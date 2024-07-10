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Летние путешествия: как выбрать надежное турагентство в Казахстане

Летние путешествия: как выбрать надежное турагентство в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 14:47 Фото: unsplash
Лето – это время отпусков, когда многие планируют путешествия. Несмотря на то, что почти половина жаркого сезона позади, в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана 10 июля 2024 года решили напомнить гражданам, как выбрать надежное турагентство, сообщает Zakon.kz.

Рекомендации комитета по выбору турагентства:

  • Для обеспечения безопасности и качества предоставляемых туристических услуг Комитет индустрии туризма МТС РК и местные исполнительные органы размещают на своих интернет-ресурсах актуальные реестры туроператоров, турагентов, гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.
  • Гражданам рекомендуется запрашивать все необходимые документы при обращении в туристические компании, включая уведомление о турагентской деятельности и наличие лицензии туроператора.
  • Важно обращать внимание на наличие туристического кода.

Туркод – уникальный номер, выдаваемый туроператором, который входит в реестр системы гарантирования, каждому туристу в целях обеспечения возврата при невозможности либо неисполнении своих обязательств туроператором.

По данным государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование", в Казахстане зарегистрировано 9489 турагентов и 558 туроператоров.

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В комитете уточнили, что на сегодняшний день из Казахстана международные полеты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту.

"Комитет индустрии туризма ведет государственные электронные реестры турагентов, туроператоров, гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму, что позволяет осуществлять постоянный контроль за их деятельностью и обеспечивать соблюдение всех нормативных требований".Пресс-служба Комитета индустрии туризма МТС РК

В 2023 году был зафиксирован рекорд по числу внутренних туристов в Казахстане – количество путешественников достигло отметки 9,6 млн человек. Эксперт рассказал, где сегодня предпочитают отдыхать казахстанцы. О том, какие три города привлекли граждан с начала 2024 года, можете узнать здесь.

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