Наши за рубежом: казахстанка о жизни на Северном Кипре

Казахстанка Бахыт Сыздыкова живет на Кипре уже третий год. Ранее женщина не могла представить, как это можно жить не на родине. Но, побывав на этом острове всего один раз, наша соотечественница поняла, что это ее второй дом. О всех преимуществах и недостатках – в материале Zakon. kz.

В последние годы все больше казахстанцев и других жителей стран постсоветского пространства переезжают на Северный Кипр на ПМЖ. Эта непризнанная республика привлекает не только благоприятными климатическими условиями, но и уровнем образования, медицины, а самое главное – подходящими условиями для покупки недвижимости. Кроме этого, для многих Кипр интересен как центр, где переплетается культура самых древних цивилизаций мира.

"Кипр не обычный остров. Несколько самых древних цивилизаций оставили на этой земле свой исторический след. Многие ученые говорят, что тут долгое время проживали даже номады – кыпчаки. Наверное поэтому остров кажется мне таким родным. Когда я спустилась с трапа самолета, я поняла, что этот остров – мой второй дом и мне тут очень комфортно. Я практически сразу позвонила своей сестре, чтобы она передала мне мои вещи, потому что решила остаться и продолжить свою жизнь здесь. И Северный Кипр меня как-то сразу принял. К примеру, я практически сразу нашла хорошую работу. Одна из местных компаний предложила мне работу в сфере продажи недвижимости, а позже мне удалось с партнерами открыть свою риелторскую компанию", – рассказала Бахыт Сыздыкова.

Образование и госуслуги

Многие считают систему образования на Кипре самой лучшей и доступной в мире. Как и в любой стране, на этом острове есть государственные и частные школы. В государственных образовательных учреждениях обучение проходит на турецком языке, а также есть ежедневные уроки английского языка.

Фото: из личного архива Бахыт Сыздыковой

Уроки у школьников начинаются с 8:00 утра, развозка и учебники бесплатно. Частные школы в основном британские, все занятия в них проходят по государственной учебной программе Великобритании, обучение идет на классическом английском. Похвалила Бахыт Сыздыкова и работу местной полиции и государственных служб.

"У полицейских свой стиль работы. Их никогда не видно на улицах города. Но, вместе с тем, все местные чувствуют себя в полной безопасности. За любое правонарушение практически моментально приходит штраф. Государственные органы тоже работают как часы. Эта страна полностью свободна от коррупции. Если в Казахстане можно как-то договориться и за бутылку дорогого алкоголя или за простую шоколадку заметно ускорить процесс получения какой-то услуги или документа, то на Кипре это исключено. У киприотов принцип – правила едины для всех", – рассказала наша соотечественница.

О людях

Образ жизни на Кипре можно назвать спокойным и размеренным. Бахыт Сыздыкова отметила, что местные жители всегда улыбаются и никуда не торопятся.

Фото: предоставлено Бахыт Сыздыковой

Здесь дружелюбно здороваются даже незнакомые люди, не запирают на ключ машины и дома, оставляют сумки и телефоны на столиках в кафе. Еще киприоты очень отзывчивые и с особенно большой любовью относятся к детям.

"Одна моя знакомая была вынуждена экстренно переехать на Кипр с двумя детьми. В финансах она была очень ограниченна. Денег хватило только на покупку скромного жилья и на предметы первой необходимости. Каким-то образом соседи узнали о ее положении. Через некоторое время все они стали приносить вещи к ее квартире. Кто-то нес продукты, игрушки, постельные принадлежности, посуду и вещи. Сейчас у нее все наладилось, но она всегда со слезами вспоминает доброту киприотов", – поделилась Бахыт.

Есть у них и свои особенности, которые для приезжих могут показаться не очень приятными.

"Киприоты очень много курят. Причем курят практически везде. Часто можно наблюдать картину, когда в кафе сидит семья, муж, жена и их родители – и у каждого по зажженной сигарете в руках. Для некурящего человека порой сложно найти место, где нет табачного дыма," – рассказала Бахыт Сыздыкова.

Фото: из личного архива Бахыт Сыздыковой

Кухня

Наибольшее влияние на кипрскую кухню оказали греческие и турецкие кулинарные культуры, чьими отличительными чертами являются приготовление пищи на гриле или в форме густых похлебок с использованием большого количества йогурта. Кроме этого, блюда на Кипре принято готовить, используя местные приправы – зиру и острый перец.

"На Кипре, наверное, самые экологически чистые продукты в мире. Это чувствуется сразу. К примеру, во время жизни в Казахстане я совсем не ела курицу. Ее вкус мне казался каким-то "химическим". А вот на Кипре мясо птицы имеет совершенно другие вкусовые качества. Все потому, что на острове запрещено использование химикатов – вплоть до уголовной ответственности", – поделилась Бахыт.

Фото: из личного архива Бахыт Сыздыковой

Однако, несмотря на качество продукции, казахстанцы очень скучают по привычным для них продуктам.

"Наши соотечественники скучают по конине. Но, к сожалению, это традиционное для казахстанцев мясо запрещено на территории Северного Кипра. Приходится, мягко говоря, заниматься контрабандой. Казахстанцев, которых едут сюда, мы просим замороженное мясо обворачивать фольгой и прятать в чемодане. Если удается провезти его, то это большой успех. Если нет, то его, к большому сожалению, изымают на границе таможенники", – рассказала наша соотечественница.

Наши на Кипре

Бахыт рассказала, что на Кипре очень большое казахстанское комьюнити. На каждый праздник казахстанцы собираются у подножия гор, которым дали название Бешбармак.

Фото: из личного архива Бахыт Сыздыковой

Особенно с большим размахом казахстанцы отмечают день Независимости Казахстана и Наурыз мейрамы. На эти праздники со всего Кипра к подножью гор едут сотни наших соотечественников.

"Есть чат в мессенджере, там более тысячи казахстанцев, проживающих на острове. На каждый праздник мы своими силами устраиваем концерты, дети поют национальные песни на казахском, обязательно готовим барбекю, плов, баурсаки и бешбармак", – поделилась Бахыт Сыздыкова.

Фото: предоставлено Бахыт Сыздыковой

Несмотря на то, что Северный Кипр очень комфортная страна для проживания и рядом всегда есть земляки, готовые выручить и прийти на помощь, Бахыт признается, что очень сильно скучает по родственникам, которые остались в Казахстане.

"Северный Кипр – край, где очень комфортно жить. Привлекает уровень жизни, местный менталитет. Но я очень скучаю по родным, близким и друзьям. Я люблю свою Родину, в которой прожила всю жизнь, и благодарна ей за все, что она мне дала", – поделилась Бахыт.

В планах Бахыт Сыздыковой – при первой же возможности приехать в гости к своим родственникам, оставшимся в РК. Женщина отметила, что для нее Казахстан навсегда останется родным домом.