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Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27 Фото: из личного архива Имана Акаса
Город-государство Сингапур привлекает весь мир своими темпами развития. Не исключением стала и молодая семья из Казахстана, которая решила попробовать свои силы в сердце Юго-Восточной Азии. Zakon.kz связался с нашими соотечественниками и узнал, как сложилась их жизнь за границей.

31-летний Иман Акас со своей супругой Алиной переехал в Сингапур в 2021 году в разгар пандемии коронавируса. Молодая семья имеет собственный бизнес, поэтому они и решили переехать на новое место жительства, чтобы опробовать его на более крупном рынке.

Сам Иман родом из Алматы, но вырос и окончил учебу в Астане, где в последующем встретился со своей будущей женой. Пара вместе почти 15 лет, восемь из которых – в браке.

"Детей пока у нас нет, но есть собака – Аляскинский маламут Зевс. К сожалению, средняя температура в Сингапуре 35 градусов с высокой влажностью, потому для нашего северного питомца климат абсолютно не подходящий. Сейчас за ним присматривают наши родные в Астане". Иман Акас

Иман отмечает, что они воспринимают жизнь в Сингапуре как временную, однако о возвращении на Родину пока не думали, так как им хочется набраться опыта.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Переезд и обустройство

Наш собеседник рассказал, что при переезде они не ощутили особых барьеров, поскольку в стране много иностранцев из разных стран мира, из 6 млн человек населения почти 2 млн – приезжие.

"Сингапур – это город-государство с одним из самых высоких уровней жизни. Мы общаемся как с местными сингапурцами, так и с экспатами. К казахстанцам относятся хорошо, никаких предрассудков нет. Но из-за того, что наших в Сингапуре мало, очень часто бывало, что мы первые казахстанцы, с кем люди сталкивались. Хотелось бы думать, что мы оставили положительные впечатления", – говорит Акас.

В настоящее время, как и все приезжие, супруги снимают жилье. Они живут в центре, где в среднем стоимость однокомнатной квартиры составляет 3500-5000 сингапурских долларов, а это примерно полтора миллиона тенге. Причем за такую же стоимость можно снять и двухкомнатную квартиру, но уже в спальных районах, отмечает наш герой.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Расходы казахстанцев в Сингапуре 

На продукты они тратят в среднем до 1000 сингапурских долларов, если перевести в тенге, то это примерно 360 000. Недешевый в стране и транспорт: поездка на двоих достигает 200 сингапурских долларов, а это чуть больше 72 000 тенге. А вот передвигаться на велосипеде по городу, при этом купив абонемент на месяц, стоит 10 сингапурских долларов, это около 3600 тенге. 

Средние зарплаты

По словам Имана, расходы на жилье и жизнь здесь высокие, поэтому местные жители в среднем зарабатывают 3000-5000 SGD в месяц, в пересчете на тенге – от 1 000 000 до 1 824 000. Из них налоги составляют 17-20%. В свою очередь экспаты в среднем могут зарабатывать 6000-10 000 SGD, это примерно от 2 189 000 до 3 647 000 тенге. Следует учесть, что эти цифры зависят от уровня квалификации специалиста и его навыков.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Он отмечает, что в Сингапуре местные жители в основном пользуются госпрограммой, благодаря которой почти 80% населения имеют собственное жилье. Хотя для иностранцев это может показаться необычным, в стране из-за ограниченности площади острова жилье предоставляется в аренду на 99 лет. По истечении этого срока здания сносят, а на их месте возводят новые жилые комплексы, уже более современные.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Медицина

Почти как во всех странах мира доступ к медицине связан с размером и типом страховки. Например, страховка без плановых осмотров, только для экстренных случаев, может стоить 500-1000 сингапурских долларов, а это 180 000-360 000 тенге в год, а более широкая с хорошим покрытием может составлять от 1 млн тенге и выше.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Язык и общение с местными

По словам Имана, официально в Сингапуре четыре языка: английский, малайский, китайский и тамильский, но между собой все разговаривают на английском языке. При этом из-за смешения языков у английского в этом регионе есть свои особенности.

