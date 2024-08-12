В Костанае на месте поврежденных паводком домов появится парк

Жителей затопленных улиц, чьи дома признали аварийными, уже расселили. Власти начали снос непригодных для жилья строений. Оставшиеся на старом месте костанайцы завершают ремонт и ждут от акимата предложений о выкупе, сообщает Zakon.kz.

Больше 100 костанайцев после паводка получили новое жилье. Значительная доля пострадавших от большой воды в районе Колесных рядов выбрала квартиры, либо дома на вторичном рынке. Однако было 14 семей, кто согласился ждать новое жилье. Их возвели буквально за три месяца в микрорайоне Кунай. Новоселы уже обживают территорию. Говорят, половина соседей переехали.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Дом нравится. Мы уже недели две как переехали. Сейчас вот хотим крыльцо обшить и сделать небольшую веранду, потому что ветра тут сильные. Еще гараж бы до холодов поставить, но пока ждем документы на дом. Нас предупредили, что их выдадут чуть позже. Есть недоделки, конечно, по дому: где-то линолеум криво обрезали, где-то обои отошли. Но это мелочи. Руки есть, поправим. Нам бы еще со старого участка успеть перевезти сюда деревья и кустарники", – поделился один из новоселов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Соседские семьи Конысбаевых и Гавришко, такие же пострадавшие от паводка, в эти дни как раз трудятся на старых участках в районе Колесных рядов. Здесь аварийные дома готовят к сносу. Ольга Конысбаева (на фото) рассказала, что они уже заселились в новый дом в Кунае и очень довольны.

"Мы, конечно, надеемся, что новую школу сдадут к 1 сентября. Она у нас прямо через дорогу. Очень удобно. Но если нет, то дочка в старую походит пока. А мы тут на прежнем месте собираем урожай. Виноград, конечно, не дозрел. Ничего, найдем ему применение", – улыбается женщина.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Людмила Гавришко (на фото), мама Ольги Конысбаевой, тоже не унывает. Женщина по-прежнему будет жить по соседству с детьми. На улице, где поставили новые дома, все старые соседи.

Еще 67 домов в подтопленных районах Костаная оценщики признали пригодными для ремонта. Этим летом владельцам помогают восстановить жилье.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Мы планируем, что уже в 2025 году начнем выкупать эти земельные участки у местных жителей по рыночной цене. На этом месте будем делать рекреационную зону, тем более по генеральному плану так и задумано. Многие люди согласны, что отсюда лучше переехать. Но если будут те, кто откажется, то мы будем составлять и подписывать с людьми документ, чтобы после нас не обвиняли в том, что бросили людей без помощи", – отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Пока же владельцам домов выделили из бюджета по 7 млн тенге на ремонт. Почти все восстанавливают жилье своими руками. В мессенджерах между жителями и сотрудниками акимата – активная переписка. Трату средств тоже нужно подтвердить.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Азамат Тлеумурзин переехал в этот район города со своей большой семьей буквально пару лет назад. Их дом признали пригодным для жилья. Все лето здесь кипит работа.

"Мы живем большой семьей, больше 20 человек. Конечно, согласимся продать дом государству, потому что его после такого паводка у меня уже никто не купит. Сейчас восстанавливаем, готовимся к зиме. Лето сырое, дом так и не просох", – рассказал мужчина.

Соседи Азамата тоже с чемоданным настроением. Переехать готовы, но не в квартиры. Многие хотят остаться на земле. Суммы компенсаций не называют, лишь уточняют, что хотели бы на деньги, что им выплатит государство, обеспечить примерно такие же условия жизни.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Пока же в районе Колесных рядов признанные аварийными дома сносят. Подрядчики, которых выбрал акимат, а это три фирмы, в рамках ЧС ведут постутилизацию: разбор, вывоз мусора, при необходимости завоз грунта, чтобы выровнять площадку. На каждый дом, как рассказали рабочие, уходит до трех дней. Многое зависит от скорости отключения коммуникаций и стесненности условий. Район Колесных рядов один из самых старых в Костанае, улочки очень узкие, особенно для спецтехники.

"Мы обходим дома и с каждым хозяином обговариваем сроки сноса. Люди с пониманием относятся и стараются максимально быстро освободить территорию. Мы пока не торопим. Работы хватает", – поделился представитель одной из фирм подрядчика.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Работы по постутилизации аварийного жилья в районе Колесных рядов власти планируют завершить до октября 2024 года. Вместо строений здесь появятся ровные земляные площадки, пригодные для дальнейшего благоустройства.