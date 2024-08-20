Экологи Мангистау выступили с заявлением о спасении озера Караколь

У экологов накопилась масса вопросов, касающихся охраны озера, его статуса, сливов сточных вод и проведением общественных слушаний. Часть из них уже решены, другие – только в процессе. Подробнее узнал корреспондент Zakon.kz.

Озеро Караколь было создано в 60-ые годы XX-го века как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината. Впадину заполняли сбросовыми водами, которые образовывались после опреснения морской воды. В итоге за много лет образовалось озеро общей площадью 4,5 тысяч гектаров. Его заселили рачки, рыбешки, сюда на зимовку стали прилетать птицы – всего свыше 175 видов, из них больше 20 видов занесены в Красную книгу.

Озеро облюбовали стаи фламинго, лебедей, пеликанов, цапель и многих других птиц. Сейчас это особо охраняемая природная территория Карагие-Каракольского зоологического заказника республиканского значения.

Красоту этого искусственно созданного озера омрачали свалки бытового мусора и строительных материалов, экологи постоянно находили на берегах стреляные гильзы и рыболовные снасти.

Фото Адильбека Козыбакова

Раньше инспекторы дежурили на озере только в будние дни в рабочее время. Это было на руку браконьерам, любителям незаконной рыбалки и съемок с помощью дронов, которые распугивали стаи птиц. Сейчас сотрудники заповедника изменили режим работы – они дежурят вахтами с круглосуточным патрулированием территории озера. Это стало возможным после многочисленных обращений экологов.



Кроме того, специалисты уже несколько лет говорят о необходимости установки шлюзов на озере. Оно сообщается с Каспием, уровень которого падает, а значит, снижается и уровень воды в озере.

"Поэтому мы рекомендовали установить шлюз, чтобы вода накапливалась на Караколе до нужного уровня, а затем излишки сбрасывались в море, то есть необходимо автоматическое регулирование. Ради решения этого вопроса была создана межведомственная комиссия, это было даже на контроле у президента страны. Когда Касым-Жомарт Токаев приезжал к нам, он обратил внимание на снижение уровня воды в озере и сказал, что нужно сделать все, чтобы не потерять Караколь", — рассказал Адильбек Козыбаков, эколог, заместитель председателя Координационного комитета и представитель по связям с общественностью Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.

По словам представителей областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, работы по подготовке и установки шлюзов уже ведутся.

"Для исполнения поручения главы государства по улучшению экологического состояния озера Караколь Министерством экологии и природных ресурсов РК разработано научное обоснование по изучению экологической системы озера Караколь. В нем указано на необходимость разработки проектно-сметной документации "Регулирование уровневого режима озера Караколь с помощью ограждающей дамбы и водопропускного шлюза". В настоящее время планируется предусмотреть средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации", — сообщили в управлении.

Добиваются экологи и разработки, а также утверждения методики расчета фоновых концентраций химических веществ для озер. Такой методики, как выяснилось, не существует даже для Каспийского моря.

"У нас есть письмо от филиала "Казгидромет" от 2020 года об отсутствии методики расчетов фоновых концентраций. Но никто не знает, кто должен разрабатывать эту методику", — добавляет Адильбек Козыбаков.

Много вопросов у экологов и к проведенному 4 года назад совещанию в областном акимате, на котором было принято решение по сбросу сточных вод крупного отеля в озеро Караколь.

"Нам сказали, что никто в этом разбираться не будет, так как это было давно. Но тем не менее, проблема то осталась. Открытость тогда не была обеспечена. К слову, альтернативный вариант сброса этих вод был, но было принято странное решение – разрешить сброс именно в Караколь, как будто озеро существует для сброса сточных вод. Никак не учли, что это особо охраняемая природная территория, что это заказник, что там обитают краснокнижные виды птиц, и какой вред им может быть нанесен. Кроме того, мы потребовали признать несостоявшимися общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду по рабочему проекту отеля, которые прошли в 2019 году. Тогда они прошли без участия заинтересованной общественности. Никто не знал об этих слушаниях, так как объявление не было размещено на сайтах СМИ, а только на сайте объявлений. Этого было недостаточно, то есть не было открытости и прозрачности", — отмечает эколог.

Также экологи требуют дополнить одну из статей Предпринимательского Кодекса. Сейчас при проведении проверок возможно лишь привлечение специалистов-консультантов из числа госорганов и подведомственных организаций, а независимые эксперты остаются за бортом.

Экологи планируют выйти с этой инициативой в министерство, мажилис и в Национальную палату "Атамекен". Кроме того, экологи настаивают на придании озеру Караколь статуса природного парка или резервата. Нынешний статус не обеспечивает сохранности и покоя для обитателей озера.

Фото Адильбека Козыбакова

"Акимату Мангистауской области предложено рассмотреть альтернативный вариант по сохранению озера Караколь. Например, создание особо охраняемой природной территории местного значения со статусом юридического лица. В этой связи распоряжением акима области от 12 августа 2024 года создана рабочая группа "По сохранению исторических, природных мест". Будут определены уникальные в регионе места, а члены комиссии обсудят вопрос присвоения озеру Караколь статуса юридического лица местного значения", — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Экологи говорят – к проблемам озера пора бы подключиться и управлению туризма и даже управлению образования страны. Но пока наладить контакт не удается. Между тем, Адильбек Козыбаков уже много лет призывает создать эколого-просветительский центр, сделать озеро объектом эко-туризма, установить смотровые вышки, проложить экологические тропы. Но пока эти предложения госорганы не слышат.



Ранее Zakon.kz писал о запрете полетов дронов над озером Караколь. В прошлом году одного из блогеров обвинили в гибели фламинго на Караколе. Также в 2023 году на озере был зафиксирован массовый мор лебедей. Позже специалисты прокомментировали причины гибели птиц на озере.