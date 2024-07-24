Новые дома для пострадавших от паводка жителей Кульсары будут готовы ближе к осени

В городе Кульсары Атырауской области продолжается подсчет ущерба от паводков. На сегодняшний день владельцы 2603 домов подписали договор с местным акиматом о согласии на получение компенсаций. Большинству из них уже перечислены денежные средства, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в пострадавшем от паводка населенном пункте полным ходом идут строительно-восстановительные работы, которые должны завершиться ближе к осени.

"Из 2633 жителей 1429 человек получили компенсацию на приобретение жилья, их дома были признаны аварийными независимой технической экспертизой. 1174 получили компенсацию на ремонтно-восстановительные работы, той же экспертизой дома этих жителей были признаны подлежащими ремонту", – проинформировал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Джумагазиев.

Кроме того, по его словам, в Кульсары, в микрорайоне Болашак продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. В 75 домах залит фундамент, завершена кладка стен в 51 доме, еще в 10 домах начаты работы по перекрытию кровли. 80 домов планируется завершить до 1 сентября, еще 20 домов – до конца сентября.

Для своевременного завершения работ количество подрядчиков, задействованных в строительстве, увеличено с 3 до 8 компаний. Стоит отметить, что возведение 80 домов финансируется за счет общественного фонда "Қазақстан халқына", 20 домов – за счет местного бюджета.

Если одни жители Кульсары начали ремонтно-восстановительные работы, то другие принялись за активное строительство, а третьи и вовсе поменяли прописку и переехали в другой город.

Фото: Zakon.kz/Эльмира Алдашбаева

Эльмира Алдашбаева – одна из жительниц, чье жилье было затоплено во время весеннего паводка. Дом, долгое время простоявший в воде, оказался непригодным для проживания. Поэтому благодаря финансовой помощи от государства семья решила построить новый дом.

"У нас был большой четырехкомнатный дом 2004 года постройки с двумя пристройками. Никогда не забуду ту ночь, когда нам сообщили, что в аул идет большая вода. К полуночи, взяв в руки документы и необходимую одежду, мы выбежали из дома. Муж и сын остались в ауле, а меня вместе с дочерями отвезли в эвакопункт на Тенгизе. Сын позвонил в 3 часа ночи и сказал, что вода все-таки проникла в наш дом. Она поднялась почти на метр, и это с учетом того, что у нас прочный и высокий фундамент на 80 сантиметров. Это было ужасно. В итоге мебель, бытовая техника, одежда – все пришло в негодность...", – вспоминает женщина.

Возвращаться и жить там, конечно, было невозможно. Поэтому, прожив в эвакопункте 20 дней, семья решила снять квартиру неподалеку от старого дома и начать постепенно приводить жилье в порядок своими силами. А с наступлением лета они перебрались туда, осушили комнаты и начали строительство нового дома у себя во дворе. Представители акимата предложили семье денежную компенсацию в размере 34 млн тенге.

"Старый дом слегка приспособили для ночлега, хорошо, что лето сейчас. Как только получили деньги, мы начали строительство нового дома, уже возвели стены, закрываем крышу. Планируем до ноября заселиться. У нас здесь три спальни, большой холл, зал, все хорошо, только в городе Кульсары подорожали строительные материалы, мешок цемента раньше стоил 2200, сейчас – 2500 тенге, повысилась и стоимость строительных работ. К примеру, чтобы возвести стены и закрыть крышу, строители просили у нас 5 млн тенге, за установку окон просят еще полтора миллиона. За укладку фундамента у нас взяли 1 млн 100 тыс. тенге", – говорит Эльмира Алдашбаева.

По словам женщины, она сильно переживает, что выделенных средств им не хватит. Ведь впереди еще много работы. Муж и сын сейчас безработные. Они трудились на месторождении Тенгиз, но сейчас попали под сокращение. Поэтому Эльмира и ее старшая дочь – единственные кормильцы в семье.

По словам другой жительницы Жылыойского района Райхан Суеуовой, им около 200 квадратных метров рассчитали по 210 тысяч тенге.

"Сначала я думала, что этого достаточно, чтобы снести дом и снова построить новый. Но сейчас у нас все подорожало. Поэтому мы боимся, что денег не хватит, стараемся экономить на всем", – говорит она.

Среди жителей много и тех, кто покупает готовое жилье, но уже в другом городе. Арман Айжарыков на выданные в качестве компенсации деньги купил небольшой дом в Атырау. Сам он работает вахтовым методом, а супруга – домохозяйка, занимается детьми. Говорит, давно мечтал переехать в город, не было бы счастья, да несчастье помогло.

"У нас был старый саманный дом в Кульсары. После потопа он разрушился. Мы решили переехать в Атырау. Я все равно работаю по вахтам, жена дома с детьми. В городе все-таки детям будет лучше, тут есть разные развивающие центры, мы давно мечтали перебраться в город, но, конечно же, не такой ценой. У нас есть знакомые, кто купил квартиру в Актобе, Уральске, Актау", – отметил Арман.

Стоит отметить, что власти пообещали всем пострадавшим от паводка оказать финансовую помощь и никого не оставят в беде. Чиновники признают, что некоторые строительные материалы действительно подорожали, но это никак не скажется на возведении домов и сроках сдачи объектов. Все работы на контроле сразу у нескольких ведомств. А значит, поводов для беспокойства у местных жителей быть не должно.

Ранее Zakon.kz писал, почему у кульсаринцев различаются суммы выплаты ущерба.

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