Недетские уроки: как родителям пережить начало учебного года

Народ шутит: никто так не радуется последнему звонку, как учителя и родители школьников. Однако летние дожди почти отшумели, на горизонте маячит День знаний, для кого-то – первый в жизни. Как мамам и папам справиться с этим? Zakon.kz приводит советы психолога.

Сначала отметим, что ранее мы разбирались, по каким признакам можно оценить, "осилит" ли ваш первоклашка сидение за партой. "Шпаргалка" для заинтересованных родителей – здесь.

Однако готовность взрослых тоже играет немаловажную роль хотя бы потому, что дите тонко чувствует их эмоции. А когда речь заходит о новых, неизведанных "акваториях", место у "штурвала" корабля наших чувств нередко занимает тревога.

Конечно, поступление ребенка в 1 класс изменит привычный уклад в доме, ритм жизни, социальные роли и много чего еще. С другой стороны, маленький человек растет и развивается – чем не повод для радости?

По мнению семейного психолога Светланы Богатырёвой, нужно стараться концентрироваться именно на позитивных моментах происходящих перемен. Это и есть первый способ спасти семейное судно от столкновения с айсбергом разочарований.

Вместе с тем нельзя ударяться в излишне "приторные" или, наоборот, горькие фантазии.

"Не рисуйте ложную картину. "Ты пошел в школу, а значит, теперь ты взрослый" – это сказки, в которые никто уже не верит", – говорит психолог.

Наивно ожидать, что вчерашний непоседа, раз увидев букварь, как по волшебству превратится в ответственного и самостоятельного.

Равно как и не нужно перекладывать свои страхи с больной головы на здоровую, особенно если ваши школьные годы выдались отнюдь не чудесными.

"Родитель должен понять, что это его опыт, его проблема, а не ребенка. Будьте по-настоящему взрослым человеком, работайте над этим, действуйте", – советует Богатырёва.

Уверенный старт

Не зря говорят: "готовь сани летом". В нашем случае – не летом перед линейкой, а заранее, как минимум за год "до". Не ходили в садик? Отдайте чадо на подготовительные курсы, "развивашки", главное – обеспечить ему возможность социализироваться в коллективах с элементами обучения до столкновения с "серьезной" образовательной машиной.

"В 1 классе четко видно социализированных и несоциализированных детей. Социализированные привычны к учебной деятельности, к тому, что нужно какое-то время сидеть на месте и слушать, отпрашиваться выйти, хотя бы сообщать об этом. Здесь речь даже не об умении читать и писать. Основная задача с психологической точки зрения – привыкнуть к социальной среде, в которой происходит обучающая деятельность. Тогда ребенку легче, все стрессы переносятся проще. Когда ребенок готов, когда его это не пугает, он и себе, и окружающим создает меньше проблем, ему легче будет адаптироваться. Заблаговременная социализация – хороший вклад в то, чтобы в школе все проходило гладко", – считает специалист.

Нос не дорос?

Вернее, рука. Вот вы проверяли, может ли ваш малыш закинуть левую руку за голову и дотронуться до правого уха? Зря, ведь, оказывается, если "фокус" удался – конечность "дозрела" до письма.

"У нас же как рассуждают: читает, общается – все, пора забирать из детского сада. Но "пора" определяется не так. Есть психофизиологическая готовность, внимание, усидчивость – это база. В одном и том же возрасте кто-то более зрелый, кто-то менее. Решение идти в школу – это не про хотение мамы, а про уровень ребенка".

Психолог призналась: имела дело с колоссальным количеством ребят, слишком рано вытолкнутых из детсадовского "гнезда". Как итог – "неоперившийся птенец" не тянет нагрузку, отвлекается, балуется и стремительно летит вниз, в свободном падении теряя мотивацию. Ну и расстраивает тем самым родственников, естественно.

Так что не торопитесь ставить дочек-сыночков "на крыло".

В поисках "второй мамы"

От классного руководителя во многом зависит комфорт новоиспеченного ученика. Поэтому к его выбору отнеситесь со всей серьезностью, но не соблазняйтесь количеством отличников да олимпиадников среди бывших подопечных, регалиями да величиной педагогического авторитета. В битве между человеческими качествами потенциального наставника и его академическими показателями побеждают все-таки первые.

