фото: pxhere
Департамент государственных доходов Алматы выпустил на базе ИС "Параграф" специальное обращение к гражданам с разъяснением, как работают информационные системы КГД для обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

С 2021 года Министерство финансов РК получает информацию о доходах граждан в иностранных банках. Данные поступают ежегодно более чем от 80 стран, таких как Великобритания, Франция, Турция и другие.

Это происходит благодаря международному соглашению в рамках конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

Сведения используются для определения налоговых обязательств граждан по индивидуальному подоходному налогу.

Какие гарантии обеспечения информационной безопасности и недопущения утечки данных в декларации?

Информационные системы КГД работают в закрытом контуре без выхода в интернет, что обеспечивает сохранность всех сведений, полученных от налогоплательщиков.

Ежеквартально государственная техническая служба проводит мониторинг обеспечения информационной безопасности систем КГД.

Кроме того, доступ к декларациям имеет ограниченный круг сотрудников, которые несут персональную ответственность, включая административную и уголовную.

Какая административная ответственность предусмотрена для физических лиц?

Важно отметить, что налоговые органы не стремятся сразу штрафовать за первые нарушения. Всегда выносится предупреждение. Лишь при повторном нарушении применяются штрафы.

Так, за непредоставление декларации впервые выносится предупреждение. И лишь за повторное нарушение – штраф в течение года 15 МРП.

За предоставление неполных или ложных данных также сначала делается предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в 3 МРП.

При сокрытии налогооблагаемых объектов штраф составляет 200% от суммы неуплаченных налогов при первом нарушении и 300% – при повторном.


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