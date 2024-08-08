Скучал по казы, мечтаю выспаться: звезды спорта о жизни в олимпийской деревне, триумфе и планах

Олимпийские чемпионы прибыли в Алматы и рассказали Zakon.kz о том, как жили в деревне для участников Игр в Париже, с какими сложностями столкнулись и какие эмоции испытали, поднявшись на пьедестал славы.

Гимнаст Нариман Курбанов, серебряная медаль

Нариман Курбанов признался, что в Париже никуда не выходил. Находился только в олимпийской деревне и на тренировочной базе.

"Сама организация была далеко не самая лучшая. Были косяки, особенно с едой и транспортом. Насчет еды: вначале вообще все было худо – быстро мясо заканчивалось, очереди огромные, пища холодная. Со временем все наладилось. Ситуация с транспортом: нанимали непонятных личностей, которые даже не могли ездить по карте от тренировок до олимпийской деревни, все время где-то блуждали. Кому-то комнаты не нравились, душевые, кровати. Но, в принципе, я особо на это не обращал внимание, делал акцент только на играх". Нариман Курбанов

Нариман Курбанов жил в одной комнате с гимнастом Миладом Карими. Он описал, в каком состоянии был коллега по цеху после поражения.

"Все спортсмены, когда проигрывают, очень сильно грустят, но Милад был силен духом. Мы всегда друг другу помогаем: делом, словом. Он был искренне рад за меня". Нариман Курбанов

Фото: Zakon.kz

Гимнаст признался, что испытал самые яркие эмоции, когда выиграл медаль.

"Это были неописуемые ощущения, до сих пор не могу поверить в то, что я среди лучших. Я с удовольствием это вспоминаю. Но боюсь пересматривать свой финал, потому что те же эмоции переживать пока не хочу". Нариман Курбанов

Нариман поделился, что никак не может сделать предложение руки и сердца возлюбленной из-за постоянной занятости. Добавил, что это случится совсем скоро.

К беседе присоединился отец-тренер серебряного призера Хусанжан Курбанов, который рассказал, как сын пришел в спорт.

"Я тренер по спортивной гимнастике. Как говорил сын: "Другого выбора у него не было". С шести лет он ходил в зал. Я водил с собой на гимнастику. У него получалось, он выигрывал все соревнования. Хотя я сильные надежды не подавал". Хусанжан Курбанов

По словам Курбанова старшего, когда гимнаст перешел в группу постарше, ему стало сложнее.

"Он начал проигрывать, даже в призеры не попадал. Сын заявил, что хочет бросить гимнастику и начать ходить на футбол. Я не был против. Он два месяца на автобусе поездил, устал от дороги и вернулся ко мне". Хусанжан Курбанов

Фото: Zakon.kz

Папа отметил, что прежде всего относится к спортсмену, как к подопечному.

"Я его тренировал так же, как всех. Нариман в зале для меня спортсмен, а не сын. И бывало он подзатыльники получал от меня". Хусанжан Курбанов

Также наставник ответил, что помогло его ученику завоевать "серебро":

"Еще на прошлой Олимпиаде он был хорошо готов. Но он относится так – получился так получится, нет так нет. В зале мог вытворять фантастические трюки, а перед судьями терялся. Он видел, что физически он молодец, а психологически – надо работать. Беседовал, убеждал в том, что он может все, главное – желание. Когда до него дошло, он начал Кубки мира выигрывать, международные турниры, на Универсиаде два раза "серебро" взял, два раза выиграл Чемпионат Азии". Хусанжан Курбанов

Стрелок Ислам Сатпаев, бронзовая медаль

Обычно родители детей отдают на бокс или футбол, а Ислам Сатпаев в достаточно необычном виде спорта. Он поделился, как стал стрелком.

"Это долгая история, все началось со школьных времен. Одноклассник предложил мне попробовать себя в пулевой стрельбе. Я согласился. Так затянулось и перешло в профессиональную деятельность". Ислам Сатпаев

Добиться высот, как считает стрелок, ему помог тренер.

"Мне повезло с личным тренером Геннадием Романовичем. Мы вместе проходили через многие препятствия. И даже на Олимпийские игры он приехал за свой счет, чтобы поддержать меня. Это мотивировало показать наивысший результат. В таблице лидеров я был первым, что позволило нам пройти в финал". Ислам Сатпаев

Фото: Zakon.kz

Молодой человек признается, что с начала соревнований был уверен – у Казахстана будет награда.