"Для меня как психолога скорее важно, чтобы учитель умел создавать атмосферу, климат в классе, был доброжелателен по отношению к детям. Это не про вседозволенность, чтоб дети "на голове стояли", а про то, что учитель понимает: у всех разные способности, возможности, нервная система. Он не гонится за 100-процентным результатом – понимает, что нужно не отбить желание учиться", – отмечает Светлана Богатырёва.

В "началке" фигура взрослого имеет для подрастающего поколения куда больший вес, чем в среднем и старшем звене. Как минимум в зависимости от того, как поставит себя условная "Марьванна", одноклассники станут либо добрыми товарищами, либо злейшими врагами. А с возрастом дружба или вражда еще и окрепнет. Имейте это в виду и постарайтесь заранее познакомиться с теми, кому передаете в руки самое ценное.

Погода в доме

Если школа – второй дом, то наведение в нем порядка – в руках "хозяев", а иногда и "гостей". Семье нежелательно самоустраняться из жизни маленького коллектива, впрочем, как и навязываться "со своим самоваром". Следует найти баланс.

"Участвовать в родительском комитете, собраниях, если есть такая возможность, устраивать праздники, выезды класса. Помогать в этом учителю, который, как правило, слишком загружен. Атмосфера в классе очень важна. Дети в этом возрасте еще зависят от взрослых. Наша задача как взрослых – помочь им перезнакомиться, подружиться, наладить общение. А этому как раз способствует внеклассная активность. В коллективах, где дети друг друга хорошо знают, нет буллинга, конфликтов меньше. Потому что психологически сложнее причинять вред тому, кто тебе близок", – рекомендует психолог.

И нет, кабинетные соседи поневоле не обязаны все поголовно друг друга любить и души не чаять, но выстроить адекватные взаимоотношения между ними в ваших силах.

"Если возникает какой-то конфликт, очень важно решать его не с позиции "мой молодец, а ваш дурак" или наоборот, а понимать, что хорошие отношения – общая цель и ценность, давайте думать, как их сохранить. У всех детей бывают ошибки, даже взрослых заносит, не то что их. Если фокус на том, чтобы понять, договориться – не на разборки, а на диалог, это всегда помогает. Потому что родители нередко тоже бывают источником травли, когда начинают обсуждать детей в родительском чате. Дети это все знают, подхватывают и переносят в общение друг с другом. Надо родителям и друг с другом общаться уважительно, и детям это прививать".

Опять двойка

Теперь – про плохие оценки и прочие неудачи. Постарайтесь принять тот факт, что краснеющая в дневнике "пара" – повод не для скандала, а для выяснения, почему она в нем появилась. Может, дело в том, что отпрыск "плавает" в новой теме, а может, в "климате" вокруг него.

"На "топливе" страха дети плохо делают все, в том числе учатся. Если ребенок запуганный, ему сложнее собраться, получить хороший результат. Он попадает в замкнутый круг постоянного страха, отметки становятся все хуже, напряжение растет. Вся энергия уходит на переживания, а не на концентрацию и обучение", – напоминает спикер.

Кстати, неочевидная, но весьма распространенная причина – банальная незрелость, о которой говорилось выше, неготовность школяра вгрызаться в гранит науки.

На нужной стороне

В своей практике семейный психолог Светлана Богатырёва не раз сталкивалась с во всем доверяющими педагогам мамами и папами, которые охотно, объединившись с ними, "спускают всех собак" на провинившееся чадо.

Хотя есть универсальный лайфхак: что бы ни случилось, кто бы ни ругал, даже если ребенок действительно неправ, не присоединяйтесь к ругающему. Лучше пообещайте недовольным обратить внимание на озвученные нюансы и разобраться с ними на семейном совете, а дома поговорите с дитем.

Так вы продемонстрируете, что всегда рядом и поможете разобраться в ситуации любого уровня сложности.

Дозированное вмешательство

И напоследок. Не поймите предыдущий совет превратно: речь именно о помощи, а не о стремлении "поберечь" кровиночку, делая все, от ежика из пластилина до итогового тестирования, за нее.

Как ни парадоксально, ключевая задача родителя – научить ребенка обходиться без него. А начальная школа – первая ступень на пути к его самостоятельности. Вот и не мешайте пока еще смешным, умилительным мальчишкам и девчонкам постепенно становиться такими же взрослыми, как вы сами. "Страхуйте", но не вцепляйтесь в них мертвой хваткой.