"Английский язык здесь называют синглиш (сингапурский инглиш). На привыкание к данным особенностям у нас ушло некоторое время. Позже мы стали и за собой замечать, что употребляем в речи некоторые выражения. В целом, из-за знания английского мы несильно ощутили языковой барьер и смогли поддерживать диалог с местными и спрашивать то, что нам нужно", – отмечает Иман Акас.

В целом, супруги сразу же нашли здесь компанию друзей по интересам. Они общаются как с местными жителями, так и с иностранцами, включая жителей из стран Содружества и, конечно же, казахстанцев.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Наш собеседник поясняет, что местное коммьюнити казахстанцев в Сингапуре очень сплоченное: в WhatsApp-группах всегда подскажут и помогут. К тому же они регулярно собираются на празднования Наурыза и других национальных праздников.

Казахстан – это наслаждение просторами степей

Иман Акас признается, что скучает по Казахстану и родным и только благодаря мессенджерам проще пережить расстояние. Они приезжают на Родину раз в год, зачастую в зимнее время, так как тоскуют по холодной, снежной погоде.

"Мы только здесь осознали, что мы все-таки степные люди и нам не хватает простора. В Сингапуре достаточное количество парков, заповедников с густыми тропическими лесами и водоемами. Но порой мы за собой замечаем, как же приятно, приезжая в Казахстан, выехать за город и наслаждаться просторами степей, когда до самого горизонта нет ни души", – рассказывает Иман.

Наш герой поделился интересным фактом, который бытует среди сингапурцев. Местные жители воспринимают Казахстан как часть Восточной Европы, так как Азия для них – это Малайзия, Таиланд, Индонезия и другие страны. Примечательно, что даже Ближний Восток местные считают Центральной Азией, а Казахстан они больше относят к Европе. Это, наверное, объясняет наше расположение в самом сердце Евразии, рассказывает наш герой.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Иман Акаса

 Плюсы жизни в Сингапуре:

  • Государственная пропаганда ЗОЖ.
  • Безопасность и развитая инфраструктура.
  • Практически нулевая преступность.
  • Место в сети быстрого питания занимают, кладя иногда на стол телефон, ноутбук или даже ключи от машины.
  • Катаясь на велосипеде или гуляя с детской коляской, люди не ощущают дискомфорта.
  • Часто можно встретить курьеров с ограниченными возможностями на мобилити и скутерах.
  • В любой точке города можно найти чистый бесплатный туалет и питьевые фонтаны.
  • Красивая архитектура и озеленение зданий.
  • Разнообразие еды.

Минусы жизни в Сингапуре:

  • Климат. Всегда лето и довольно жарко – не хватает смены сезонов.
  • В помещении всегда есть кондиционеры и с непривычки легко простыть.
  • Сложно получить вид на жительство или гражданство.
  • Не будучи гражданином или имея ВНЖ, все на порядок дороже.
  • Есть некая сословность, соответственно, есть Сингапур для "богатых", обычных людей и разнорабочих.
  • Негде поесть бешбармак. Да и мясо не такое вкусное, как в Казахстане.
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:27

Фото: из личного архива Имана Акаса

Еще один интересный факт, который рассказал наш герой. 

"Все знают, что в Сингапуре очень дорогое авто (само авто + 10-летняя лицензия на вождение). Но это не значит, что все сингапурцы тратят сотни тысяч долларов, большая часть людей просто платит 1-3 тыс. сингапурских долларов 364-109 тыс. тенге в месяц на лизинг и меняют авто каждые несколько лет, не покупая. В пропорциях зарплат это не так много, тем более что авто берут либо семьи, либо в коммерческих целях".

Казахстанская семья уже три года проживает в Сингапуре и стоит перед выбором: остаться здесь на более длительный срок или двигаться дальше. Поскольку одной из  главных их целей является развитие бизнеса, они подумывают о запуске проекта в США, опираясь на опыт, приобретенный в Сингапуре.

Тем не менее, признаются, что, несмотря на высокое качество жизни в Сингапуре, в США это качество пока недотягивает до уровня сингапурского. Однако ребята отмечают, что Америка выигрывает в плане размера рынка, масштабов компаний и уровня конкуренции. Но как сложится их жизнь в будущем, покажет время.

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