"Был абсолютно уверен в том, что возьму медаль. Я не акцентировал внимание, в каком упражнении это будет, но знал, что на этой Олимпиаде у страны точно будет награда в стрельбе. И тренеру еще за день до старта сказал: "Шеф, будет тебе медаль". Ислам Сатпаев

Шестое чувство не подвело: спустя 28 лет Казахстан вновь показал высший пилотаж.

"Я счастлив, что сумел подарить нашей стране и соотечественникам первую медаль на Олимпиаде и дал старт остальным ребятам. Когда "бронза" была наша, я был в сосредоточенном и спокойном состоянии. Даже некоторые спортсмены удивлялись: "Да ты еще не понял, какую историю сотворил". Но знал, что сделал". Ислам Сатпаев

Ислам Сатпаев отметил, что ему все понравилось на Олимпиаде. Хотя стрелки жили не в самом Париже, а в 300 км от него в Шатору.

"Мне было приятно, что настолько большая аудитория смотрела стрельбу. Казалось, она не особо популярна. Наш вид спорта очень индивидуальный и возрастной. Тому же турецкому спортсмену, который стал звездой, 51 год, но он отлично выступил, заняв второе место. Также был 60-летний спортсмен из Словакии, он установил личный рекорд". Ислам Сатпаев

Спортсмен говорит, что несколько дней отдохнет и снова приступит к тренировкам. 2028 год не за горами, Олимпиада ждет.

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев, бронзовая медаль

После победы Гусмана Кыргызбаева многие звезды спорта стали предполагать, что теперь казахстанцы чаще будут называть своих новорожденных детей Гусманами, так же было после триумфа Серика Сапиева. На что олимпийский чемпион объяснил свое редкое имя.

"Наши имена с младшим братом-близнецом давала бабушка – мама отца. Меня назвали Гусман, его – Гумар. Когда подрос, я поинтересовался, почему имена начинаются с буквы "Г"? Оказывается, она читала книгу про Османскую империю, и как там было написано, так и назвала нас. Хотя на самом деле мы чаще встречаем имена Осман и Омар. Лично у моего имени много хороших толкований, таких как героизм, мужество, отзывчивость". Гусман Кыргызбаев

Гусман Кыргызбаев отмечает, что Олимпиада – событие, которое происходит раз в четыре года. У каждого соревнования бывают свои сложности, но эти Игры действительно оказывают не только на участников, но и болельщиков особенное влияние.

"Это были другие эмоции. Я очень рад, что занял место. Многие говорят о минусах в Париже, но их тоже можно понять, прокормить почти 20 тыс. гостей – невероятно. Да, где-то еды не хватало, где-то соли в еде. Я больше ел овощи и фрукты. Бананы, яблоки мне понравились. Хотя, что таить, сильно скучал по курту и казы". Гусман Кыргызбаев

Бронзовый призер в олимпийской деревне прожил 20 дней. Он заселился в одной комнате с дзюдоистом Елдосом Сметовым, завоевавшим "золото" в Париже.

"Елдос ранее участвовал в Олимпиадах, говорит, если сравнивать с предыдущими, в этот раз деревня была комфортная. Мне тоже она понравилась. Мы с Елдосом не только друзья, но и напарники, даже были соперниками. Мы вместе боролись на мировых коврах. У нас была конкуренция. Особенно за Олимпиаду в Токио мы прям соревновались, в итоге он уехал на нее, а я остался". Гусман Кыргызбаев

Фото: Zakon.kz

Также Гусман Кыргызбаев раскрыл секрет, как на улице Елдоса Сметова постелили асфальт.

"Когда Елдос выиграл "золото", к нему домой в гости пришел аким Жамбылской области, чтобы поздравить его семью. Тогда его мама, оказывается, сказала: "Спасибо, что сами пришли, а то мы до вас не сможем дойти из-за плохих дорог". На следующий день аким распорядился постелить им асфальт. Надеюсь, эта традиция дойдет и до улиц остальных призеров Олимпиады". Гусман Кыргызбаев

Собеседник признался, что после награждения у него настолько разрывался мобильник, что в одно время он завис.

"Первым делом я поговорил с родными, а потом даже не успевал читать все сообщения от казахстанцев. На Родине нас встретили особенно тепло. Я был поражен мощной поддержкой соотечественников. Спасибо каждому". Гусман Кыргызбаев

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Купаться в лучах славы – большое удовольствие, считает дзюдоист. Пока он не устал от таких поздравлений. Однако выспаться – для него заветная мечта, поскольку после победы он спал всего пару часов в день и снова нужно было отправляться на встречу с болельщиками, чтобы никого не обделить вниманием.